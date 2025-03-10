Свое сливочное масло за 15 минут: делаем из сливок и сметаны и забываем про магазин

Сливочное масло из магазина не всегда бывает вкусным и часто тает слишком быстро. Да и зачем его покупать, если на кухне за 15 минут можно сделать прекрасное масло, просто смешав сметану и сливки. Жирность сливок должна быть не менее 33%. Сметану тоже нужно брать максимально жирную, деревенская конечно лучше, но и магазинная подойдет.

Литр сметаны сначала охлаждаем, а затем переливаем в удобную глубокую миску. Добавляем пару столовых ложек сливок для густоты и жирности. Взбиваем сметану миксером на максимальной скорости. Через несколько минут сметана собьется в масляную крошку, жидкость (пахта) отделится. Ее нужно будет слить в отдельную банку через сито. Теперь масло нужно промыть от пахты под ледяной водой. Затем отжимаем заготовку руками от лишней жидкости.

Заворачиваем масло в пленку и охлаждаем. В принципе, его уже можно пробовать. Подробный видеорецепт: В результате из литра сметаны получается чуть больше полукилограмма масла. И конечно с магазинным оно не идет ни в какое сравнение — домашнее гораздо вкуснее.