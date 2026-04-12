Чем заняться с ребенком, чтобы отдохнуть: идеи для уставших родителей

Поиграть в доктора – отличный вариант для уставшей мамы. Особенно, если у ребенка есть игровой набор врача (но можно и заменить все инструменты на карандаши, ластики и прочее). Послушать «заболевшую» маму, которая уютно устроилась на диване, выписать ей лекарства, сделать «укол», а потом устроить рядом стационар для других больных — кукол: ребенку будет чем занять себя пару часов.