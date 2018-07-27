«Пальма» для грудничка? Выбираем молочную смесь для кормления ребёнка

Состав молочных смесей для кормления младенцев пугает длиннющим списком ингредиентов. Зачем грудному ребёнку мальтодекстрин, диглицериды, пальмовое и кокосовое масла, не говоря уже о прочих непонятных названиях?

Увы, современные мамы нередко слишком рано прекращают грудное вскармливание, и приходится использовать искусственные смеси. Новости СМИ2

Чем отличаются молочные смеси для кормления младенцев от грудного молока? Что можно узнать, прочитав этикетку смеси? Какие новые компоненты добавляют в современные заменители? Как правильно кормить малыша из бутылочки?

Рассказывает ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Мария Гмошинская.

Чем уникально грудное молоко?

Учёные уже на протяжении многих десятилетий исследуют самый уникальный и совершенный природный продукт — женское грудное молоко. И продолжают выделять ранее неизвестные компоненты. Большинство молочных смесей производятся на основе коровьего молока. Исключение составляют лечебные смеси, приготовленные на основе сои, козьего молока, гидролизатов белка. Но поскольку женское молоко довольно существенно отличается от коровьего молока, то его пытаются адаптировать, чтобы приблизить к женскому грудному. В частности, в коровьем молоке больше белка (около 3 г/100мл, в женском 1 г/100мл), выше содержание кальция, калия, натрия, фосфора. В то же время в женском молоке больше углеводов (лактозы), ряда жирных кислот и некоторых витаминов. Например, витамина С, а также витаминов А и Е. Чтобы приблизить состав коровьего молока к составу женского молока необходимо снизить содержание белка и солей, но повысить уровень углеводов (лактозы), некоторых витаминов и жирных кислот. Это первый и самый важный этап адаптации.

Что и зачем добавляют в молочные смеси?

Белок молочной сыворотки. Им заменяют молочный белок казеин, потому как сывороточный белок лучше усваивается младенцем. А также больше приближен по аминокислотному составу к женскому молоку.

Смесь натуральных растительных масел — подсолнечного, кукурузного, соевого, кокосового, пальмового и др. Ими замещают частично или полностью молочный жир, чтобы снабдить ребёнка незаменимыми жирными кислотами, крайне необходимыми для нормального роста и развития младенцев, в том числе для правильного формирования головного мозга и сетчатки глаза. Это позволяет повысить содержание ненасыщенных жирных кислот, уровень которых в коровьем молоке невелик. Например, в женском молоке линолевой кислоты в 8 больше, чем в коровьем.

Природные эмульгаторы — лецитин, моно- и диглицериды. Привносятся для улучшения усвоения жира в кишечнике.

Карнитин — витаминоподобное соединение, улучшающее окисление жиров в клетках органов и тканей младенцев.

Лактоза. Поскольку её содержание в женском молоке выше, этот природный углевод приходится добавлять в молочную смесь. Часто лактозу сочетают с другим природным углеводом — декстринмальтозой (или мальтодекстрином), представляющей из себя продукт частичного расщепления крахмала. Она переваривается и всасывается младенцами даже первых дней жизни легче, чем крахмал. Но в то же время медленнее, чем лактоза, что обеспечивает более длительную насыщаемость детей и возможность удлинения интервалов между кормлениями. С этой же целью в смесь могут вводиться солодовый экстракт, глюкозный сироп, кукурузная и другие виды патоки, богатые декстринмальтозой.

Таурин. Это серосодержащая аминокислота. Таурин необходим главным образом в первые месяцы жизни для построения сетчатки глаза и тканей головного мозга. Коровье молоко, в отличие от женского, содержит мало таурина. Поэтому его и добавляют в адаптированные смеси.

Чем отличаются современные искусственные смеси?

В последние годы в состав смесей стали добавлять новые компоненты

Нуклеотиды — биологически активные вещества, присутствующие в женском молоке и способствующие созреванию тканей младенца и формированию его иммунной системы.

Галактоолигосахариды и фруктоолигосахариды (ГОС и ФОС в соотношении 9:1). Проще говоря, это пребиотки, или неперевариваемые вещества, которые стимулируют рост полезных микроорганизмов в кишечнике — бифидо- и лактобактерий. В женском молоке пребиотики представлены галактоолигосахаридами. В коровьем молоке их нет. Смеси, обогащённые ГОС и ФОС, нормализуют стул младенцев, приближая его по консистенции к стулу малышей, находящихся на грудном вскармливании, увеличивают кратность стула. Как следствие — уменьшаются колики, запоры, метеоризм.

Пробиотки. Это бифидо- и лактобактерии, которые, опять же, улучшают кишечную микрофлору.

Каротиноид лютеин. Играет важную роль в антиоксидантной защите сетчатки глаза.

Полезны ли смеси на основе козьего молока?

Здоровым детям можно давать смеси на основе козьего молока. Их преимущество в том, что белки козьего молока по структуре отличаются от белков коровьего. Поэтому при переваривании козьего молока в желудке образуется менее плотный, творожистый сгусток по сравнению со стандартной молочной смесью из коровьего молока. Жир козьего молока тоже усваивается лучше.

Зачем нужны кисломолочные смеси?

Кисломолочные смеси служат источником белка, минеральных веществ (кальция, натрия, калия и др.), стимулируют иммунный ответ, нормализуют микрофлору кишечника, оказываются бактерицидное действие за счет образования молочной кислоты в ходе сквашивания молока. Поэтому их тоже вводят в питание детей раннего возраста. Они бывают адаптированные, то есть приближенные по составу к женскому молоку, и неадаптированные. Адаптированные имеют невысокую кислотность.

Как правильно кормить малыша из бутылочки?

1. Проверьте температуру смеси. Она должна соответствовать температуре тела — 36 градусов.

2. Во время кормления бутылочку держите так, чтобы горлышко было заполнено смесью полностью. Иначе ребёнок будет заглатывать много воздуха, а потом срыгивать.

3. Готовьте смесь перед каждым кормлением. Если ребёнок не доел, не оставляйте смесь на следующий раз.

4. Мойте сразу же всю посуду, использованную для приготовления смеси.

5. Кормите ребёнка на руках. Процесс кормления, даже из бутылочки, — это момент общения с малышом. Постарайтесь всё внимание переключить на ребёнка — не отвлекайтесь на разговоры, телефонные звонки, просмотр телевизора, сообщений соцсетях и мессенджерах. Кормить ребёнка надо в тихой спокойной обстановке. Сделайте так, чтобы в эти минуты он почувствовал всю вашу нежность и любовь.