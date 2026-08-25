Словарь зумера: что такое «гэтсбинг» и почему подростки устраивают драму на показ

Зумеры придумали множество терминов, чтобы описать тонкие (и не очень) формы общения в эпоху соцсетей. Один из таких — гэтсбинг (gatsbying), и это не про роман Фицджеральда, хотя отсылка именно к нему. Термин ироничный, меткий и до обидного узнаваемый. Разберёмся, кто и зачем этим занимается.



Татьяна Меньщикова Журналист, филолог

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Что такое «гэтсбинг»

Гэтсбинг — это когда человек постит в соцсети что-то с расчётом, что конкретный человек это увидит и отреагирует. Причём напрямую не пишет, не звонит, не инициирует общение — всё делается якобы случайно, но на деле — тонко спланировано.

Примеры:

Девушка выкладывает сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с фразой «люблю гулять одна…» в точке, где вчера гулял её бывший.

Парень пишет твит «все одинаковые, надоело», зная, что его бывшая лайкает каждый второй пост.

Кто-то внезапно делает пост про «важность душевной близости» — именно тогда, когда ждёт, что определённый человек это увидит.

Это пассивная форма флирта, драмы или эмоционального давления, замаскированная под обычную активность.

Почему «гэтсбинг»?

Название — отсылка к Джей Гэтсби, герою романа Великий Гэтсби. Он устраивал роскошные вечеринки не ради людей, а чтобы его бывшая возлюбленная Дэйзи когда-нибудь пришла. Он не писал ей напрямую — он создавал фон, надеясь, что она сама появится.

Зумеры превратили эту литературную драму в точное определение поведения в соцсетях.

Формы гэтсбинга:

Сторис с намёками: «ну ты понял».

Цитаты из песен или книг с явным адресом, но без имени.

Посты про «самоценность», выложенные после ссоры.

ссоры. Фото в точке, связанной с другим человеком (ресторан, район, событие).

Цель — не просто выразить эмоции, а спровоцировать реакцию, вызвать интерес, ревность, сожаление или хотя бы лайк.

Почему зумеры это делают

Избегание прямого контакта

Писать в лоб — это страшно. Гэтсбинг даёт иллюзию дистанции: будто бы ты ничего не просишь, просто «живёшь свою жизнь». Контроль и тестирование

Хочется узнать, следит ли человек за тобой. Отреагирует? Посмотрит сторис? Вернётся? Желание быть замеченным

Это цифровой способ «случайно пройти мимо» в новой реальности — только теперь мимо проходят не по улице, а по ленте.

А есть ли в этом что-то плохое?

Гэтсбинг — это не всегда манипуляция, но:

может вызывать тревожность, особенно если реакции нет;

затягивает в игру, где никто не говорит прямо;

мешает честному общению и прояснению чувств.