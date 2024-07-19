Для приготовления блинов с маскарпоне и малиной соберите необходимые ингредиенты по списку.

Ягоды малины для начинки должны быть свежие. Замороженные ягоды дадут сок при размораживании.

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Для блинного теста смешайте яйца с сахаром и солью.

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Влейте в чашу растительное масло и постепенно подсыпайте просеянную муку.

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В количестве муки ориентируйтесь по консистенции готового теста. Для тонких блинчиков тесто будет достаточно жидким.

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На блинной сковороде напеките блинов. Перед каждым блином смазывайте сковороду растительным маслом.

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Готовые блинчики складывайте друг на друга и держите под крышкой, чтобы они не высыхали.

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Каждый блинчик смажьте сыром Маскарпоне и выложите свежие ягоды малины. Скрутите в рулет.

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Каждый блинный рулетик разрежьте пополам и складывайте друг на друга на тарелку.

Блины с маскарпоне и малиной готовы к дегустации.

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Приятного аппетита!