Как научиться здоровым отношениям с гаджетами (и научить им ребенка)

Очевидно, что многие родители просто не вылезают из своих смартфонов, подавая тем самым плохой пример детям.
Опрос, проведенный еще в 2016 году, показал, что родитель ребенка среднего школьного возраста или подростка в среднем проводит перед экраном более девяти часов в день.
Причем не перед экраном рабочего компьютера, как можно было бы подумать. Родители смотрят телевизор, играют в видеоигры, бродят по сайтам и зависают в соцсетях. Скорее всего, сейчас родительское экранное время увеличилось.
О чем волнуются родители
Как показывают опросы, родителей тревожит, что:
- увлечение гаджетами и соцсетями негативно отразится на поведении детей;
- дети не могут сосредоточиться и из-за этого плохо учатся;
- вместо того, чтобы общаться друг с другом и родителями напрямую, дети предпочитают делать это в мессенджерах;
- мало двигаются;
- у них разовьется зависимость от электронных устройств.
Чем опасно родительское увлечение гаджетами
Между тем «жизнь лицом в экран» приносит вред не только детям, но и взрослым — о чем те, как правило, не задумываются. Родителям, часами сидящим в телефоне, грозят те же самые опасные последствия, что и их детям: набор веса, нарушение сна, ухудшение зрения, «боль напряжения» в голове и шее, проблемы с общением.
Самая большая проблема — из-за того, что родители проводят много времени, уткнувшись в экран, нарушаются их отношения с детьми.
Когда мама и папа постоянно смотрят в свои телефоны, вместо того, чтобы со всем вниманием выслушать своего ребенка-подростка, или когда вся семья сидит по разным углам, каждый со своим экраном, то надежда на семейное единение, на установление прочных детско-родительских связей рушится. Если вы хотите полноценного общения с ребенком, гаджеты нужно отложить.
У сидящих в телефонах и приставках родителей — сидящие в телефонах и приставках дети
Однако связанные с гаджетами привычки, которые возникли в возрасте 10–13 лет, не исчезают и во взрослом возрасте. Если ваш ребенок в десятилетнем возрасте играет в видеоигры по восемь часов в день, велика вероятность, что он будет это делать и в 20 лет.
Что же делать
Конечно, нет смысла устанавливать запрет на все цифровые устройства в доме или постоянно отключать вайфай.
Важно помочь ребенку установить с гаджетами нормальные, здоровые отношения — ведь это полезные инструменты, которые помогут ему во многих аспектах жизни.
Просто нельзя, чтобы они стали единственным источником развлечения и общения в семье. Но чтобы достичь этой цели, начинать, как это ни грустно, нужно с себя.
Вот как стать правильной ролевой моделью для вашего ребенка:
- Установите в доме жесткие правила использования электронных устройств. Эти правила должны распространяться на всех членов семьи в равной степени. Например: «Никаких смартфонов в машине» или «Никакого общения в мессенджерах в машине, даже если ты пассажир».
- Установите строгий запрет на многозадачность — когда вы, к примеру, пишете сообщения, смотря телевизор, или листаете ленту соцсетей во время разговора с кем-то. Как показывают исследования, такая многозадачность вредна для концентрации, памяти и продуктивности. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок заразился этой вредной привычкой и смотрел ролики в ТикТоке, делая домашку, или проверял телефон, сидя на уроке.
- Установите запрет на гаджеты за столом. Семейные завтраки, обеды и ужины — это про еду и общение, а не про молчаливо жующих маму, папу и детей, уткнувшихся в свои экраны. Даже если ребенок ест один, не разрешайте ему смотреть в экран.
- Составьте расписание общесемейных офлайновых занятий. Пусть у вас в семье появится привычка что-то делать вместе, не используя при этом гаджеты. Например, ежевечерние настольные игры, чтение, походы по выходным и так далее.
- Задумайтесь о своих цифровых привычках. Если вы не в состоянии проводить время с ребенком без телефона в руке или чувствуете себя потерянным, если у вас нет доступа к интернету — вы плохая ролевая модель. Обратите внимание на свое поведение, на то, сколько времени вы уделяете гаджетам в течение дня — и постарайтесь исправиться.
- Цифровой детокс. Если ничего не выходит и снизить объем экранного времени не удается, можно принудительно устроить для семьи день цифрового детокса — отключите все устройства и не разрешайте никому из членов семьи ими пользоваться в течение всего дня. А может, и недели. В любом случае это принесет всем только пользу.
Фото на обложке: Freepik
По материалам сайта verywellfamily.com
