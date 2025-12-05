Здравствуй, Дедушка Мороз! Психолог - о пользе новогодних писем волшебнику

Если кто не знал, 4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Иными словами, официальный старт подготовки к Новому году. Подробности – в материале ural.aif.ru.

Все мы родом из детства

Готовим бумагу и ручку. Только не говорите, что никогда этого не делали!

«АиФ-Урал»/ Рада Боженко Фото:

«В нашей семье письмо Деду Морозу – традиция, которой следуют поколение за поколением, – рассказывает читатель «АиФ» из Богдановича Павел Вершинин. – Когда-то я писал: «Здравствую, Дедушка Мороз! В этом году я вёл себя…» Надо сказать, я всегда был честным и признавался в совершённых неблаговидных поступках, видимо, Дед Мороз это ценил. Во всяком случае, без подарка он меня никогда не оставлял. Потом письма писали мои дочери, а теперь и внуки. С той лишь разницей, что я, живя в своём доме, оставлял послания в дупле старой сосны, которая росла на участке, а внуки складывают их в морозильную камеру. Детские письма, после их «получения адресатом», мы храним в потайном месте, чтобы ребятишки случайно на них не наткнулись. Пройдут годы, и они станут семейным артефактом. Как стали артефактом мои письма и послания моих дочерей».

«Писать письма Деду Морозу – замечательная традиция, - говорит психолог Ольга Селькова, – потому что она создаёт атмосферу волшебства. И потом наш Дед Мороз всегда ассоциировался с добром, справедливостью. Этот добродушный дедушка, который воздаёт по заслугам, и, если ты сделал что-то хорошее в этом году, он тебя обязательно поощрит.

Это такая добрая история, которая сейчас как нельзя кстати».

По словам Ольги Сельковой, написание писем Деду Морозу взрослыми людьми – это не менее добрая история, но ещё и с терапевтическим эффектом.

«Написание таких писем – это своего рода поддерживание отношений с тем человеком, которого сейчас нет рядом, - говорит психолог. – Согласитесь, писать самому себе – глупо. А вот Деду Морозу другое дело. Тем более что он принимает нас такими, какие мы есть».

Подарки – общая радость

Понятно, доверять ребёнку самостоятельно заказать Дедушке Морозу подарок рискованно. Предела фантазии может и не быть.

Выход один - взять это дело в свои руки, деликатно, ненавязчиво склоняя ребёнка в сторону «скромности». Очень хорошо, если написание письма Деду Морозу станет семейной традицией, тогда вокруг неё сложится определённый ритуал. В него будет входить как обсуждение итогов года (с акцентом на том, что хорошего ребёнок в нём сделал, что доброго произошло в его жизни), так и обсуждение ожидаемого подарка.

«Здесь очень важен момент проживания желания, - говорит Ольга Селькова. – Нередко дети начинают думать над тем, о чём же попросить Деда Мороза, ещё осенью. И замечательно! Если у ребёнка есть время ожидания того, что ему очень хочется, ценность подарка значительно возрастает. Разумеется, я имею в виду не материальную ценность. И родителям опять же проще подготовиться к исполнению мечты».

freepik.com Дед мороз, подарки, дети Фото:

Но бывает и так, что письмо пишется буквально накануне Нового года, к примеру, 29 декабря, а в нём… То, что никак не укладывается в возможности семьи. В этом случае тоже стоит обговорить с ребёнком альтернативы, найдя весомые аргументы (скажем, письмо написано поздно, и Дедушка Мороз, при всей его волшебной силе, уже не успеет исполнить пожелание). «Но в качестве альтернативы должно быть то, что заинтересует ребёнка, - говорит Ольга Селькова. – Точно не носки! Кстати, дети крайне редко хотят что-то из одежды. А вообще, Новый год – это праздник, связанный у всех нас с волшебством, поэтому желательно дарить ребёнку то, о чём он мечтает. Даже если родители считают это ерундой».

А ещё Ольга Селькова напоминает о замечательной традиции распаковывать новогодние подарки всей семьёй, которую мы видим в зарубежных фильмах.

«Вне зависимости от страны, от культуры, это чудесное семейное событие: все разворачивают нарядные свёртки и радуются не только своему подарку, но и подарку другого члена семьи, – говорит психолог. – Это своего рода закрепление радостного события не только у ребёнка, но и у взрослых, которое станет точкой опоры на весь следующий год. Единение, добрые события с элементами чудес важны для нас всех, тем более в нынешнее тревожное время».