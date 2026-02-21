Кости целы? Врач Кулик пояснил, как оказать первую помощь детям при травмах

Зима — это коньки, горки, катание на тюбингах, сноуборде, горных лыжах. Развлечения на свежем воздухе дарят детям бодрость и хорошее настроение.
угрожают им травмами. Что делать, если несчастье случилось? Наш эксперт — травматолог-ортопед, заместитель главного врача по травматологической помощи НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Никодим Кулик.
Срочно скорую!
Если ребёнок на катке или горке упал на спину и какое-то время не может вдохнуть, а вскоре всё налаживается, паниковать не стоит. И делать рентген лёгких не надо. Кратковременная остановка дыхания при ударе спиной не опасна — это спазм диафрагмы, он обычно проходит. Однако сам факт того, что нарушилось дыхание, означает: удар был достаточно сильным, поэтому целесообразно обратиться к травматологу для проведения комплекса диагностических мероприятий.
Особенно тревожно, если произошла травма головы, которая считается одной из самых страшных. Если ребёнок, катаясь, например, на коньках, на высокой скорости упал, сильно ударившись лбом или затылком о лёд, и потерял сознание, надо срочно вызывать скорую помощь, ведь это грозный неврологический симптом. Даже если всё обошлось лишь синяками и шишками, лёгкой тошнотой и головокружением, которые быстро прошли, успокаиваться не стоит.
«Светлый промежуток»
В таких случаях самостоятельно наблюдать за уровнем сознания и жизненными функциями ребёнка в домашних условиях родители не должны.черепно-мозговых травм заключается в так называемом светлом промежутке. Это коварный период мнимого благополучия, когда после удара и возможной кратковременной потери сознания, которую ни сам малыш, ни родители могут просто не заметить, пострадавший приходит в себя и может жаловаться только на умеренную головную боль или головокружение. Родители успокаиваются, считая, что всё позади. Но это нередко бывает фатальной ошибкой.
Внутри черепа может продолжаться скрытое кровотечение, чаще всего приводящее к формированию эпидуральной гематомы. Кровь постепенно скапливается, хотя симптомы и отсутствуют, пока гематома не достигнет критического объёма и не начнёт сдавливать головной мозг. Как только компенсаторные возможности организма истощаются, состояние ухудшается лавинообразно: наступает резкое угнетение сознания вплоть до комы. Если в этот момент ребёнок будет спать, родители просто не заметят перехода от обычного сна к жизнеугрожающему состоянию и упустят время.
Поэтому любые жалобы на тошноту, светобоязнь, нарушения памяти или вялость после травмы головы требуют немедленной госпитализации. Никакой домашний покой здесь не работает. Пострадавший нуждается в экстренной диагностике, причём обычного рентгена недостаточно — он покажет только целостность костей. Исключить гематому и сдавление мозга могут лишь компьютерная томография (КТ) и динамическое наблюдение нейрохирургов в условиях стационара. В вопросах травмы головы гипердиагностика всегда лучше, чем недооценка тяжести состояния.
Гипс или операция?
Сегодня при лечении переломов у детей и взрослых часто предлагают делать операцию, не накладывать гипс, как раньше. Возникает вопрос: соглашаться ли на хирургическое вмешательство или предпочесть лечиться по старинке?
Если врач, которому вы доверяете, настаивает на операции, значит, перелом нестабильный или смещение такое, что вправить его руками и удержать гипсом невозможно. Отказ от операции в пользу гипса в таких случаях чреват тем, что кости срастутся с осевой деформацией, а значит, в дальнейшем для восстановления функции конечности всё равно потребуется выполнение корригирующих остеотомий. Современные методы остеосинтеза (спицы, гибкие стержни) малотравматичны и позволяют ребёнку быстрее вернуться к активности.
Доверяйте врачу, но помните о своём праве на второе мнение. Поэтому, если случай сложный, пройдите консультацию в федеральном центре.
Не давит?
Если же ребёнку после перелома наложили на ногу или руку гипсовую повязку, следует наблюдать, как себя ведёт пострадавшая конечность. Пальцы под повязкой посинели и отекли? Это признак того, что гипс сдавливает мягкие ткани и нарушает кровообращение. В этом случае необходимо придать конечности возвышенное положение (положив на подушку). Если через 20–30 минут цвет не вернулся к норме и отёк не спал или пальцы стали холодными и потеряли чувствительность — возвращайтесь в приёмный покой, где накладывали гипс. Его нужно будет ослабить или выполнить повторную иммобилизацию, иначе возможен некроз тканей.
«Грязные» травмы
Когда при травме содралась кожа, в рану попали земля, снег и прочая грязь, пострадавшего может ждать ещё одна угроза — столбняк. Если у ребёнка есть полный курс прививок АКДС/АДС-М по возрасту, причём последняя вакцинация была проведена менее 5 лет назад, — экстренная профилактика не нужна. В противном случае обращение в лечебное учреждение обязательно. Столбняк — смертельно опасное заболевание, и «грязные» уличные травмы — главные ворота для инфекции.
Надёжная защитная экипировка, качественный спортинвентарь, знание правил безопасности, овладение техникой катания и продуманный выбор места для отдыха и занятий спортом минимизируют риск повреждений. Но полностью избежать травм удаётся не всегда. Важно знать, как оказывать первую помощь пострадавшим.
