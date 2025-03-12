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ПП мармелад из желатина и сока в домашних условиях

Натуральный без красителей, ароматный с насыщенным лимонно-имбирным вкусом. ПП мармелад из лимонного сока станет легким и освежающим десертом, который подойдет даже тем, кто следит за своей фигурой.

Ингредиенты

Лимонный сок - 180 мл

Желатин - 30 г

Вода - 300 мл

Мед - 3 ст.л.

Сушеный имбирь - 1 ч.л.

  • 75 кКал
  • 4 ч. 30 мин.
  • Б: 4.8
  • Ж: 0.12
  • У: 13.83

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления ПП мармелада из желатина и сока в домашних условиях.

 

Фото 1

 

 

Лимоны промойте, разрежьте пополам и выдавите из них сок.

 

Фото 2

 

 

Желатин залейте 300 мл воды и оставьте на 30 минут для набухания. Если у вас желатин быстрорастворимый, действуйте согласно инструкции на упаковке.

 

Фото 3

 

 

Сок лимона процедите через сито, для того чтобы убрать мякоть. Должно получиться 180 мл лимонного сока.

 

Фото 4

 

 

К получившемуся соку добавьте мед (если любите послаще, то добавьте дополнительно еще 1 ст.л. меда) и имбирь.

 

Фото 5

 

 

Затем добавьте желатин и перемешайте. Поставьте получившуюся массу на средний огонь и при постоянном помешивании нагрейте до 60 градусов, но не кипятите.

 

Фото 6

 

 

Разлейте мармелад по формочкам или залейте в большую форму и после застывания разрежьте на кубики.

 

Поставьте форму в холодильник на 4 часа или на ночь.

 

Фото 7

 

 

Достаньте мармелад из формочек. При желании ПП мармелад из желатина и сока можно обвалять в кукурузном крахмале, чтобы кусочки при длительном хранении не слипались.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

ПП мармелад из желатина и сока в домашних условиях, рецепт с фото
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