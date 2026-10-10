Почему кошки мурлыкают?

Если прислушаться, можно заметить, что у каждой кошки своё мурлыканье: у одних оно громкое, у других — почти шёпот. Иногда кошка мурлычет «в такт» дыханию, а иногда звук тянется дольше.

Это зависит от её характера, возраста и ситуации.