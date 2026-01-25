5 уроков правильного питания от малышей

Вам может казаться, что это ужасно и крайне невоспитанно, когда ребенок лепит куличики из любовно приготовленного мамой овощного пюре, размазывает по лицу кашу, пристально изучает молекулярный состав котлеты, отказывается съесть еще одну ложечку «за папу», хватает ту еду, до которой может дотянуться и т.Parents.com рассказывает о нескольких уроках, которые малыши могут преподать своим мамам.
1. Ешьте только тогда, когда вы испытываете чувство голода
У детей напрочь отсутствует инстинкт, заставляющий их есть, когда им скучно, грустно или тревожно. Они испытывают голод только тогда, когда исчерпаны запасы энергии. А это зависит от того, насколько активно они двигаются и растут. Примените этот же принцип к собственному питанию – если вы занимались спортом или еще как-то тратили калории, то вам, естественно, потребуется больше пищи, нежели чем при просмотре сериалов, лежа на диване. Учитесь у своего малыша и прислушайтесь к себе – вы действительно голодны или просто хотите заесть скуку или стресс?
2. Ешьте нормальную, полезную пищу, а не снэки
Когда вы задумываетесь о первом прикорме, то вряд ли вам приходят в голову крекеры, пирожные или фастфуд. Понятно, что питание ребенка должно быть сбалансированным, в него должны входить свежие овощи и фрукты, зерновые каши, полезные жиры и белки, и поменьше сахара и соли.
3. Не бойтесь пробовать новое
Когда малыши только начинают есть твердую пищу, их реакция на новые вкусы и ощущения бывает очень смешной – восторг, любопытство, изумление и так далее. Как правило, дети стремятся попробовать как можно больше разной еды, и это очень полезно, так как эксперименты с новыми вкусами и текстурами приводят к разнообразию в питании. А значит, организм получает широкий спектр питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Разнообразная диета не менее полезна и для мам. Так что берите пример с ребенка – не бойтесь экспериментировать.
4. Наслаждайтесь каждым кусочком
Каждый, кто наблюдал за тем, как ребенок ест, понимает, что значит полностью погружаться в процесс. Дети рассматривают свою еду, трогают ее, нюхают, исследуют всеми доступными им способами, получая от этого настоящее удовольствие. При этом они никуда не торопятся, так как инстинктивно знают, что есть нужно медленно. И в этом нам тоже стоит взять с них пример. Исследования показывают, что неторопливое поглощение пищи помогает насытиться гораздо меньшим ее количеством, чем при быстрой еде на ходу, потому что в последнем случае мозг просто не успевает обработать сигналы о насыщении, поступающие из желудка. Кроме того, медленное пережевывание пищи позволяет пищеварительной системе лучше ее переварить. И вообще, когда вы внимательны к тому, что находится перед вами на тарелке, когда вы наслаждаетесь вкусом и консистенцией блюда, скорее всего вам будет достаточно совсем немного пищи, чтобы получить истинное удовольствие.
5. Если вы сыты, пора уходить из-за стола
Всем мамам известны явные признаки того, что ребенок наелся и больше в него не впихнешь ни одной ложечки: он отворачивает голову, плотно закрывает рот и выплевывает все то, что вы пытаетесь туда засунуть. Большинство взрослых, к сожалению, утратили этот естественный инстинкт и продолжают есть несмотря на то, что желудок уже полон. Если вам удастся «вернуться в детство» и заканчивать трапезу в тот момент, как только пришло чувство сытости, а не тогда, когда вы объелись и не можете встать из-за стола, вам будет легко решить проблему лишнего веса.
