ПП мармелад из желатина и сока в домашних условиях

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления ПП мармелада из желатина и сока в домашних условиях.

Фото 1

Лимоны промойте, разрежьте пополам и выдавите из них сок.

Фото 2

Желатин залейте 300 мл воды и оставьте на 30 минут для набухания. Если у вас желатин быстрорастворимый, действуйте согласно инструкции на упаковке.

Фото 3

Сок лимона процедите через сито, для того чтобы убрать мякоть. Должно получиться 180 мл лимонного сока.

Фото 4

К получившемуся соку добавьте мед (если любите послаще, то добавьте дополнительно еще 1 ст.л. меда) и имбирь.

Фото 5

Затем добавьте желатин и перемешайте. Поставьте получившуюся массу на средний огонь и при постоянном помешивании нагрейте до 60 градусов, но не кипятите.

Фото 6

Разлейте мармелад по формочкам или залейте в большую форму и после застывания разрежьте на кубики.

Поставьте форму в холодильник на 4 часа или на ночь.

Фото 7

Достаньте мармелад из формочек. При желании ПП мармелад из желатина и сока можно обвалять в кукурузном крахмале, чтобы кусочки при длительном хранении не слипались.

Приятного аппетита!