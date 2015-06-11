Свет мой, зеркальце: немного о детском нарциссизме

Первой говорят о том, что красивые волосы – это чистые волосы, а вторую ругают за то, что после прогулки пышный бант съехал с хвоста. И, вообще, если в одной семье с ребёнком постоянно обсуждается, что такое «честно» и «нечестно», «умно» или «глупо», а в другой акцент делается на проблеме «красиво-некрасиво», то результат очевиден.

Несмотря на то, что есть соблазн обвинить в распространении детского нарциссизма индустрию красоты, не следует забывать о том, что последнее слово всегда остаётся за родителями. Например, увидев рекламу лака для ногтей, одна трёхлетняя малышка в ответ на свою просьбу купить такой же, получает твёрдый отказ, а другая – заветную баночку и фото на телефон.

Глянцевые журналы, реклама и кино делают своё дело: малыши с удовольствием вертятся перед зеркалом, подражая звёздам и перенимая соответствующие жесты и мимику. Многие родители, усмотрев в этом, пока ещё невинном, кривлянии признаки актёрского таланта, спешат устроить для своего чада профессиональную фотосессию. Так ребёнок с раннего возраста узнаёт о том, что такое кастинг, диета и даже макияж и эпиляция. Как это отражается на детском характере?

Привет из Зазеркалья



Хорошо усвоив родительские уроки, ребёнок постепенно обретает такие черты характера как самовлюблённость и эгоцентризм, а также привыкает делить людей на красивых и некрасивых. Честность, доброта, любовь и дружба в этой системе координат не находят своего места, поэтому юные нарциссы не используют их в качестве критериев для выбора круга общения.



К тем же ровесникам, которые, по его мнению, не так хороши собой, как он, ребёнок демонстрирует пренебрежение, а иногда и агрессию, организовывая настоящую травлю. Помимо межличностных отношений, нарциссизм негативно влияет и на другие стороны жизни:



Учёба



Зачем учиться, если можно зарабатывать миллионы, просто позируя перед камерой? Это мнение ребёнок может выражать как открыто, так и косвенно, легко теряя мотивацию к любому занятию, требующему каких-либо усилий.



Здоровье



Диеты, мечты о пластических операциях, избыток макияжа, пирсинг, татуировки – всё это рано или поздно превращает нормального, здорового ребёнка в подростка с целым букетом соматических проблем.



Самооценка



Если красота – это самое важное в жизни, и человек ценен только тогда, когда красив, то любой прыщ – трагедия, а шрам после спортивной травмы – повод для суицида. Поскольку каноны красоты меняются вместе с модой, самооценка ребёнка становится неустойчивой и крайне уязвимой.

Из «нарцисса» – в «ромашку»





Чтобы не культивировать детский нарциссизм, вовсе необязательно убирать все зеркала из дома, запретить фотографироваться и одевать ребёнка в нечто практичное и немаркое. Важно объяснить ребёнку, что красота – вовсе не синоним внешней яркости.



• Так же, как тему размножения принято объяснять на примере птичек и бабочек, попробуйте и здесь использовать примеры из живой природы. Предложите ребёнку рассмотреть фотографии павлина и соловья, а затем послушать их пение. Наверняка нелепое «мяуканье» павлина заставит ребёнка задумать о том, что красота бывает разной, и внутренние качества или таланты часто с лихвой компенсируют недостатки внешности.



• Не уставайте повторять ребёнку, что вы любите его любым: и с красивой причёской, и с сопливым носом, и с синяком под глазом.



• Чаще хвалите ребёнка и окружающих за красоту, не относящуюся к внешности: «Как красиво ты поздравил папу с днём рождения!», «Как красиво ты написал сочинение!» и т. д.



• Попробуйте посетить вместе с ребёнком выставку старых игрушек или автомобилей. Во время осмотра экспонатов обращайте его внимание на ювелирную работу мастера или изобретательность инженера, которые восхищают зрителя и позволяют не замечать некоторую внешнюю несуразность.