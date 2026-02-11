РЕБЁНОК.РУ
Камню потребуется шесть часов, чтобы достичь дна Марианской впадины - Звучит драматично. И научно. Но это неверно.

 Вы, наверное, уже слышали: если бросить камень в самую глубокую часть океана, ему потребуется шесть часов, чтобы достичь дна.

 Марианская впадина простирается почти на 11 000 метров в Тихий океан — глубже, чем высота Эвереста. Давление на дне океана огромно, более чем в тысячу раз больше, чем на уровне моря.

Но вот важный момент, который упускают большинство вирусных постов:

Давление не замедляет падающие предметы.

Вода практически несжимаема. Как только предмет начинает тонуть, окружающее давление равномерно возрастает во всех направлениях. Поэтому оно не действует как тормоз. На самом деле скорость тонущего предмета ограничивает сопротивление воды.

Камень, брошенный в море, быстро ускоряется, а затем достигает своей предельной скорости — точки, в которой сопротивление воды и гравитация находятся в равновесии. С этого момента он тонет с постоянной скоростью.

Физические расчеты и экспериментальные данные показывают, что средний камень достигнет дна Марианской впадины чуть более чем за час. Плотные объекты, такие как сталь или свинец, опустятся еще быстрее, часто менее чем за шестьдесят минут.

Так откуда же взялся миф о шести часах?

Вероятно, из-за путаницы с очень маленькими, плоскими или плавающими объектами, или из-за драматических повествований, в которых благоговение ставится выше точности. Медленно опускающимся частицам, таким как "морской снег", может потребоваться несколько недель, чтобы опуститься. Камню — нет.

