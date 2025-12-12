РЕБЁНОК.РУ
Как научиться здоровым отношениям с гаджетами (и научить им ребенка)

Существует множество статей и исследований, посвященных вреду, который приносит детям слишком длительное общение с электронными устройствами. Однако гораздо меньше информации о том, какое влияние оказывают гаджеты на взрослых. Особенно если эти взрослые — родители.

Мама троих детей.
Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
Гаджеты
Источник: Дизайн-студия maryco

Очевидно, что многие родители просто не вылезают из своих смартфонов, подавая тем самым плохой пример детям.

Опрос, проведенный еще в 2016 году, показал, что родитель ребенка среднего школьного возраста или подростка в среднем проводит перед экраном более девяти часов в день.

Причем не перед экраном рабочего компьютера, как можно было бы подумать. Родители смотрят телевизор, играют в видеоигры, бродят по сайтам и зависают в соцсетях. Скорее всего, сейчас родительское экранное время увеличилось.

О чем волнуются родители

Как показывают опросы, родителей тревожит, что:

  • увлечение гаджетами и соцсетями негативно отразится на поведении детей;
  • дети не могут сосредоточиться и из-за этого плохо учатся;
  • вместо того, чтобы общаться друг с другом и родителями напрямую, дети предпочитают делать это в мессенджерах;
  • мало двигаются;
  • у них разовьется зависимость от электронных устройств.

Результаты исследований подкрепляют правомерность этих тревог: избыток экранного времени повышает риск появления у детей проблем с психическим и физическим здоровьем, а также трудностей с учебой и общением. Современные дети уже не представляют себя без гаджетов.

Чем опасно родительское увлечение гаджетами

Между тем «жизнь лицом в экран» приносит вред не только детям, но и взрослым — о чем те, как правило, не задумываются. Родителям, часами сидящим в телефоне, грозят те же самые опасные последствия, что и их детям: набор веса, нарушение сна, ухудшение зрения, «боль напряжения» в голове и шее, проблемы с общением.

Самая большая проблема — из-за того, что родители проводят много времени, уткнувшись в экран, нарушаются их отношения с детьми.

Когда мама и папа постоянно смотрят в свои телефоны, вместо того, чтобы со всем вниманием выслушать своего ребенка-подростка, или когда вся семья сидит по разным углам, каждый со своим экраном, то надежда на семейное единение, на установление прочных детско-родительских связей рушится. Если вы хотите полноценного общения с ребенком, гаджеты нужно отложить.

У сидящих в телефонах и приставках родителей — сидящие в телефонах и приставках дети

Как показывают исследования, родители, которые сами проводят много времени в гаджетах, обычно не пытаются ограничивать в этом своих детей. Трудно убедить ребенка прекратить видеоигру, если сам играешь в другой комнате.

Однако связанные с гаджетами привычки, которые возникли в возрасте 10–13 лет, не исчезают и во взрослом возрасте. Если ваш ребенок в десятилетнем возрасте играет в видеоигры по восемь часов в день, велика вероятность, что он будет это делать и в 20 лет.

Но предподростковый и подростковый возраст — важный период, когда закладываются основы психического и физического здоровья на всю жизнь. И все, что происходит с ребенком в это время, имеет долговременные последствия. Сейчас важно научиться всему, что нужно для превращения в ответственного взрослого человека. Вряд ли ему удастся прожить богатую событиями жизнь, если он будет постоянно приклеен к экрану.

Что же делать

Конечно, нет смысла устанавливать запрет на все цифровые устройства в доме или постоянно отключать вайфай.

Важно помочь ребенку установить с гаджетами нормальные, здоровые отношения — ведь это полезные инструменты, которые помогут ему во многих аспектах жизни.

Просто нельзя, чтобы они стали единственным источником развлечения и общения в семье. Но чтобы достичь этой цели, начинать, как это ни грустно, нужно с себя.

Вот как стать правильной ролевой моделью для вашего ребенка:

  1. Установите в доме жесткие правила использования электронных устройств. Эти правила должны распространяться на всех членов семьи в равной степени. Например: «Никаких смартфонов в машине» или «Никакого общения в мессенджерах в машине, даже если ты пассажир».
  2. Установите строгий запрет на многозадачность — когда вы, к примеру, пишете сообщения, смотря телевизор, или листаете ленту соцсетей во время разговора с кем-то. Как показывают исследования, такая многозадачность вредна для концентрации, памяти и продуктивности. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок заразился этой вредной привычкой и смотрел ролики в ТикТоке, делая домашку, или проверял телефон, сидя на уроке.
  3. Установите запрет на гаджеты за столом. Семейные завтраки, обеды и ужины — это про еду и общение, а не про молчаливо жующих маму, папу и детей, уткнувшихся в свои экраны. Даже если ребенок ест один, не разрешайте ему смотреть в экран.
  4. Составьте расписание общесемейных офлайновых занятий. Пусть у вас в семье появится привычка что-то делать вместе, не используя при этом гаджеты. Например, ежевечерние настольные игры, чтение, походы по выходным и так далее.
  5. Задумайтесь о своих цифровых привычках. Если вы не в состоянии проводить время с ребенком без телефона в руке или чувствуете себя потерянным, если у вас нет доступа к интернету — вы плохая ролевая модель. Обратите внимание на свое поведение, на то, сколько времени вы уделяете гаджетам в течение дня — и постарайтесь исправиться.
  6. Цифровой детокс. Если ничего не выходит и снизить объем экранного времени не удается, можно принудительно устроить для семьи день цифрового детокса — отключите все устройства и не разрешайте никому из членов семьи ими пользоваться в течение всего дня. А может, и недели. В любом случае это принесет всем только пользу.  
И помните — успех зависит от вас, от того, насколько строго и последовательно вы сами будете следовать установленным вами правилам. Если же вы понимаете, что сами стали жертвой цифровой зависимости и просто не можете не проверять телефон каждую минуту или перестать бесконечно скроллить соцсети — обратитесь к психологу. Важно показать ребенку, что вы понимаете свою проблему и предпринимаете шаги к ее решению, чтобы стать для него лучшим примером.

Фото на обложке: Freepik

По материалам сайта verywellfamily.com

Ссылка на первоисточник
наверх