СЛЕЖКА ЗА СЕМЬЁЙ: ИНОАГЕНТЫ УЖЕ ДОБРАЛИСЬ ДО ШКОЛЫ

Школьных учителей заставляют следить за семьями. При этом делается это по методичкам, разработанным фирмами, находящимися под иностранным влиянием. Об этом рассказала эксперт по семейной политике Элина Жгутова.

Вопрос о слежке за семьями был поднят в программе Царьграда "Мы в курсе" с Еленой Афониной. Руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт по семейной политике Элина Жгутова рассказала, что, вопреки наложенному президентом России вето, в стране продолжают использоваться программы для оценки и контроля семей. Причём методички создавали конторы, находящиеся под иностранным влиянием. Фактически иногенты.

Всё это заполняется согласно методичкам, которые создавались находящимися под иностранным влиянием организациями. Они никуда не делись. Все ожидали, что после 24 февраля их как ветром сдует, - ничего подобного. Они цветут и пахнут, процветают. Все эти свои документы продвигают, идеологию свою продвигают. Во всех этих методичках написано "Ненадлежащее воспитание". В которое входят такие пункты: "Грустный ребёнок", "Весёлый ребёнок", "Слишком общительный", "Малообщительный". Ковыряет в носу, раскачивается на стуле, опаздывает часто и так далее. Всё это называется факторами неблагополучия,

- перечислила Элина Жгутова.

Первая такая программа для слежки за семьями, которая появилась в России, называлась "Континент". После того как президент наложил вето на использование такой технологии, ситуация на некоторое время нормализовалась. Но теперь в каждом регионе появилась своя программа, основанная на отменённом "Континенте". В Москве она называется "Классный помощник", в Перми - "Траектория", во "Владимирской области" - "Барс".

У нас появились инструкции, как заполняется эта система. Раз в две недели учитель, в компетенцию которого, вообще говоря, не входит, так сказать, слежка за семьёй, должен вносить данные, например конфликт с учителем, конфликт с родителем. Потом появляются оценочки - появляются сигналы, то есть красный, оранжевый, зелёный, жёлтый. То есть, по сути, это социальные рейтинги, социальные траектории, которые уже выстраиваются,

- пояснила принцип работы программ Элина Жгутова.

При этом эксперт отметила, что уже началась борьба против этого явления. В департаменте образования Пермского края заявили, что такая слежка за семьями организована на основании областных законов. Но они противоречат федеральному законодательству по сбору персональных данных.