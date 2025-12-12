Как научиться здоровым отношениям с гаджетами (и научить им ребенка)

Однако связанные с гаджетами привычки, которые возникли в возрасте 10–13 лет, не исчезают и во взрослом возрасте. Если ваш ребенок в десятилетнем возрасте играет в видеоигры по восемь часов в день, велика вероятность, что он будет это делать и в 20 лет.