Игры на внимание

Внимание – очень важный навык и его надо развивать. Хочу предложить несколько игр. В некоторые из них можно играть вдвоем с ребенком, есть и игры, предназначенные для групповых занятий. Какие больше подойдут вашему чаду, решите сами. Главное, помните, что суть игр на внимание - в том, чтобы малыш мог сосредоточиться и аккуратно выполнить все свои задания. Если же он отвлекается на других детей, или просто копирует чужие действия, это несколько иное. Впрочем, если ему весело, пусть поиграет и так. А потом займемся вниманием.





Найди пару

На большом листе бумаги нарисуйте картинки таким образом, чтобы некоторые из них дублировались, а некоторые нет. Например, на листе будут два домика, два дерева, один человечек…

Задание: дети должны найти парные предметы и вычеркнуть их, а одинарные предметы обвести в кружок.

Если ребенок уже знает алфавит и цифры, вместо картинок пишите буквы и цифры.

Для очень внимательных детишек можно рисовать похожие предметы, но с разными деталями (чтобы различия были видны не сразу).

Хлоп и топ

Вначале нужно обговорить правила игры и убедиться, что малыш понял все правильно. Суть такова: вы произносите фразу, если она правильная, малыш хлопает в ладоши. Если неправильная – топает. Если неправильная – топает.

Например:

«Земляника растет на дереве» - нужно топнуть

«Зимой идет снег» - нужно хлопнуть.

Чем взрослее ребенок, тем сложнее могут быть задания.

Быстрый поезд

Это командная игра. Минимальное количество игроков – 5 человек.

При помощи считалки выбирают ведущего. Остальные дети встают вокруг него. Ведущий задает темп – он хлопает первым (два медленных хлопка) – это сигнал к тому, что состав тронулся с места.

Дети, стоящие в кругу, по очереди начинают хлопать в таком темпе, в которым хлопает ведущий. Хлопки должны идти по часовой стрелке.

Потом ведущий снова хлопает два раза в более быстром темпе. Игра убыстряется.

В определенный момент ведущий может сказать «Стоп!» С этого момента хлопки идут против часовой стрелки.

Ребенок, который сбивается, выбывает из игры.

Ухогубонос

В эту игру можно играть как вдвоем, так и большой компанией.

Ведущий произносит слово, например, «губы». Сам ведущий и малыш должны дотронуться до губ. Потом ведущий произносит «ухо» и дотрагивается до уха. Затем говорит «нос» и дотрагивается до носа.

Через некоторое время ведущий умышленно начинает путаться. Говорит «нос» и дотрагивается до уха. Задача ребенка - не ошибиться и, несмотря на уловки ведущего, дотрагиваться до той части тела, которую назвал ведущий.

Делай, как я!

Для этой игры понадобятся песочные или обычные часы.

Первый игрок совершает несложные движения, второй игрок повторяет за ним. Задача второго игрока - за условленное заранее время ни разу не ошибиться и повторить в точности все движения.

Например, если в течение 1 минуты второй игрок ни разу не собьется, то ему начисляется 5 баллов. Если же ошибется, то с него снимается 1 балл.

Заранее можно обговорить, что за определенное количество баллов игрок может что-то приобрести (дополнительные 5 минут на игровой площадке, конфету…)

Что не так?

Для этой игры понадобятся несколько мелких предметов и газета.

Разложите перед ребенком предметы. Через 30 секунд закройте предметы газетой. На несколько секунд ребенок должен закрыть глаза, а вы в это время должны либо убрать, либо поменять местами два предмета под газетой. Вы снимаете газету, малыш открывает глаза и определяет что изменилось, каких предметов не хватает, а какие поменялись местами.

Запретные слова

В начале игры ведущий говорит:

«Да» и «нет» не говорить,

Черное с белым не носить.

Вы поедете на бал?»

Малыш отвечает.

Задача ведущего - спровоцировать малыша на то, чтобы он ответил запретными словами (да, нет, черное, белое), а задача ребенка - не поддаваться на провокацию ведущего и уходить от ответов запретными словами.

Например, ведущий спрашивает:

- «А какое ты платье наденешь, белое, да?»

Малыш должен ответить:

- Мне больше нравиться красное, пожалуй, одену его.

Ведущий задает вопросы все быстрее, но малыш при этом не должен сбиться. Если он назвал запретное слово, теперь ребенок становится ведущим.

Бизнесмен

Для игры понадобится много монеток.

Все монетки высыпают на стол. Задача игроков - разложить все монетки по кучкам (в одну – 10-копеечные, в другую 5- копеечные). Каждый игрок строит свою денежную башню (то есть в зависимости от числа игроков получится, к примеру, пять 5-копеечных башен, пять 10-копеечных).

Тот, кто последним возьмет монету определенного достоинства (например, последнюю 5-копеечную монетку) – победитель.

Зеркальный двойник

Подойдите с ребенком к зеркалу и посмотрите на отражение. У зеркального двойника левые и правые половинки несимметричны. Обратите на это внимание ребенка и начинайте подсчитывать отличия.

Так, правый или левый глаз наверняка окажутся разной величины с одной стороны будет синяк или родинка, а с другой нет. Устройте соревнования – кто найдет больше отличий. Победителю – приз.