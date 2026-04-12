Чем заняться с ребенком, чтобы отдохнуть: идеи для уставших родителей

У вас уже нет ни на что сил, а ребенок скачет вокруг и просит поиграть с ним. Что делать? Вот несколько вариантов.
Детские рисунки
Источник: freepik.com

Переодевания

Игры с переодеваниями и примеркой одежды могут надолго увлечь ребенка. А уставшая мама может взять на себя роль компетентного жюри и оценивать наряды, не вставая с дивана.

Кинетический песок

Кинетический песок – отличное средство, чтобы занять малыша. Его делают из безвредной смеси диоксида кремния: он сыпучий, влажный, собирается в разные формы и легко удаляется с поверхностей.

Кинетический песок пришел к нам из Швеции. Скандинавские мамы давно поняли: одна коробка такого волшебного песка дома освобождает 1-2 часа для отдыха. Можно сидеть рядом с ребенком, «потупить» в телефон или посмотреть сериал, время от времени помогая ему.

Сюрпризы

Правила этой игры просты: уставшая мама лежит на диване и просит ребенка принести ей сюрприз из другой комнаты. «Сюрпризом» может быть все, что угодно: елочная игрушка, кукла, небольшой мяч.

Когда ребенок возвращается с «сюрпризом», задача мамы – отгадать, что он прячет за спиной или в коробке. Отгадали? Тогда этот предмет остается у мамы, а ребенок готовит новый «сюрприз». Главный плюс: взрослому не нужно покидать диван или кресло.

Раскраски

Рецепт такой: детскую раскраску даем малышу, а себе покупаем взрослую раскраску-антистресс. Раскраски-антистресс делают так, чтобы в процессе взрослые могли снять напряжение и уйти в себя. Лайфхак: их можно найти в интернете и распечатать.

Фотографии

Попросите ребенка позировать вам, изобразить льва, жирафа или мышку. Объясните, что вы хотите сделать серию фотографий и оставить в памяти этот день. Плюс – такой же, как и в игре в сюрпризы: чтобы играть в фотографа и модель, не обязательно вставать с дивана.

Салон красоты

Ребенок будет рад помочь вам сделать маску для лица. Расставьте нужные ингредиенты на столе и попросите его смешать их. Общение с ребенком и забота о себе идут рука об руку.

Кабинет врача

Поиграть в доктора – отличный вариант для уставшей мамы. Особенно, если у ребенка есть игровой набор врача (но можно и заменить все инструменты на карандаши, ластики и прочее). Послушать «заболевшую» маму, которая уютно устроилась на диване, выписать ей лекарства, сделать «укол», а потом устроить рядом стационар для других больных — кукол: ребенку будет чем занять себя пару часов.

Паззлы и настолки

Играть в настольные игры можно, не вставая с места. Но если вы устали так, что даже думать тяжело, предложите ребенку собрать паззл. Кстати, для малыша можно сделать паззлы самому, разрезав на несколько частей открытку или журнальное фото. Если ребенок легко справляется с одной картинкой, усложните задачу и смешайте паззлы двух-трех изображений.

Аудиокнига и мультфильмы

Наконец, никто не отменял аудиокниги и мультики. Не корите себя за такой вид досуга, ничего страшного не случится. Польза от отдохнувшей мамы гораздо ценнее, чем вред от мультиков.

