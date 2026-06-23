Колики у новорожденных: что это такое, опасно ли это и что реально помогает

Колики у новорожденных считаются одной из самых частых причин тревоги у родителей в первые месяцы жизни ребенка. Малыш может внезапно начинать громко плакать, поджимать ножки, краснеть, плохо успокаиваться и часами не спать по вечерам. Для взрослых это выглядит пугающе, особенно если ребенок еще совсем маленький и до этого казался полностью здоровым.

Многим родителям кажется, что с ребенком происходит что-то опасное: болит живот, не подходит смесь, не хватает молока или развивается серьезное заболевание. На фоне недосыпа и постоянного плача тревога только усиливается. При этом младенческие колики встречаются очень часто и сами по себе обычно не считаются опасной болезнью. По разным данным, с ними сталкиваются до 20–30% семей с детьми первых месяцев жизни. В большинстве случаев колики проходят самостоятельно по мере созревания нервной системы и желудочно-кишечного тракта ребенка.

Но важно понимать, что не любой сильный плач у младенца можно списывать на колики. Иногда за похожими симптомами могут скрываться инфекции, аллергия, проблемы с пищеварением или другие состояния, при которых ребенку нужен врач. Поэтому одна из главных задач родителей и педиатра вовремя отличить обычные младенческие колики от симптомов, требующих обследования и лечения.

Что такое колики у младенцев?

Младенческие колики это состояние, при котором внешне здоровый ребенок первых месяцев жизни регулярно и подолгу плачет без очевидной причины. Обычно приступы возникают внезапно, чаще во второй половине дня или вечером. Ребенок может громко кричать, поджимать ноги к животу, выгибаться, краснеть, напрягать мышцы живота и с трудом успокаиваться даже на руках.

В современной педиатрии колики относят к функциональным расстройствам желудочно-кишечного тракта. Это означает, что у ребенка нет опасного заболевания или структурного повреждения кишечника, но есть временные особенности работы нервной системы и пищеварения, которые вызывают дискомфорт и плач.

Долгое время для описания коликов использовали так называемое правило «трех», предложенное американским педиатром Моррисом Весселом. Согласно ему, о коликах говорили в случаях, когда ребенок плакал более трех часов в день, не менее трех дней в неделю и дольше трех недель подряд. Сегодня врачи используют более гибкий подход, потому что далеко не все дети укладываются в эти строгие критерии.

Важно понимать, что колики это не «капризы» и не результат плохого воспитания. Новорожденный ребенок не способен манипулировать взрослыми плачем. Во время приступа малыш действительно испытывает выраженный дискомфорт, хотя точная причина этого состояния до сих пор окончательно не установлена.

Обычный плач у младенца чаще связан с понятными потребностями: голодом, мокрым подгузником, перегревом, усталостью или желанием контакта с родителями. После кормления, смены положения или укачивания ребенок обычно быстро успокаивается. При коликах ситуация выглядит иначе: плач может продолжаться долго, начинаться почти в одно и то же время суток и плохо поддаваться привычным способам успокоения.

Еще одна характерная особенность коликов заключается в том, что между приступами ребенок обычно выглядит совершенно здоровым. Он нормально ест, набирает вес, развивается по возрасту и спокойно спит в периоды без плача.

Насколько часто встречаются колики?

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Некоторые педиатры отмечают, что эпизоды выраженного вечернего плача хотя бы периодически возникают почти у половины детей в возрасте до трех месяцев.

Точные цифры различаются в зависимости от того, какие критерии используют врачи и исследователи. В одних работах учитывают только классическое правило «трех», а в других ориентируются на субъективные жалобы родителей и общую картину поведения ребенка. Поэтому в одних источниках колики называют проблемой каждого пятого младенца, а в других говорят, что они бывают «почти у всех».

Многим родителям кажется, что колики встречаются практически у каждого новорожденного. Это связано сразу с несколькими причинами. Во-первых, в первые месяцы жизни дети в целом плачут намного чаще, и это нормальная часть развития нервной системы. Во-вторых, именно истории про бессонные ночи и сильный плач родители чаще всего обсуждают между собой, в социальных сетях и на форумах. В результате создается ощущение, что через это проходят абсолютно все семьи.

Кроме того, под словом «колики» родители нередко объединяют разные состояния. Так могут называть обычный вечерний плач, газообразование, беспокойство после кормления, переутомление или реакцию на перевозбуждение. Из-за этого понятие становится очень широким, а статистика визуально кажется еще выше.

Но даже частые колики не означают, что ребенок болен или развивается неправильно. У большинства детей это временный период, который постепенно проходит по мере созревания нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

В каком возрасте начинаются и когда проходят колики?

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Колики у младенцев обычно появляются в первые недели после рождения. Чаще всего родители начинают замечать характерные приступы плача примерно на второй или третьей неделе жизни ребенка. В этот период малыш может становиться беспокойным по вечерам, хуже успокаиваться и чаще плакать без очевидной причины.

Наиболее выраженными симптомы обычно становятся к возрасту шести или восьми недель. В это время многие семьи сталкиваются с самыми тяжелыми вечерами, когда ребенок долго кричит, поджимает ноги, плохо засыпает и требует постоянного контакта с родителями. У некоторых детей приступы длятся по несколько часов подряд, хотя между ними малыш может выглядеть полностью здоровым.

Несмотря на то что колики могут казаться бесконечными, в большинстве случаев это временное состояние. Обычно симптомы начинают постепенно уменьшаться после двух или трех месяцев жизни. У многих детей выраженный плач заметно сокращается к 12 неделе.

Чаще всего колики полностью проходят к возрасту трех или четырех месяцев. Иногда отдельные эпизоды беспокойства могут сохраняться немного дольше, но интенсивность симптомов обычно снижается. Если сильный плач продолжается после четырех или пяти месяцев жизни, особенно если появляются другие симптомы, педиатр может рекомендовать дополнительное обследование, чтобы исключить другие причины беспокойства.

Сроки могут отличаться у разных детей. Некоторые младенцы проходят этот период относительно легко, а у других колики выражены значительно сильнее. Это не связано с тем, насколько «спокойный» ребенок или насколько правильно ведут себя родители. Во многом такие особенности определяются индивидуальной чувствительностью нервной системы и особенностями развития малыша.

Как понять, что у ребенка именно колики?

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Главный признак младенческих коликов это повторяющиеся приступы сильного плача у внешне здорового ребенка. Чаще всего такие эпизоды возникают внезапно и без очевидной причины. Малыш может быть накормлен, переодет, находиться на руках у родителей, но при этом продолжать громко кричать и плохо успокаиваться.

Для коликов характерен вечерний плач. Многие родители замечают, что примерно в одно и то же время суток ребенок начинает становиться беспокойным, плакать, выгибаться и долго не может уснуть. Днем малыш может вести себя относительно спокойно, а к вечеру симптомы усиливаются. Именно такая повторяемость часто заставляет родителей подозревать колики.

Во время приступа ребенок нередко поджимает ноги к животу, напрягает мышцы живота, краснеет и сжимает кулачки. Некоторые дети выгибают спину или резко двигают руками и ногами. Со стороны это может выглядеть так, будто у малыша сильно болит живот.

У многих младенцев во время коликов наблюдается повышенное газообразование. Ребенок может активно выпускать газы, живот иногда кажется более напряженным или вздутым. Однако современные исследования показывают, что колики нельзя объяснить только «газиками». У части детей выраженное беспокойство возникает даже без заметного вздутия живота.

Еще одна важная особенность младенческих коликов заключается в том, что между приступами ребенок обычно выглядит полностью здоровым. Он нормально сосет грудь или смесь, набирает вес, реагирует на родителей, спокойно спит в периоды без плача и развивается по возрасту.

Диагноз коликов ставят только после исключения других причин беспокойства. Если у ребенка появляются температура, рвота, выраженное вздутие живота, кровь в стуле, отказ от еды, вялость или плохой набор веса, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Почему появляются колики у детей?

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Несмотря на то что младенческие колики изучают уже много десятилетий, одной точной и доказанной причины этого состояния до сих пор не существует. Современная медицина рассматривает колики как многофакторное состояние, при котором одновременно могут играть роль особенности нервной системы, пищеварения, чувствительности ребенка и даже окружающей среды.

Одной из главных причин считают незрелость нервной системы и желудочно-кишечного тракта младенца. После рождения организму ребенка приходится очень быстро адаптироваться к новым условиям жизни. Кишечник учится переваривать пищу, нервная система начинает активнее реагировать на внешние раздражители, а механизмы саморегуляции еще работают нестабильно. Из-за этого даже обычные процессы, например, движение пищи или скопление газов в кишечнике, могут вызывать у малыша выраженный дискомфорт.

Многие специалисты также говорят о повышенной чувствительности младенцев. У части детей нервная система реагирует на раздражители очень активно. Такие малыши могут сильнее реагировать на шум, свет, переутомление, большое количество впечатлений и даже на обычные ощущения в кишечнике. Предполагается, что именно поэтому приступы коликов часто усиливаются вечером, когда ребенок устает и перевозбуждается за день.

Долгое время основной причиной коликов считали газообразование. И действительно, у некоторых детей во время приступов наблюдаются вздутие живота, активное отхождение газов и напряжение мышц живота. Однако современные исследования показывают, что связь здесь не такая простая. У многих младенцев с коликами количество газов не отличается от детей без коликов. Поэтому сегодня считается, что проблема может быть связана не только с самими газами, но и с особенностями моторики кишечника и восприятия боли.

Еще одно активно изучаемое направление связано с микробиотой кишечника. Исследования показывают, что состав кишечных бактерий у детей с коликами иногда отличается от микробиоты младенцев без выраженного плача. Ученые предполагают, что определенные изменения бактериального состава могут влиять на процессы пищеварения, чувствительность кишечника и воспалительные реакции. Поэтому в последние годы активно обсуждают пробиотики и их возможную роль при коликах, хотя доказательства пока остаются ограниченными.

Некоторые специалисты также обращают внимание на роль эмоционального состояния и стресса. Новорожденные очень чувствительны к переутомлению и сложностям с саморегуляцией. Если ребенок долго не может успокоиться, устает от избытка стимулов или плохо засыпает, плач может усиливаться. При этом нужно учитывать, что речь не идет о «психологических проблемах» у младенца или ошибках родителей. Колики возникают даже в спокойных и благополучных семьях.

Кроме того, иногда симптомы, похожие на колики, могут быть связаны с другими состояниями. Например, у небольшой части детей причиной беспокойства становится аллергия к белкам коровьего молока, реже встречаются лактазная недостаточность, гастроэзофагеальный рефлюкс или другие нарушения пищеварения. Поэтому педиатры всегда оценивают общее состояние ребенка и наличие тревожных симптомов.

Сегодня большинство врачей сходятся во мнении, что младенческие колики возникают не из-за одной конкретной причины, а из-за сочетания нескольких факторов. Поэтому не существует универсального анализа, который мог бы точно показать источник проблемы, и нет одного лекарства, которое гарантированно помогало бы всем детям.

Правда ли, что колики связаны с питанием мамы или смесью?

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Одна из самых популярных версий среди родителей заключается в том, что колики появляются из за «неправильного» питания мамы или неподходящей смеси. Многие женщины во время грудного вскармливания начинают резко ограничивать рацион, отказываются от молочных продуктов, овощей, фруктов, кофе, сладкого и даже переходят на очень строгие диеты в надежде уменьшить плач у ребенка. Однако современные исследования показывают, что в большинстве случаев прямой связи между обычным рационом кормящей матери и коликами нет.

Если ребенок находится на грудном вскармливании, маме обычно не требуется соблюдать специальную «антиколиковую» диету. Нет убедительных доказательств того, что капуста, бобовые, огурцы или другие популярные «запрещенные продукты» массово вызывают колики у младенцев. В норме газы, которые образуются в кишечнике матери после еды, не попадают в грудное молоко и не могут напрямую вызывать вздутие живота у ребенка.

При этом у небольшой части детей действительно может быть повышенная чувствительность к белкам коровьего молока. В таких случаях симптомы иногда напоминают колики, но обычно не ограничиваются только вечерним плачем. У ребенка могут появляться выраженное беспокойство после кормления, кровь или слизь в стуле, кожные высыпания, плохой набор веса, частые срыгивания или стойкие проблемы с пищеварением. Тогда врач может рекомендовать маме временно исключить молочные продукты из рациона или подобрать специализированную смесь.

Детям на искусственном вскармливании тоже далеко не всегда требуется менять смесь из за коликов. Частая и хаотичная смена смесей может, наоборот, усиливать проблемы с пищеварением. В большинстве случаев обычные младенческие колики проходят независимо от марки смеси. Педиатры рассматривают замену питания только тогда, когда помимо плача есть признаки возможной аллергии, непереносимости или других нарушений.

Иногда врач может рекомендовать частично гидролизованные смеси или специальные смеси для детей с подозрением на аллергию к белкам коровьего молока. Однако самостоятельно переводить ребенка на лечебные смеси без консультации специалиста не стоит. Такие продукты нужны далеко не всем детям и используются только по показаниям.

С темой коликов связано огромное количество пищевых мифов. Родителям часто советуют полностью отказаться от молока, сахара, фруктов, глютена или почти любой «тяжелой» еды. В интернете можно встретить утверждения, что колики возникают из за «неправильного молока», переедания мамы или недостаточно «чистой» диеты. На сегодняшний день большинство подобных рекомендаций не имеют убедительной доказательной базы.

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Колики, газики или лактазная недостаточность: как отличить?

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Многие родители пытаются понять, что именно беспокоит ребенка: обычные колики, «газики» или лактазная недостаточность. На практике эти состояния действительно часто путают, потому что симптомы во многом похожи. Ребенок плачет, поджимает ноги, беспокоится после кормления, живот может казаться напряженным, а родители начинают искать причину в питании или пищеварении.

Младенческие колики прежде всего проявляются повторяющимися приступами длительного плача у внешне здорового ребенка. Обычно симптомы возникают в первые месяцы жизни, чаще вечером, а между приступами малыш чувствует себя нормально. Он хорошо ест, развивается по возрасту и набирает вес. Колики считаются функциональным состоянием и не связаны с опасным повреждением кишечника.

Под словом «газики» родители обычно имеют в виду повышенное газообразование. У младенцев оно действительно встречается очень часто, потому что пищеварительная система еще незрелая. Ребенок может активно выпускать газы, живот иногда становится более плотным, после отхождения газов состояние может улучшаться. При этом газообразование само по себе не всегда означает болезнь и далеко не всегда объясняет сильный многочасовой плач.

Отдельно стоит лактазная недостаточность. Это состояние связано с нехваткой фермента лактазы, который помогает переваривать молочный сахар лактозу. В интернете лактазную недостаточность часто называют чуть ли не главной причиной коликов, однако в реальности истинная врожденная форма встречается очень редко.

При лактазной недостаточности симптомы обычно не ограничиваются только плачем. У ребенка могут быть частый жидкий пенистый стул, выраженное вздутие живота, бурление в кишечнике, раздражение кожи вокруг ануса, беспокойство именно после кормления и проблемы с набором веса. В некоторых случаях симптомы действительно могут пересекаться с коликами, поэтому без осмотра врача родители часто начинают подозревать «непереносимость лактозы» там, где ее нет.

Диагноз лактазной недостаточности не ставят только по одному беспокойству или коликам. Большинству детей с типичными младенческими коликами не нужны специальные анализы, лечение ферментами или безлактозные смеси.

Диагностика требуется в тех случаях, когда помимо плача появляются тревожные симптомы. К ним относятся плохой набор веса, постоянная диарея, кровь в стуле, выраженная рвота, обезвоживание, стойкое ухудшение состояния или симптомы, которые сохраняются дольше ожидаемого возраста коликов. В таких ситуациях педиатр может назначить дополнительное обследование и исключить другие причины беспокойства.

Когда колики могут быть опасны?

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Сами по себе младенческие колики обычно не считаются опасным состоянием и не приводят к повреждению кишечника или нарушению развития ребенка. Однако важно понимать, что не любой сильный плач у младенца можно автоматически объяснить коликами. Иногда похожие симптомы могут быть связаны с инфекциями, аллергией, хирургическими заболеваниями или другими состояниями, при которых ребенку требуется медицинская помощь.

Одним из важных факторов считается повышение температуры. Для маленьких детей, особенно в первые месяцы жизни, лихорадка всегда требует внимательной оценки педиатра. Колики сами по себе не вызывают температуру.

Опасным симптомом также считается рвота, особенно если она повторяется, становится обильной, имеет зеленоватый оттенок или сопровождается отказом от еды. Обычные срыгивания у младенцев встречаются часто и обычно не опасны, но выраженная рвота требует обследования.

Еще один тревожный признак это кровь в стуле. Она может указывать на аллергию к белкам коровьего молока, кишечную инфекцию, воспаление или другие заболевания. Даже небольшие прожилки крови у грудного ребенка должны стать поводом для консультации врача.

Если ребенок плохо набирает вес или начинает терять массу тела, ситуацию тоже нельзя объяснять только коликами. При типичных младенческих коликах развитие и прибавка веса обычно остаются нормальными.

Отказ от еды считают особенно важным симптомом у детей раннего возраста. Если ребенок стал заметно хуже сосать грудь или смесь, быстро устает во время кормления или практически не ест, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Насторожить должна и выраженная вялость. При обычных коликах ребенок между приступами остается активным для своего возраста, реагирует на родителей и может спокойно спать. Если малыш выглядит необычно сонливым, слабым или плохо реагирует на окружающих, это требует осмотра специалиста.

Также врачи уделяют внимание признакам обезвоживания. К ним относятся редкое мочеиспускание, сухость слизистых, отсутствие слез при плаче, западение родничка и выраженная сонливость. У младенцев обезвоживание может развиваться достаточно быстро, особенно если есть рвота, диарея или отказ от питания.

Также поводом срочно показать ребенка врачу считаются выраженное вздутие живота, затрудненное дыхание, судороги, изменение цвета кожи, монотонный слабый плач или резкое ухудшение состояния.

Что реально помогает при коликах?

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Полностью и мгновенно убрать колики обычно невозможно, потому что универсального лекарства от этого состояния не существует. Однако есть методы, которые помогают многим детям легче переносить приступы плача и быстрее успокаиваться. Большинство рекомендаций направлены не на «лечение живота», а на снижение общего дискомфорта и помощь ребенку в саморегуляции.

Одним из самых эффективных способов остается ношение на руках и тесный контакт с родителями. Для младенца первых месяцев жизни физическая близость очень важна. Многие дети во время приступа успокаиваются, когда их держат вертикально, прижимают к себе или носят на руках по комнате. Это не «приучает к рукам» и не делает ребенка избалованным. В раннем возрасте потребность в контакте считается нормальной частью развития.

Некоторым детям помогает мягкое укачивание. Медленные ритмичные движения могут снижать возбуждение нервной системы и облегчать засыпание. При этом важно соблюдать безопасность и никогда не трясти ребенка. Сильное встряхивание младенца может привести к тяжелым травмам мозга.

Хороший эффект у части детей дает белый шум. Равномерные звуки фена, вентилятора, пылесоса, дождя или специальных приложений иногда помогают ребенку успокоиться и отвлечься от неприятных ощущений. Предполагается, что такие звуки частично напоминают шумы, которые малыш слышал еще до рождения.

Многим младенцам становится легче от умеренного тепла на область живота. Для этого используют теплую пеленку или контакт животом к телу родителя. Тепло может помогать расслаблять мышцы и уменьшать ощущение дискомфорта. При этом важно избегать слишком горячих грелок, чтобы не вызвать ожог.

Иногда облегчение приносит легкий массаж живота. Обычно рекомендуют мягкие круговые движения по часовой стрелке и аккуратное сгибание ножек к животу. Такие действия могут способствовать более комфортному отхождению газов и уменьшению напряжения мышц живота. Однако массаж не должен быть болезненным или слишком интенсивным.

После кормления многим детям полезно некоторое время находиться в вертикальном положении. Это помогает уменьшить заглатывание воздуха и снизить вероятность срыгиваний. Некоторые родители замечают, что ребенку становится легче, если после еды не укладывать его сразу горизонтально.

Важную роль играет и режим кормления. Переутомление, слишком длинные промежутки между кормлениями или, наоборот, постоянное перекармливание могут усиливать беспокойство. Иногда помогает более спокойная обстановка во время кормления, уменьшение лишнего шума и света, а также попытка не допускать сильного перевозбуждения к вечеру.

Но ни один метод не работает одинаково у всех детей. То, что отлично помогает одному ребенку, может почти не влиять на другого. Чаще всего родители постепенно находят комбинацию способов, которые позволяют хотя бы немного облегчить состояние малыша и пережить этот период спокойнее.

Помогают ли при коликах лекарства, пробиотики и укропная вода?

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На рынке существует огромное количество капель, чаев, пробиотиков и «натуральных» препаратов для младенцев. Однако доказательная медицина относится к большинству таких средств довольно сдержанно, потому что универсального и гарантированно эффективного лечения коликов пока не существует.

Одним из самых популярных препаратов считается симетикон. Это вещество входит в состав многих капель «от газиков» и используется для уменьшения поверхностного натяжения пузырьков газа в кишечнике. Несмотря на широкое распространение, крупные исследования показывают, что симетикон не демонстрирует убедительного преимущества перед плацебо при типичных младенческих коликах.

В последние годы активно изучают пробиотики, особенно Lactobacillus reuteri. Есть данные, что у части детей на грудном вскармливании определенные пробиотические штаммы могут немного уменьшать продолжительность плача. Однако результаты исследований остаются неоднозначными. У детей на искусственном вскармливании эффект подтверждается значительно хуже. Поэтому пробиотики пока не считаются универсальным средством от коликов, хотя в отдельных случаях врач может рекомендовать их использование.

Отдельная тема это укропная вода, фенхель, травяные чаи и другие растительные средства. Такие методы очень популярны во многих странах и часто воспринимаются как «натуральная и безопасная» альтернатива лекарствам. Некоторые родители действительно отмечают временное улучшение состояния ребенка после фенхеля или теплых травяных напитков. Однако качественных доказательств эффективности у большинства подобных средств немного.

Кроме того, растительные препараты тоже нельзя считать полностью безобидными. У младенцев возможны аллергические реакции, нарушения питания и даже проблемы с водным балансом, если травяные жидкости начинают заменять полноценные кормления. Современные педиатрические рекомендации не советуют бесконтрольно использовать травы и народные средства у детей.

Сегодня доказательная медицина делает основной акцент не на поиске «волшебной таблетки», а на поддержке семьи, исключении опасных заболеваний и безопасных способах облегчения симптомов. Если родители хотят попробовать препараты или пробиотики, необходимо предварительно обсудить это с педиатром.

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