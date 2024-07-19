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Блины с маскарпоне и малиной

Для такой начинки сами блинчики должны быть достаточно сладкими. Если планируете напечь блинов для разных начинок, то можно добавить в начинку к Маскарпоне немного сахарной пудры, чтобы уравнять сладость.

Ингредиенты

Для блинов:

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 250 мл

Сахар - 2-3 ст. л.

Мука - 180 г

Растительное масло - 20 г

Соль - щепотка

Для начинки:

Малина - 200 г

Сыр Маскарпоне - 400 г

  • 260 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.48
  • Ж: 17.49
  • У: 21.01

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления блинов с маскарпоне и малиной соберите необходимые ингредиенты по списку.

Ягоды малины для начинки должны быть свежие. Замороженные ягоды дадут сок при размораживании.

 

Фото 1

 

 

Для блинного теста смешайте яйца с сахаром и солью.

 

Фото 2

 

 

Влейте в чашу растительное масло и постепенно подсыпайте просеянную муку.

 

Фото 3

 

 

В количестве муки ориентируйтесь по консистенции готового теста. Для тонких блинчиков тесто будет достаточно жидким.

 

Фото 4

 

 

На блинной сковороде напеките блинов. Перед каждым блином смазывайте сковороду растительным маслом.

 

Фото 5

 

 

Готовые блинчики складывайте друг на друга и держите под крышкой, чтобы они не высыхали.

 

Фото 6

 

 

Каждый блинчик смажьте сыром Маскарпоне и выложите свежие ягоды малины. Скрутите в рулет.

 

Фото 7

 

 

Каждый блинный рулетик разрежьте пополам и складывайте друг на друга на тарелку.

 

Блины с маскарпоне и малиной готовы к дегустации.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Блины с маскарпоне и малиной, рецепт с фото
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