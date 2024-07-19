Ингредиенты
Яйцо - 1 шт.
Молоко - 250 мл
Сахар - 2-3 ст. л.
Мука - 180 г
Растительное масло - 20 г
Соль - щепоткаДля начинки:
Малина - 200 г
Сыр Маскарпоне - 400 г
- 260 кКал
- 1 ч.
- Б: 4.48
- Ж: 17.49
- У: 21.01
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления блинов с маскарпоне и малиной соберите необходимые ингредиенты по списку.
Для блинного теста смешайте яйца с сахаром и солью.
Влейте в чашу растительное масло и постепенно подсыпайте просеянную муку.
В количестве муки ориентируйтесь по консистенции готового теста. Для тонких блинчиков тесто будет достаточно жидким.
На блинной сковороде напеките блинов. Перед каждым блином смазывайте сковороду растительным маслом.
Готовые блинчики складывайте друг на друга и держите под крышкой, чтобы они не высыхали.
Каждый блинчик смажьте сыром Маскарпоне и выложите свежие ягоды малины. Скрутите в рулет.
Каждый блинный рулетик разрежьте пополам и складывайте друг на друга на тарелку.
Блины с маскарпоне и малиной готовы к дегустации.
Приятного аппетита!
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