УЧЕБНИК С "ГОЛУБЫМ" ПРИВЕТОМ: ПОВОД ЖАЛЕТЬ О СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Российское образование продолжает пожинать плоды начатого в 1990-е "демократичного" отношения к выбору учебных программ и школьных учебников. То в одном, то в другом российском школьном учебнике обнаруживается нечто, чего там, казалось бы, не должно быть. Самый свежий пример – обнаруженная в учебнике английского для шестого класса ссылка на… порносайт.

Весёлые картинки для школьников

Ссылку мелким шрифтом нашли под одной из картинок в учебнике Spotlight 2014 года, изданного тиражом 70 тысяч экземпляров. Позже выяснилось, что аналогичная ссылка имеется также в издании 2008г (это ещё 50 тыс. экземпляров) и 2021 года. Согласно данным на книге, 3-е издание Spotlight Student's Book рекомендовано Минобрнауки РФ и напечатано издательством "Просвещение" в 2014 году.

Под одной из картинок имеется ссылка на некий сайт под названием "Лучший телефонный номер для куколд-секса" - т.е. такого извращения, при котором один из супругов наблюдает "неверность" другого. Сайт этот старый, сменивший нескольких владельцев, в своё время в 2001 году начинал как портал Бостонской "Национальной спортивной конференции геев".

Короче, с какой стороны ни глянь, а школьникам такие сайты лучше не смотреть.

Однако, зная тягу наших "компьютерных" детишек к открыванию всех и всяческих ссылок, этого-то как раз гарантировать нельзя. Сайт, конечно, заблокировали, но только сейчас. Любопытно также, что ссылка эта присутствует на странице с главой, имеющей название "Who are you?" ("Кто ты?"), и уже одно это наводит на серьёзные сомнения, что ссылка на тогда ещё просто "голубой" сайт вкралась туда случайно.

Но речь не о порнографии, а о самих учебниках, по которым сегодня учат наших детей. Начиная с 1990-х наше образование принялись усиленно "демократизировать", понимая под этим наличие множества образовательных программ и, соответственно, учебников к ним, из которых образовательным учреждениям предлагалось выбирать то, что им больше нравится. Разумеется, "правильный" выбор стимулировался заинтересованными сторонами (тем же фондом Сороса и иже с ним). Так, в начале "нулевых" православные родители в одной из подмосковных школ возмутились, что учебник английского для начинающих полностью построен на откровенной бесовщине: ведьмах, вампирах, оборотнях, привидениях и т.д. Однако, когда дошло до директора, они получили ответ:

Этот комплект учебников предоставляется нам бесплатно. Хотите другие? Тогда платите денежки!

Родители других учеников, разумеется, поддержали "бесплатный" вариант.

https://vk.com/video-75679763_456261569

Были "подарочки" и посерьёзнее. Учебники истории, в которых про Великую Отечественную войну рассказывалось на 3-4 страницах (в т.ч. про Сталинград – в двух абзацах). Учебник английского для старшеклассников, где одним из заданий было придумать текст "За что я ненавижу своих родителей". И т.д. Школы запросто заглатывали эту бесплатную наживку, дети её потребляли, а занятым вопросами физического выживания своих семей родителям было просто не до этого. Ибо от собственного детства осталось убеждение, что "в школьном учебнике плохого не напишут". Оказалось, что очень даже могут…

Кроме того, образование столкнулось с тем, что "много" – это не всегда "хорошо". Число учебников возросло на порядок, как и число издательств, имеющих право их выпускать. Например, учебников истории (только допущенных!) с 5 по 11 класс раньше было 7, теперь – 126! По русскому языку – 30, по литературе – 50. То есть, никакой серьёзный контроль невозможен в принципе. Тем более, что в каждой области сидит в местном департаменте образования "заинтересованный" чиновник, который своей волей определяет, какие учебники закупать, а какие нет.

Что с того?

В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван,

- заявили в пресс-службе Минпросвещения по поводу "порнографического" учебника. Но это как-то не успокаивает. Поскольку завтра аналогичные вещи могут быть обнаружены в других учебниках – этак искать, изымать и запрещать мы просто замучаемся.

И тут возникает резонный вопрос: чем тратить время и нанимать на это целую армию сотрудников-цензоров, не лучше ли, как в добрые советские времена, иметь в каждом классе единый на всю страну утверждённый Минобром учебник по каждому предмету – отменного качества и без всяческих "вражеских закладок"? Это и для детей безопаснее будет, и нам, родителям, спокойнее. Да и государству кучу денег сэкономим.