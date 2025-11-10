Осенние опасности. Как уберечь детей от гнойных инфекций

С наступлением осени у детских хирургов меняется «палитра» заболеваний. Летний травматизм постепенно уходит на второй план, и на смену ему приходит волна гнойно-воспалительных процессов с увеличением и болезненностью лимфоузлов или уплотнением мягких тканей.фурункулы и прочие гнойно-воспалительные болезни у детей, которые, помимо вирусов, чаще всего вызывают стафилококки и стрептококки, aif.ru рассказала врач, детский хирург Александра Галузинская.
Основная причина увеличения числа инфекционных процессов — это перестройка иммунной системы ребёнка. С возвращением в детский сад или школу организм ребенка сталкивается с колоссальной вирусно-бактериальной нагрузкой. А силенок ей противостоять зачастую не хватает.
Кто их возбудил?
Респираторные агенты— риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа — атакуют первую линию защиты организма — слизистые оболочки верхних дыхательных путей. И именно банальные ОРВИ могут вызвать, например, шейный лимфаденит. «Лимфатические узлы у человека выполняют функцию естественных «фильтров», — объясняет эксперт, — при тонзиллите, фарингите, рините или ОРВИ вирусы и бактерии по лимфатическим сосудам попадают в лимфоузлы, которые пытаются локализовать инфекцию и не пропустить ее дальше, чтобы она там не натворила больших бед. На фоне любой болезни лимфоузлы увеличиваются, становятся болезненными, а при снижении иммунитета в них развивается гнойное осложнение, требующее хирургического вмешательства».
К этим инфекциям организм ребенка становится особенно восприимчив именно осенью, когда нередко сталкивается с переохлаждением, обычно локальным — промокшими ногами, застуженной шеей или ушами. Особенно уязвимы подростки с их привычкой часами сидеть, обдуваемыми всеми ветрами, на холодной поверхности, и не обращать внимания на не самые благоприятные погодные условия.
Условные враги стали реальными
Переохлаждение вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение тканей, и тем самым снижает местный иммунитет. Частые вирусные инфекции ослабляют организм и способствуют активизации в организме условно-патогенной микрофлоры.
Например, бактерия-возбудитель парапроктита — острого воспаления клетчатки вокруг прямой кишки — часто является обычным «обитателем» кишечника ребёнка, но на фоне переохлаждения, запоров или диареи, связанных с изменениями режима питания и вирусными инфекциями, он проникает через микротрещины слизистой и вызывает тяжёлое гнойное воспаление.
По той же схеме возникают абсцессы и фурункулы в мягких тканях. Незначительная ссадина или царапина, с которой в теплое время года организм бы легко справлялся, осенью из-за сниженной иммунной реакции может стать входными воротами для стафилококковой или стрептококковой инфекции.
Пять правил профилактики
Для того чтобы не допустить развития инфекционных осложнений, родителям важно соблюдать простые правила:
- Приучайте детей к гигиене. Следите, чтобы ребенок регулярно мыл руки, особенно после улицы и перед едой. Это простое правило эффективно препятствует распространению инфекции. Не говоря уже о том, что только с помощью гигиены рук можно на 40% уменьшить вероятность заболеть ОРВИ.
- Обрабатывайте любые ранки и ссадины. Даже банальную царапину на коже или слизистой необходимо сразу обрабатывать антисептиками, чтобы не дать инфекции проникнуть в ткани.
- Своевременно лечите ОРВИ. Даже небольшое недомогание нельзя «переносить на ногах». Недолеченный насморк или ангина — прямой путь к лимфадениту и другим гнойным осложнениям.
- Требуйте от детей всегда одеваться по погоде. Да, убедить подростка надеть шапку или повязать шарф — это задача со звездочкой. Но, возможно, вам это удастся, если вы в интернете найдете фотографии, иллюстрирующие, как выглядят гнойно-воспалительные заболевания, и расскажете, как больно оперировать фурункулы и потом делать перевязки. Но, помимо переохлаждения, также надо остерегаться и перегрева. Этим уже грешат родители малышей. Детей на прогулку лучше одевать «многослойно», как капусту, чтобы было легко регулировать уровень тепла. И лучше выбирать одежду из натуральных «дышащих» тканей.
- Обращайтесь к врачу при первых тревожных симптомах. Если у ребенка наблюдается болезненная припухлость, покраснение кожи, повышение температуры или ухудшение общего состояния — ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно лечить ребенка прогреваниями и мазями — тепло лишь усилит воспаление и будет способствовать его распространению. Лучше срочно обратитесь к детскому хирургу. Традиционного осеннего всплеска гнойно-воспалительных заболеваний у детей можно избежать, если внимательно относиться к здоровью ребёнка и своевременно консультироваться со специалистами.
