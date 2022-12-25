Особенности обучения в 1 классе согласно законодательству РФ

Ежегодно в первый класс идут учиться около двух миллионов маленьких россиян. Для того чтобы облегчить им адаптацию к школе, были приняты законодательные акты, регламентирующие разные стороны учебы первоклассников.

Размещение в здании школы

Учебные кабинеты для первачков должны располагаться на 1 - 3 этаже, в отдельном блоке или здании для начальной школы. Кабинеты технологии для мальчиков должен быть только на 1 этаже.

Если позволяет площадь класса и рекреаций, гардероб может находиться там. Естественно, что за первым классом должен быть закреплен отдельный кабинет.

Режим обучения

Уроки у первоклассников не должны начинаться ранее 8 часов. Нулевые уроки запрещены. Перемены не могут быть менее 10 минут, одна перемена должна быть 30 минут. Максимальное количество обучающихся теперь рассчитывается исходя из нормы площади на одного ученика и правил расстановки мебели.

Первые классы должны учиться только в первую смену, а уроки не могут превышать 40 минут.

У малышей - пятидневная неделя. В начале года у ребят не больше трёх уроков по 35 минут, во второй четверти - 4 урока по 35 минут. И лишь только во втором полугодии продолжительность урока увеличивается до 40 минут.

Поведение учителя

Есть Письмо от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13, выпущенное Минпросом совместно с медиками, в котором рекомендуется в течение первого месяца обучения не повышать темп работы. И соблюдать некоторые психологические нормы.

Например, не допускать замечаний типа "Быстрее!", "Задерживаешь всех!", не вызывать к доске неуверенных в себе и не ругать перед всем классом за недостатки в тетрадях.

Оценки и домашние задания

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учеников. Кроме того, письмо Минпроса от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13, говорит о том, что смайлики, флажки вместо оценки тоже недопустимы.

Допускается только словесная оценка – "молодец", "правильно". Резкие эмоции в виде слов "не думал", "не старался", "неверно" при неправильном ответе ученика запрещены. Стоит заменять их фразами "это твое мнение", "давай послушаем других".

С домашними заданиями не все однозначно и четко. Ранее придерживались позиции, согласно которой в первом классе школы домашние задания не задаются. Однако в "Законе об образовании" нет прямого ответа на этот вопрос.

В пользу того, что домашние задания в 1-х классах все-таки возможны, говорит и факт закрепления в СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" продолжительности выполнения домашних заданий и для 1-х классов.

На это отводится максимум 1 час.

Оставлять на второй год в первом классе нельзя. Законы не разрешают этого. Но на практике все равно оставляют, с согласия родителей.