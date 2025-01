Английский в детском саду: польза или пустая трата времени

Часто в детских садах учат отдельно слова по теме. Например, овощи или фрукты. Но в реальной жизни нам редко когда нужно произнести сразу 10 названий овощей. Без контекста запоминать слова трудно, особенно ребенку. Намного эффективнее давать в игре дошкольникам конструкции и целые фразы, например: «I like apples, and you?», «Bananas are yellow», «There is a potato on the table».