Снова беременна: 7 советов будущей маме погодков

Каждая беременность не похожа на другую – в этом вы обязательно убедитесь – и, вполне вероятно, что ваши тревоги не оправдаются.

Опыт, приобретенный вами в предыдущую беременность (или беременности), сделал вас сильнее и мудрее – теперь вы знаете, чего опасаться, как распознать тревожные признаки того, что что-то идет не так, как относиться к определенным результатам исследований и рекомендациям врачей.