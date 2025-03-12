ПП мармелад из желатина и сока в домашних условиях

Ингредиенты
Лимонный сок - 180 мл
Желатин - 30 г
Вода - 300 мл
Мед - 3 ст.л.
Сушеный имбирь - 1 ч.л.
- 75 кКал
- 4 ч. 30 мин.
- Б: 4.8
- Ж: 0.12
- У: 13.83
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления ПП мармелада из желатина и сока в домашних условиях.
Лимоны промойте, разрежьте пополам и выдавите из них сок.
Желатин залейте 300 мл воды и оставьте на 30 минут для набухания. Если у вас желатин быстрорастворимый, действуйте согласно инструкции на упаковке.
Сок лимона процедите через сито, для того чтобы убрать мякоть. Должно получиться 180 мл лимонного сока.
К получившемуся соку добавьте мед (если любите послаще, то добавьте дополнительно еще 1 ст.л. меда) и имбирь.
Затем добавьте желатин и перемешайте. Поставьте получившуюся массу на средний огонь и при постоянном помешивании нагрейте до 60 градусов, но не кипятите.
Разлейте мармелад по формочкам или залейте в большую форму и после застывания разрежьте на кубики.
Поставьте форму в холодильник на 4 часа или на ночь.
Достаньте мармелад из формочек. При желании ПП мармелад из желатина и сока можно обвалять в кукурузном крахмале, чтобы кусочки при длительном хранении не слипались.
Приятного аппетита!
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