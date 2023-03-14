Михаил Лабковский: «Когда ребенок говорит — закройте рот». Большое интервью о детях

Если ребенка настраивают против родителей — терпеть нельзя
Дети и непрошеные советы родственников — как их прекратить? Одно дело, когда тебя поучает соседка, с которой ты всегда можешь просто перестать общаться. Но что делать, если этим занимается свекровь? Каждые выходные, упорно и безапелляционно.
Дело в том, что бабушка и дедушка по закону являются родственниками второй очереди. Не всегда, конечно, хочется так думать, но так уж есть. Поэтому на какие-то советы они имеют право. Но если вмешательство в жизнь семьи становится совсем уж невыносимым — тут, безусловно, терпеть нельзя.
Порой тещи и свекрови не только советами закидывают — они еще и настраивают ребенка против матери или отца. Или, взяв к себе на выходные, кормят «запрещенкой», которую родители не разрешили давать. Или включают мультики, которые просили не включать... Список можно продолжать бесконечно.
В такой ситуации выход один — пресечь подобное поведение. Очень конкретно сказать: «Если вы хотите общаться с внуком/внучкой, то, пожалуйста, не нужно делать того, что противоречит нашему воспитанию — это отрицательно влияет на ребенка». А настраивание его против родителей и вовсе попирает главу 11 СК РФ «Права несовершеннолетних детей», нанося ущерб психическому здоровью малыша.
Когда невестка про СК РФ свекрови скажет, у них отношения после этого, конечно, и улучшатся…
А вот это зря. Наоборот! Жизнь показывает, что люди агрессивные и авторитарные очень ведутся, когда их ставят на место. Так что свекровь невестку за такой поступок зауважает, увидев в ней родную душу. А если та будет бегать жаловаться на нее мужу — мол, угомони свою маму, она меня изводит — очень разозлится: ну что за бесхребетную овцу нашел себе сын! И будет дальше ее мучить. Тут без вариантов — невестка и свекровь должны сами между собой разобраться.
Научите ребенка быть интересным самому себе
В одном интервью вы говорите, что зависимая от родителей маленькая девочка, которая не может и часа провести в комнате наедине с собой (то есть, как вы выразились, сама себе неинтересна), вырастет в такую же неинтересную себе женщину, обреченную на одиночество и отсутствие внимания со стороны противоположного пола. Какие действия родителей приводят к такому поведению ребенка и как этого избежать?
Давайте сначала определим, что такое одиночество. Проблема в том, что люди жалуются на него, подразумевая под ним отсутствие рядом кого-либо.
На самом деле одиночество — это когда вы неинтересны сами себе.
И это выявляется еще в раннем детстве. Знаете, как бывает: в одной семье ребенок часами играет в комнате сам по себе, а в другой — и 20 минут не может провести без мамы. У второго ребенка уже есть зависимость от других людей. Такие дети, если не дай бог попадают в больницу без мамы, вообще могут от ужаса сойти с ума.
Как этого избежать? Учить ребенка самому находить себе занятие. Почаще оставлять его одного. Именно наедине с самим собой — без гаджета и телевизора. Обеспечить всякими раскрасками, конструкторами, пазлами — по интересам ребенка. У него не будет шанса чем-то не заинтересоваться, вот увидите.
У ребенка обязательно должно быть 2 часа свободного времени, в которое он предоставлен исключительно себе.
Есть такие нервные родители, которые по минутам расписывают день своего наследника. Как из роддома его принесли, так сразу же — на развивашки, на спорт. Как у Барто: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота». Хотя часто это не ребенку петь охота, а его родители так решили, что ему это нужно.
В итоге получается что? Ребенок сам жить и как-то развлекать себя просто не умеет. Он привыкает к тому, что его время расписано другими людьми. Поэтому задача родителей — научить ребенка быть интересным самому себе. Оставляйте его одного сперва на 5-10 минут, потом увеличивайте этот интервал. Тогда он вырастет самодостаточным и независимым человеком. У него не будет страха одиночества, и он не станет цепляться за других людей.
То же самое и с детьми постарше. Часто родители жалуются, что их 13-летнему сыну ничего не интересно: после школы он сидит дома в телефоне. Так вы у него этот телефон-то заберите! Попсихует, конечно, не без этого. А потом дело себе найдет — у него просто выбора другого не будет, куда-то же нужно себя девать.
Когда ребенок говорит — закройте рот
Что касается самостоятельности ребенка — когда школьнику уже можно доверять самому добираться до школы, оставлять дома одного?
Знаете, сейчас, наверное, я бы вообще ребенка одного никуда не отпускал. Потому что, когда я родился в 1961 году, жизнь в стране была безопасной. Бояться нужно было только пьяных мужиков — вот этих стоило обходить стороной. Сейчас все совсем по-другому: дети могут оказаться в опасности.
Но и сегодня многие взрослые считают, мол, вот раньше мы по заброшкам гуляли одни, и ничего! И дети наши так вырастут!
Нет, это зря. Если уж совсем нет возможности сопровождать ребенка в школу, тогда хотя бы не нужно игнорировать придуманные для его безопасности гаджеты, дающие возможность определять геолокацию и слушать, что происходит вокруг.
Но стоит отметить, что такая ситуация, когда родитель все время контролирует ребенка, особенно если ему больше 10, тоже не здорова. Это называется гиперопека — когда мама смотрит из окна, чтобы ее 12-летний сын не отошел от подъезда дальше, чем на метр, а папа не дает 14-летней дочке потанцевать на дискотеке — мол, в 21:00 уже должна быть дома.
Такие дети и попадают в тяжелые ситуации, потому что не умеют самостоятельно принимать решения.
А ребенок, чья мама ему доверяла и отпускала от себя, будет знать, как поступить в том или ином случае.
Так как все-таки быть? Ведь выше я советовал вообще детей одних из дома не выпускать. Тут надо проявить ловкость: если вы видите, что ребенок хорошо знает дорогу до школы, внимателен на светофорах и не считает ворон, можно предложить ему преодолеть этот путь самостоятельно, при этом наблюдая за ним с расстояния 50 метров. А дальше каждый родитель решает для себя сам.
Если вы уверены, что ваш 10-летний ребенок (думаю, точно не младше) не пойдет помогать незнакомцу «спасать котеночка» и не сядет в машину к первому встречному, на свой страх и риск можете попробовать отправить его в школу одного. Потому что, конечно, рано или поздно это придется сделать.
Спокойствие родителей заключается не в том, что они всегда знают, где находится ребенок, а в том, что они уверены: в какую бы ситуацию он ни попал — он знает, как поступить.
Вообще, конечно, детям надо учиться доверять. Не лезть в их личную жизнь, не доставать вопросом «Как дела в школе?». Когда ребенок чувствует, что ему доверяют, это добавляет ему уверенности в себе. У него по-другому работает мозг, ведь он понимает: случись что — мамы рядом нет, придется принимать решение самому. И это очень важный момент.
А если ребенок вам о чем-то рассказывает — надо закрыть рот и слушать. Без всяких «А я тебе говорила!» и «Я так и знала, что так будет!». Иначе в следующий раз он вам вообще ничего не расскажет.
За проблемы в школе отвечает не ребенок
Кстати, о школе. Вы считаете, что у ребенка не нужно проверять уроки, а дорогу в школу родителям и вовсе стоит забыть. А если он так до двоек скатится?
Ну смотрите: вы когда ребенка перед первым классом на собеседование приводили, оно выявило, что он пригоден для обучения и его психическое и социальное развитие соответствует его возрасту. Все проблемы, которые начинаются после — это не ошибка ребенка. Это ответственность школы и учителей. К ним вопрос: почему у ребенка, способного обучаться, появились двойки.
Вы, безусловно, можете помогать ему с уроками — только если он просит и в разумных пределах (а не корпя вместе с ним над учебником два часа). И помогать тоже с умом — задавая ребенку вопросы, отвечая на которые, он сам додумается до правильного ответа. И никогда не лезть самим. Не проверять уроки, не собирать ему портфель, не заставлять пересказывать вам параграф.
Как взбодрить ребенка перед школой? Рассказываем в галерее:
Я же 10 лет проработал в школе — знаю, как она устроена. Сейчас расскажу.
Учителя говорят родителям: «У нас такая сложная программа, без родителей ребенок ее не осилит». Вы согласно киваете головой — вам же не нужно с ними ругаться. Даже можете соврать, что уже уволились с работы, чтобы героически сидеть с ребенком и интегралы решать. После этого спокойно занимаетесь своими делами — естественно, продолжая игнорировать уроки ребенка.
Спросят, почему ваш сын не подтянулся по учебе, ведь вы же обещали с ним заниматься? Отвечайте: «Сама в шоке, сижу с ним с утра до ночи!» Такая ситуация заставит учителя заскрипеть зубами и самому взяться за ребенка — собственно, заняться своей работой.
Хорошо, а как быть, если ребенка в школе обижают? Тоже не вмешиваться?
Нет, тут ни в коем случае нельзя оставаться в стороне. Обязательно нужно идти и разбираться — не с детьми, а со взрослыми. Сперва говорите с учителем. Если ситуация повторяется, вызываете родителей обидчика и предъявляете претензии уже им. Ну а если и это не помогает, тогда идете к директору школы. И ходите до тех пор, пока обиды не прекратятся.
Вы утверждаете, что все отличники — тревожные перфекционисты и что психически здоровый ребенок не может учиться на все пятерки. Почему?
За годы работы в школе я перевидал десятки тысяч учеников. И среди них был только один прирожденный отличник — Ваня Аверинцев, сын академика Аверинцева. Он знал шесть языков, три из которых мертвые. Получал свои пятерки шутя, не напрягаясь, пока остальные «высиживали» их, роняя слезы над учебниками.
Подавляющее же большинство отличников — тревожные, живущие с убежденностью, что родители их не любят, но если они будут учиться на отлично — обязательно полюбят. И это, конечно, трагедия.
Вы говорите, что не нужно развивать таланты ребенка. Почему? Если я вижу, что моей четырехлетней дочери хорошо дается английский, разве плохо, что она занимается с репетитором?
А вашей дочери самой-то все это нравится?
Да, она с нетерпением ждет уроков.
Это редкость. В таком случае пусть занимается, конечно. Дело в том, что в большинстве случаев ребенку не очень интересны все эти занятия. Вот пример: девочке нравится кататься на коньках, ее родители это замечают и отдают дочку в секцию, где ее заставляют разучивать вращения и пируэты.
А ей это не нужно, она хотела просто на коньках кататься!
Соответственно, вся любовь к этому виду спорта у девочки проходит. Но это не означает, что ребенок не должен посещать секции и в свободное от школы время шататься во дворе. Просто отдавать его в них нужно исключительно, если ребенок ну очень об этом просит, а никак не по собственной инициативе.
Нельзя «включать папу»
Как не вырастить «маменькиного сыночка»? Особенно без отца.
Больше 50% семей в России — неполные. И, как правило, ребенок живет с мамой. К большому сожалению, многие из них, переживая, что у сына перед глазами нет мужского примера — папы, а иногда и деда тоже, — решаются соединить в себе две роли — и мамы, и отца. Они пытаются вести себя по-мужски, проявлять властность и агрессию, что плохо влияет на мальчика, а в особенности — на его будущие отношения с противоположным полом.
Кстати, недавно в своей группе во ВКонтакте я как раз говорил на эту тему — почему нельзя говорить сыну: «Не плачь, ты же мужик!» и «Соберись, не будь тряпкой!».
Но вернемся к нашей теме: почему маме нельзя «включать папу» и пытаться быть с сыном жесткой. Потому что он просто начнет бояться ее, стесняться — и, как результат, замкнется в себе.
Мама просто должна быть собой. Она не может «перелюбить» ребенка.
Знаю, что у многих есть страх: мол, я буду с сыном слишком мягкой и он вырастет избалованным «мамсиком». Это бред. Избаловать — это вообще про другое. Не про любовь, а как раз наоборот. Когда мать не может выразить к ребенку здоровое чувство любви, она начинает его баловать. Как бы откупается, подгоняемая чувством вины. Например, она много работает или у нее бурная личная жизнь, а ребенок брошен на бабушку. Вот она и начинает забрасывать его подарками, исполняет все его прихоти. Это ни к чему хорошему не приведет.
А вот если мать — здоровый человек, который просто любит своего сына (много его целует, тискает, часто берет на руки, говорит ему о своих чувствах), это его не испортит. Как раз наоборот — он вырастет нормальным мужиком с правильной, высокой самооценкой. Который будет ждать от женщин такого же к себе отношения и не позволит вытирать об себя ноги.
Но многие психологи все же настаивают на том, что рядом должен быть какой-то мужской пример. Мол, нет папы и дедушки, тогда пусть это будет тренер или даже сосед, который согласится на досуге с ребенком скворечник смастерить.
У тех, кто это советует, у самих со «скворечником» не все в порядке. Повторяю — ничего с мальчиком не случится! Пойдет в школу и что, у него там одни девчонки что ли будут? Нет, конечно. И потом он будет жить в мире, где есть и женщины, и мужчины. Поэтому не нужно никого искусственно привлекать.
Нельзя грузить первенца заботами о младенце
Все родители, у которых больше одного ребенка, мечтают, чтобы в настоящем и будущем дети дружили и поддерживали друг друга, когда их, родителей, не станет. Но так случается, что, став взрослыми, братья и сестры общаются сухо или вообще не общаются. Почему? И как этого избежать?
Это происходит из-за ревности — обычно старшего ребенка к младшему. Чаще всего бывает так: когда в семье рождается второй ребенок, фокус смещается на него, так как он совсем маленький, беспомощный. И главная задача родителей — постараться сделать так, чтобы старший не чувствовал себя ущемленным, обделенным. Категорически нельзя ему говорить: «Ты теперь взрослый, большой».
Заставлять уступать маленькому запрещается. Это вызывает ненависть старшего к младшему.
Ну и, понятное дело, нельзя грузить первенца заботами о младенце. Я не про мелочи, когда надо принести чистый подгузник или поднять упавшую соску. Такое обычно старшие даже любят делать, им приятно чувствовать свою причастность к большому делу — уходу за маленьким человеком. Но когда заставляют сидеть с ним в урон своим интересам, отправляют на улицу катать коляску, когда ребенок хотел провести это время с друзьями, — это уже за гранью.
Есть такое мнение, что мамы больше любят мальчиков, а папы — девочек. Это имеет отношение к действительности? Вообще любить детей по-разному, кого-то сильнее, кого-то спокойнее — это нормально?
Я думаю, что любовь распределяется не по половому признаку, а по соответствию характера ребенка характерам мамы и папы. Потому что когда психика ребенка совпадает с психикой родителя, то он — близкий, родной. А когда отличается, то это неприятно.
Если женщина чувствует, что у нее есть перекос в отношении к детям, ей надо к психологу. Так можно ребенку напрочь психику сломать.
На самом деле, эта тема — большая проблема в странах с непродвинутой психологией, где матери считают, что иметь в семье любимчиков — это норма.
Если один подавляет другого — это нельзя пускать на самотек
Стоит ли вмешиваться в конфликты детей? У меня погодки, старшей — 4,6, младшему — 2,9. Постоянно ругаются, делят игрушки. Бегают ко мне жаловаться друг на друга. Мне надоела роль рефери. Как быть?
Наказывайте сразу обоих. Орут и дерутся? Оставьте их без сладкого. Это очень укрепляет братско-сестринские отношения, на самом деле. Как говорила Раневская: «Против кого дружите, девочки?» Но это, конечно, применимо только в тех случаях, когда дети примерно равны — и физически, и психологически. Когда один подавляет другого, пускать такое на самотек нельзя.
Вы говорите, что если ребенок истерит, катается с ором по полу, то это следствие неправильного поведения родителей. Как тогда объяснить, что в одной и той же семье растут совершенно разные дети — один периодически психует, а второй спокоен и уравновешен?
Тут еще и в характере дело, конечно. В темпераменте.
И что делать с тем, кто устраивает скандалы?
Ну, во-первых, набраться терпения. Во-вторых, когда ребенок истерит, не надо ему говорить: «Не плачь, все хорошо». Тем самым вы обесцениваете детскую проблему. Как бы сложно это ни было (детский крик, прямо скажем, малоприятный звук), но постараться прямо в этот орущий рот задать вопрос: «Что случилось, чего кричим?»
Когда с ребенком начинаешь говорить, он успокаивается, расслабляется.
Если ребенок постарше, попросите прямо по пунктам рассказать, почему он завелся: в этот момент с точки зрения физиологии горизонтальная зона мозга начнет подавлять выделение эмоций из миндалевидного тела.
Стоит ли наказывать детей? И как?
Дети действительно иногда ведут себя так, что оставлять их проказы без наказания никак нельзя. Нужно продемонстрировать им, что любое действие приводит к неким последствиям. Понятно, что бить детей нельзя.
Во всем мире приравняли физическое наказание по отношению к ребенку к сексуальному насилию — со всеми вытекающими в будущем. Только у нас продолжают думать, что «он по-хорошему не понимает, а вот ремень понимает».
Наказывать детей нужно, при этом предоставляя им выбор. Например, не будешь убирать свою комнату, заберу у тебя приставку. Вы не ставите ему ультиматумов — он сам принимает решение.
Фото на обложке материала: PersonaStars
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