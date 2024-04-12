Слово не воробей. Почему современные дети начинают говорить позже?

Современные дети начинают говорить позже. Это факт, давно признанный и врачами, и педагогами. Почему? Существует несколько версий, но все они относятся к разряду предположений и ни одну из них нельзя считать доказанной или научно обоснованной. Рассказывает нейропсихолог, логопед-дефектолог Марина Кузьмина.

1. Из-за гаджетов

Во времена СССР считалось, что детям до 3 лет нельзя смотреть мультфильмы дольше 15 минут в день. Современные дети зависают в гаджетах чуть ли не с рождения, и это время, как правило, не контролируется. Иногда гаджеты дают ребенку сами родители, ведь там так много «развивающих программ» для детей в возрасте 0+. Хотя специалисты по-прежнему считают, что детям (во всяком случае, до 1,2-2 лет) синие экраны противопоказаны: ребенок должен слышать «живую» речь, видеть движения губ и эмоции, которые возникают на лице говорящего.

2. Из-за обилия информации

Современные дети с момента рождения попадают в перенасыщенную звуками среду: как правило, в доме постоянно работает телевизор, звучит музыка, кто-то разговаривает по телефону. Фоновый шум забивает центры восприятия. Чтобы освоиться и разобраться, малышу требуется больше времени.

3. Из-за сложной беременности или родов

Не секрет, что идеально протекающая беременность в наше время — редкость. Современные мамы работают (а значит, устают, нервничают и т. д.) вплоть до схваток. К задержке становления речи могут приводить неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития, преждевременные, длительные или стремительные роды, родовые травмы, асфиксия в родах и даже ранний перевод на искусственное вскармливание.

4. Из-за двуязычной обстановки

В семьях, где разговаривают на двух языках, дети начинают говорить позже. Освоить два языка ребенку тяжелее, чем один. Зато, когда малыш заговорит, он будет общаться с каждым на его языке: например, с папой — по-английски, а с мамой — по-русски.

5. Из-за частых перемен

Много путешествуете с ребенком? Часто меняете место жительства? У малыша за полгода сменилось три няни или два детских сада? Имейте в виду: на время привыкания к новым обстоятельствам развитие речи притормаживается.

Предел терпения

Что делать, если ребенок упорно молчит? Самая большая ошибка — это пассивно ждать, когда он заговорит самостоятельно. Специалисты считают, что простая фразовая речь («давай играть», «пойдем гулять») должна возникнуть к полутора-двум годам. С 2 до 3 лет в речи ребенка обычно расширяется активный словарный запас, появляются двусоставные предложения.

Первое плановое обследование у логопеда все дети проходят в два года. Если родителей что-то беспокоит, лучше обратиться к специалисту раньше.

Самый тревожный симптом, который должен заставить немедленно пройти обследование, — отсутствие реакции на голос родителей. В идеале малыш должен оборачиваться на любой звук. Если этого не происходит, возможно, имеются проблемы со слухом или психические нарушения.

Предел родительского терпения должен наступить в районе трех лет. Если ребенок до этого времени не заговорит, нужно принимать меры.

Что советуют специалисты родителям «молчуна»?

1. Больше общайтесь с ребенком. У разговорчивых родителей дети редко страдают задержкой речевого развития. На первом этапе не требуется никаких специальных приемов. Просто комментируйте все происходящее и поясняйте ребенку свои действия: «На улице шум. Наверное, поднялся сильный ветер. Сейчас включу чайник и заварю чай».

2. Не дергайте ребенка, заставляя повторять слова: в доме должна быть спокойная доброжелательная атмосфера.

3. Читайте вместе как можно больше, чаще и с выражением. Следите за реакцией малыша. Если книга ему не интересна, отложите и возьмите другую. Это способствует накоплению словарного запаса.

4. Делайте логопедический массаж: ненавязчиво, мягкими движениями массируйте ребенку область артикуляции (щеки, губы, язык). Научите его подтягивать язычок наверх Это помогает разрабатывать мышцы языка и уздечки (подъязычную и две подгубные).

5. Не бойтесь лекарств. Иногда консервативных мер оказывается недостаточно и приходится подключать лекарственную терапию. Есть специальные препараты, которые активизируют деятельность речевых зон.