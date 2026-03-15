Что делать, если ребенок ударился головой?

Как понять, что у ребенка – травма головы, если видимых повреждений нет? В каких случаях нужно срочно обращаться к врачу и какие обследования проходить?

Врач-педиатр

Ударившись головой, ребенок может получить закрытое или открытое повреждение. Открытое заметно без особых проблем – это ссадина или рана на голове, зачастую сопровождающаяся кровотечением.

С закрытыми травмами все гораздо сложнее, особенно, если удар произошел не на глазах у родителей.

Каковы же виды травм, относящихся к закрытому повреждению головы?

  • Сотрясение головного мозга: по мнению нейрохирругов, это самая легкая проблема при травмах головы. После восстановительного периода все функции головного мозга приходят в норму.
  • Ушиб головного мозга: в такой ситуации наблюдается разрушение участка мозга, степень поражения зависит от тяжести ушиба.
  • Сдавление головного мозга: развивается при вдавленном переломе костей черепа. Это самая тяжелая травма, сопровождающаяся сильнейшим повреждением головного мозга и необратимыми последствиями.

Довольно часто родители видят, как ударился ребенок, и могут рассказать врачу о характере травмы, но иногда случается так, что взрослые прибегают на плач упавшего малыша, и здесь уже не так просто определить, как и чем он ударился.

Как понять, что пострадала голова?

Детей постарше мы можем расспросить, они расскажут, как ударились, что пострадало, насколько сильно болит, а вот с малышами, которые только-только начинают говорить, дело обстоит гораздо сложнее.

Заподозрить травму головы можно по следующим признакам:

• след от удара: рана, покраснение, припухлость;
• потеря сознания;
• чрезмерная вялость и сонливость или, напротив, повышенная капризность;
• при отеке головного мозга нарушаются двигательные функции;
• в тяжелых ситуациях развивается кома.

Что делать, если ребенок ударился головой?

Пока один взрослый успокаивает ребенка, второй пусть срочно вызывает бригаду скорой помощи.

К месту удара нужно приложить что-нибудь холодное – вовсе необязательно пузырь со льдом, подойдет все, что есть в холодильнике – пакет с соком, упаковка творога и т.п.

Не перекладывайте ребенка, не тормошите его, не подкладывайте подушку под голову (если только он не лежит на холодной земле или снегу).

Что сделают врачи?

Задача докторов скорой помощи – оперативно доставить ребенка в нейрохирургию, параллельно, по мере необходимости, оказывая ему первую помощь. В стационаре же на помощь специалистам приходят лабораторно-инструментальные методы исследования: нейросонография, компьютерная томография, люмбальная пункция и др. Все эти исследования позволяют обнаружить нарушения в структуре головного мозга, выявить наличие кровоизлияний и гематом.

Как лечат травмы головы у детей?

Тактика лечения всецело зависит от степени тяжести травмы головы. Детям с травмами головы легкой степени тяжести назначается лечение, направленное на устранение отека мозга и повышенного внутричерепного давления. В данном случае врачи ограничиваются медикаментозными средствами. А вот детям с тяжелыми повреждениями, особенно это касается переломов костей черепа, необходимо оперативное вмешательство.

Чем чреваты эти травмы?

При легкой травме головы врачи, как правило, дают благоприятный прогноз. Главное, строго соблюдать рекомендации по лечению. Последствиями такой травмы является быстрая утомляемость ребенка, повышенная раздражительность и снижение концентрации внимания.

При травме головы средней степени тяжести у малыша помимо повышенной утомляемости и раздражительности отмечается повышение внутричерепного давления, что зачастую ведет к головным болям и нарушениям походки и движений. Такие дети плохо слушаются родителей, а в школьном возрасте зачастую отстают от сверстников в усвоении школьной программы.

Конечно, полностью исключить вероятность ударов и падений мы не можем, но минимизировать риск – в наших силах.

  • Даже совсем маленького ребенка, который не умеет ползать и переворачиваться, нельзя оставлять одного на диване или пеленальном столике ни на минуту. Поверьте, большое количество травм происходят именно в таких ситуациях.
  • Пристегивайте ребенка везде, где это необходимо – в автокресле, стульчике, коляске.
  • Откажитесь от «ходунков» и «прыгунков». Малыш, передвигаясь в них, не может сам правильно рассчитывать силу своих отталкиваний и не чувствует опасности.
  • Огородите все лестницы, если таковые есть в доме, специальными заслонками.
