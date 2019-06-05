Почему родители приводят грязных детей в сад?

Большинство родителей ухаживает за своими детьми и вопросов их внешний вид никогда не вызывает. Но бывает и исключение из правил и при этом, родители могут быть очень приличными, работать на хорошей должности, нормально одеваться и т.п.

К нам в сад ходит такой ребёнок. При приличных родителях, мальчик очень неопрятный, если не сказать - грязный.

Он несколько дней болел и когда, в одно прекрасное утро, его привели в группу, я обратила внимание на его ладошки, а там грязь скопилась в складочках.

Это сколько надо не мыть руки ребёнку, чтобы там столько грязи скопилось?! Я даже не говорю про остальное, грязное лицо, в остатках еды, несвежая одежда.., Такое ощущение, что все дни, которые ребёнок не посещал сад, его вообще не мыли.

Тогда мы с нашей няней решили помыть ребёнка сами, потому что просто тошно смотреть. Но каждый раз, извините, это делать не будешь. У нас кроме него ещё 25 малышей 2-х лет. Да, и забота эта не наша, а родителей.

Сама мамаша ухоженая, а ребёнок, как бомженок. Постоянно с соплями, пытались высаживать, она возмущается (писала про неё статью).

Подлечила его 5 дней, на этой неделе опять привела, и опять не долечила, пришёл с соплями до колен и кашлем.

И руки уже опускаются... Надоело воевать, доказывать элементарные вещи.

Шкафчик открываешь его, а там стойкий запах сигарет, т.е. при ребёнке курят. Сам мальчик ходит в одной и той же одежде, меняют две кофточки. Про ногти вообще молчу, она по-моему их вообще не стережёт.

Жалко ребёнка!

Я конечно могу понять, что этот мальчик с особенностями и его очень сложно даже переодеть, вытереть салфеткой лицо, не то, что помыть.

Когда мы с няней его мыли, нам вдвоём было тяжело, т.к. он брыкался, кусался и орал не своим голосом. Со стороны могло казаться, что мы его режем. Может ей с ним не справиться. Но это же её ребёнок! Она обязана следить за его здоровьем и чистотой!

Мамаша очень скандальная, лишний раз говорить ей ничего не хочется. Как говориться "не трогай го..но не завоняет". Лишний раз здороваться-то не хочется, не то, чтобы дискутировать на тему опрятности её сына, особенно после последних событий.

Как можно не понимать, что такой внешний вид отталкивает не только взрослых, но и детей. Это сейчас, в силу своего малого возраста, они пока многого не понимают, а что будет когда он станет старше? С ним же никто не захочет рядом сидеть, дружить...

Мы конечно можем подать в органы опеки, но опять же, как это может отразиться на этой семье и конкретно на ребёнке? Повторюсь, семья нормальная, мама и папа опрятные, есть бабушка. Это не алкаши подзаборные. И не принять в группу ребёнка мы не имеем право. Мы можем только разговаривать и давать рекомендации.