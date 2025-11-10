Осенние опасности. Как уберечь детей от гнойных инфекций

К этим инфекциям организм ребенка становится особенно восприимчив именно осенью.

С наступлением осени у детских хирургов меняется «палитра» заболеваний. Летний травматизм постепенно уходит на второй план, и на смену ему приходит волна гнойно-воспалительных процессов с увеличением и болезненностью лимфоузлов или уплотнением мягких тканей.

Как лечить абсцессы,и прочие гнойно-воспалительные болезни у детей, которые, помимо вирусов, чаще всего вызывают стафилококки и стрептококки, aif.ru рассказала

Основная причина увеличения числа инфекционных процессов — это перестройка иммунной системы ребёнка. С возвращением в детский сад или школу организм ребенка сталкивается с колоссальной вирусно-бактериальной нагрузкой. А силенок ей противостоять зачастую не хватает.

Кто их возбудил?

Респираторные агенты— риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа — атакуют первую линию защиты организма — слизистые оболочки верхних дыхательных путей. И именно банальные ОРВИ могут вызвать, например, шейный лимфаденит. «Лимфатические узлы у человека выполняют функцию естественных «фильтров», — объясняет эксперт, — при тонзиллите, фарингите, рините или ОРВИ вирусы и бактерии по лимфатическим сосудам попадают в лимфоузлы, которые пытаются локализовать инфекцию и не пропустить ее дальше, чтобы она там не натворила больших бед. На фоне любой болезни лимфоузлы увеличиваются, становятся болезненными, а при снижении иммунитета в них развивается гнойное осложнение, требующее хирургического вмешательства».

К этим инфекциям организм ребенка становится особенно восприимчив именно осенью, когда нередко сталкивается с переохлаждением, обычно локальным — промокшими ногами, застуженной шеей или ушами. Особенно уязвимы подростки с их привычкой часами сидеть, обдуваемыми всеми ветрами, на холодной поверхности, и не обращать внимания на не самые благоприятные погодные условия.

Условные враги стали реальными

Переохлаждение вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение тканей, и тем самым снижает местный иммунитет. Частые вирусные инфекции ослабляют организм и способствуют активизации в организме условно-патогенной микрофлоры.

Например, бактерия-возбудитель парапроктита — острого воспаления клетчатки вокруг прямой кишки — часто является обычным «обитателем» кишечника ребёнка, но на фоне переохлаждения, запоров или диареи, связанных с изменениями режима питания и вирусными инфекциями, он проникает через микротрещины слизистой и вызывает тяжёлое гнойное воспаление.

По той же схеме возникают абсцессы и фурункулы в мягких тканях. Незначительная ссадина или царапина, с которой в теплое время года организм бы легко справлялся, осенью из-за сниженной иммунной реакции может стать входными воротами для стафилококковой или стрептококковой инфекции.

Пять правил профилактики

Для того чтобы не допустить развития инфекционных осложнений, родителям важно соблюдать простые правила: