Пристегнитесь! Травматолог Кондырев назвал три самых опасных травмы при ДТП

Почему детям нужны специальные кресла в машине и кого спасают подушки безопасности. Вот что aif.ru рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Минздрава России Николай Кондырев.

Почему важно сажать ребенка в кресло?

Детское автокресло обеспечивает безопасность ребенка в автомобиле, так как:

— Фиксирует тело в правильном положении, предотвращая резкие движения при ударе.

— Снижает риск травм благодаря конструкции, рассчитанной на вес и рост ребенка.

— Соответствует ПДД — перевозка детей без кресла запрещена законом во многих странах.

Чем рискуют родители и ребенок, когда не используют специальное кресло?

— Ребенок может получить тяжелые травмы даже при резком торможении.

— Риск летального исхода возрастает в 5–7 раз по сравнению с использованием кресла.

— Штрафы и административная ответственность для водителя.

Какие травмы возможно получить при аварии ребенку или взрослому, которые сидят на пассажирских сидениях?

— Ушибы, переломы (особенно шеи, позвоночника, конечностей).

— Черепно-мозговые травмы (при ударе о стекло или переднее сиденье).

— Повреждения внутренних органов из-за резкого давления ремня безопасности (если он неправильно закреплен).

— Синдром «хлыстовой» травмы (резкое движение головы вперед-назад).

Спасают ли подушки безопасности от травм или, наоборот, провоцируют их резким ударом?

— Спасают, но только при правильном использовании.

— Подушка рассчитана на взрослого (рост от 150 см, пристегнутого ремнем).

— Для детей подушка опасна — может нанести удар в голову или шею.

— Ребенка до 12 лет нельзя сажать на переднее сиденье с активной подушкой безопасности.

Спасают ли подушки безопасности тех, кто сидит сзади?

— Задние подушки (если есть) снижают риск травм, но их эффективность ниже, чем у передних.

— Основная защита для задних пассажиров — ремни безопасности и детские кресла.

Что делать, если вы попали в аварию и получили травму? Какую первую помощь оказать себе и ребенку?

Порядок действий:

1. Остановить автомобиль, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки.

2. Проверить состояние ребенка и себя:

— Если ребенок без сознания — проверить дыхание и пульс.

— При отсутствии дыхания — начать сердечно-легочную реанимацию (30 нажатий + 2 вдоха).

3. При кровотечении — наложить давящую повязку.

4. При подозрении на перелом — не двигать пострадавшего до приезда скорой.

5. Вызвать скорую (112 или 103) и ГИБДД.

6. Не давать воду/лекарства, если человек без сознания.

7. Дождаться медиков, не пытаться везти пострадавшего самим (риск усугубить травму).

Важно! Даже если травма кажется легкой, нужно обратиться к врачу — некоторые повреждения проявляются позже.