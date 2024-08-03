Снова беременна: 7 советов будущей маме погодков

Всем известно, что дети с маленькой разницей в возрасте – это непростое испытание для мамы, причем зачастую сложности начинаются уже с первых недель ожидания младшего ребенка. Впрочем, большая часть трудностей преодолима.
Совет No1: отбросьте мрачные мысли
Каждая беременность не похожа на другую – в этом вы обязательно убедитесь – и, вполне вероятно, что ваши тревоги не оправдаются.
Совет No2: не пренебрегайте заботой о здоровье
Оптимизм оптимизмом, а ослабленный недавними родами организм необходимо поддерживать. На этом этапе вам важно правильно питаться и полноценно отдыхать. Разумеется, в выборе оптимального режима питания, а также при необходимости приема витаминов и микроэлементов вам поможет врач, ваша задача – прислушаться к его рекомендациям. Помните о рисках, к которым предрасположены почти все мамы погодков, – это низкий гемоглобин, варикозное расширение вен и синдром хронической усталости.
Несмотря на то, что «своя ноша не тянет» и ваше тело привычно к постепенно возрастающему весу «старшего» ребенка, старайтесь без необходимости не поднимать его на руки. Нет, конечно, всяческие «обнимашки» и тактильный контакт должны сохраниться в полном объеме, но вот резких подъемов и продолжительного ношения карапуза «на ручках» (особенно если он уже научился ходить) следует избегать. Кстати, если вы вытащите из детской кроватки пару вертикальных прутьев, позволив малышу самому залезать в нее, и пересадите его на низкий стульчик за маленький столик, это станет отличным стимулом для его развития.
Совет No3: не стесняйтесь обращаться за помощью
Беременность при наличии маленького ребенка – ситуация, близкая к экстремальной, а потому настойчиво просите о помощи мужа, маму и близких подруг. Не пренебрегайте и помощью свекрови, даже если у вас с ней непростые отношения – возможно, это шанс их улучшить.
► Желательно, чтобы ваш муж взял на себя ночные дежурства у детской кроватки, если малыш плохо спит, так как вы нуждаетесь в ночном сне не менее 8-9 часов. Это не просто цифры, а время, необходимое для того, чтобы организм будущей мамы успевал восстановить силы после трудного дня, а ее психоэмоциональное состояние оставалось стабильным.
► Важно, чтобы муж помог максимально облегчить ваш быт и оградил вас от физического перенапряжения: продумал, как вы будете справляться со спуском коляски с крыльца (или даже с лестницы), купанием ребенка и так далее. Вполне возможно, нужно будет приобрести какую-то бытовую технику, а также сделать перестановку мебели, чтобы обеспечить ползающему или начинающему ходить малышу безопасные условия для передвижения.
► Просто необходимо, чтобы супруг оказал вам поддержку, если у вас ранний токсикоз. Эта напасть может полностью выключить будущую маму из жизни, и в этом случае без полноценной помощи мужа вам не обойтись.
Совет No4: постарайтесь «укротить» токсикоз
Понятно, что ранний токсикоз может иметь разную степень тяжести. Но если мы не говорим о тяжелых случаях, когда рвота мучает свою несчастную жертву до обезвоживания, то и к нему можно постараться найти подход. Главное – «мобилизовать» оптимизм ради уже имеющегося ребенка, поверить в то, что тошнота – это всего лишь побочный эффект такого замечательного состояния, как ожидание его братика или сестренки, и пробовать разные методы борьбы. Обычно во время второй и последующих беременностей женщина уже догадывается, как именно можно облегчить свое состояние, не зацикливаясь на ощущениях.
Кому-то, например, помогает прием пищи микроскопическими порциями – даже если есть совсем не хочется – через равные промежутки времени, кто-то спасется сорбентами (естественно, после консультации с врачом). Состояние большинства мам облегчает свежий воздух, так что больше гуляйте – это пойдет на пользу всем.
Совет No5: как можно быстрее примите решение – кормить или не кормить «старшего» ребенка грудью
Насчет целесообразности кормления грудью во время беременности, а также безопасности данного процесса для будущей мамы мнения специалистов разделяются. Как правило, гинекологи соглашаются в том, что кормление грудью возможно и в период ожидания малыша, если нет никаких «но» – далее следует список противопоказаний. И в любом случае медики рекомендуют закончить подобные эксперименты к 20-ой неделе беременности, а консультанты по грудному вскармливанию ратуют за кормление чуть ли не до родов.
Здесь нужно взвесить все за и против, оценить риски как для грудного ребенка, так и для будущего малыша, и осознать, что кормление на фоне беременности – существенная нагрузка на организм, требующая качественного питания и качественного отдыха.
Разумеется, стоит посоветоваться с врачами, которым вы доверяете, и принять решение как можно раньше. Почему? Во-первых, для того чтобы пребывать в гармонии с собой, не терзаясь муками выбора и угрызениями совести. Во-вторых, потому что отлучение от груди (если вы примете такое решение) – процесс, требующий времени и вдумчивого подхода. Завершить его имеет смысл минимум за два месяца до предполагаемых родов, чтобы не травмировать психику ребенка (если вы не планируете кормить обоих детей тандемом).
Совет No6: установите четкий режим
Четкий режим поможет избежать огромного количества проблем: «режимные» дети намного более спокойные и предсказуемые в хорошем смысле слова. Он также позволит выкроить немного времени для себя и общения с мужем, а это важно.
Совет No7: не пытайтесь быть идеальной мамой
Без стремления к совершенству развитие невозможно – это понятно. Но только если вы не мама погодков, жизнь которой первые 1,5-2 года напоминает бег белки в колесе. Для вас сейчас важнее всего просто оставаться бдительной и любящей мамой, сохранив свою психику и не выгорев эмоционально. Быть интересной самой себе и мужу, а для этого стоит научиться не замечать многочисленных мелких несовершенств окружающей действительности.
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