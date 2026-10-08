Либеральная элита хочет сэкономить на образовании: курсы математики, физики, химии должны быть сокращены

Последние инициативы российских чиновников от образования и общественных палат складываются в единую, пугающую своей циничностью картину. То, что раньше казалось отдельными управленческими ошибками или точечными «оптимизациями», сегодня обретает черты продуманной (пусть и пугающей) стратегии.

Глава Совета по правам человека (!

) Валерий Фадеев публично предложил сократить школьные курсы математики, физики и химии на 20–30%, мотивируя это тем, что они «переполнены лишней информацией».

Ранее мы уже стали свидетелями сокращения часов английского языка в средней школе и фактического выхолащивания обществознания (теперь его начинают изучать лишь с 9 класса, лишая детей возможности в 6–8 классах формировать базовое понимание социальных и политических процессов).

Но если школьные программы урезаются под соусом «борьбы с перегрузками», то на уровне дошкольного образования идеологическая маска окончательно сброшена. Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявлял, что знакомство с родной культурой, патриотическими песнями и стихами важнее, чем заучивание букв и цифр в детском саду.

Что это, если не системный «прогрев» населения? Власти открыто готовят почву для радикального снижения планки общего образования. И причины здесь лежат не в плоскости педагогики, а в плоскости жесткой экономики и социальной инженерии.

Триллионы на «оптимизации» невежества

Первая и самая очевидная причина — бюджетная. Содержание мощной, фундаментальной системы образования требует колоссальных вливаний: это зарплаты учителям, современное лабораторное оборудование, переподготовка кадров, инфраструктура.

В России исторически сложилась, вернее, досталась от Советского Союза, которые, как все помнят, кроме калош ничего не делал, очень высокая планка базового школьного образования, которая по своей глубине и фундаментальности до сих пор превосходила стандарты большинства даже высокоразвитых стран.

Но для нынешней правящей либеральной элиты и распоясавшегося чиновничества, судорожно цепляющейся за власть и ресурсы, эти триллионы рублей выглядят как неоправданные издержки.

Зачем тратить гигантские средства на подготовку инженеров, физиков и математиков, если экономика страны носит сырьевой характер, а реальный сектор стагнирует? Гораздо проще и дешевле «оптимизировать» расходы, спустив планку базовых знаний до примитивного уровня. Сокращение курсов точных наук на 20-30% в масштабах всей страны — это прямая экономия сотен миллиардов рублей ежегодно.

Патриотизм вместо компетенций

Вторая причина — идеологическая. Формула «патриотические песни важнее букв и цифр» идеально иллюстрирует запрос власти на нового гражданина. Государству больше не нужен человек мыслящий, критически осмысляющий действительность, способный к сложным абстракциям и самостоятельным выводам.

Государству нужен человек лояльный, эмоционально откликающийся на правильные символы и обладающий набором базовых, «прикладных» навыков для обслуживания инфраструктуры. Именно поэтому «прикладной» характер обучения, о котором теперь так любят говорить в Минпросвещения, на деле становится эвфемизмом для слова «облегченный». Сложную физическую формулу заменят бытовым кейсом, а необходимость понимать глубинные химические процессы сведут к умению пользоваться готовыми интерфейсами.

Архитектура «служебного человека»

Третий, самый страшный аспект — это социальное расслоение, которое легализуется через систему образования. Как справедливо отмечают эксперты, мы наблюдаем процесс создания так называемого «служебного человека» — когнитивного пролетариата.

Правящей элите, которая интегрирована в глобальные процессы и понимает ценность сложных знаний, не нужно, чтобы массы обладали развитыми когнитивными функциями. В эпоху, когда искусственный интеллект и нейросети берут на себя рутинные вычисления, элите нужны не миллионы инженеров, а миллионы послушных потребителей и исполнителей. Управлять необразованной, но патриотично настроенной массой, лишенной критического мышления (которое формируется именно через сложную математику и физику), несоизмеримо проще.

При этом право на получение глубокого, фундаментального образования превращается из общедоступной нормы в элитную привилегию. Массовая школа будет давать «базу», лишенную сложных знаний, а по-настоящему глубокая математика, физика и программирование уйдут в узкий сегмент платных элитных лицеев и частных школ. Так из школы, которая в XX веке была главным социальным лифтом, она превращается в фильтр, закрепляющий классовое неравенство.

Парадокс технологического суверенитета

Вся эта картина выглядит чудовищным когнитивным диссонансом. С высоких трибун годами звучат мантры о необходимости «технологического суверенитета», прорывах в микроэлектронике, создании новых материалов и искусственного интеллекта.

Но невозможно построить квантовый компьютер или создать новый сплав, опираясь на выпускников школ, где физику и химию урезали на треть, потому что они «переполнены лишними знаниями». Невозможно обеспечить технологический рывок, если в детском саду детей учат петь песни, а не развивать нейронные связи через логику и цифры.

Ответ прост: элите не нужен массовый технологический рывок. Ей нужны технологии, которые можно купить или скопировать, и послушное большинство, которое не будет задавать лишних вопросов о том, куда уходят национальные богатства.

Либеральная по своей сути правящая элита, боящаяся собственного народа и судорожно удерживающая ресурсы, делает циничный исторический выбор. Она готова пожертвовать будущим страны, ее интеллектуальным потенциалом и конкурентоспособностью ради сиюминутной экономии триллионов и создания идеального, покорного «служебного класса».

«Прогрев» начался. Расчет делается на жуткий социальный феномен #Яжемать. Эти безумные должны обязательно поддержать либералов и требовать пожалеть их митрофанушек!

Остается только наблюдать, как из школьных программ методично вычищается само будущее России.