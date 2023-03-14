Михаил Лабковский: «Когда ребенок говорит — закройте рот». Большое интервью о детях

Знаю, что у многих есть страх: мол, я буду с сыном слишком мягкой и он вырастет избалованным «мамсиком». Это бред. Избаловать — это вообще про другое. Не про любовь, а как раз наоборот. Когда мать не может выразить к ребенку здоровое чувство любви, она начинает его баловать. Как бы откупается, подгоняемая чувством вины. Например, она много работает или у нее бурная личная жизнь, а ребенок брошен на бабушку. Вот она и начинает забрасывать его подарками, исполняет все его прихоти. Это ни к чему хорошему не приведет.