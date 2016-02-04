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Убить ребенка за долги?

Двухлетний ребенок чуть не сгорел заживо из-за непогашенного кредита деда.

На первый взгляд новость кажется настолько чудовищной, что в нее отказываешься верить. Но этот ужасный инцидент произошел два дня назад в Ульяновске и уже успел шокировать всех, кто о нем услышал.

45-летний мужчина, работник коллекторского агентства, бросил в окно дома должника бутылку с зажигательной смесью, которая попала в кроватку, где спал двухлетний мальчик. Ребенка удалось спасти чудом, но серьезные ожоги изуродовали лицо малыша.

 
Убить ребенка за долги? дети, коллекторы, насилие
 

Наверное, это станет последней каплей, которая переполнит чашу терпения не только людей, но и законодателей.

Буквально на следующий день после происшествия, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложила приостановить деятельность коллекторских агентств до принятия закона, регламентирующего их работу и временно вернуть закон о банковской деятельности в котором существовал запрет передавать права, связанные с банковскими услугами, лицам, не имеющим банковской лицензии. По мнению сенатора, это позволит оградить граждан от общения с «сомнительными личностями из непонятных организаций, которые действуют под вывеской коллекторских агентств».

А оградить, если честно, есть от кого и от чего.

Методы «выбивания долгов» у коллекторов известны всем – звонки с угрозами, залитые клеем двери, исписанные оскорблениями подъезды, и даже избиения должников.

Вот всего лишь два примера подобного беспредела:

Источник: 
Источник: 

Но в последнее время деятельность коллекторов становится опасной и для окружающих, а не только для самого должника. Уже были случаи, когда из-за мелкого долга коллекторы практически парализовали работу городской скорой помощи в Челябинске и грозились взорвать детский сад в Ростовской области. А в Воронеже, в одной из школ, эвакуировали детей после того как один из коллекторов угрожал взорвать школу, если одна из учительниц не вернет долг.

Из-за того, что эта тема уже давно вышла за рамки цивилизованного русла, сейчас существует два возможных развития событий – либо принять законы, строго регулирующие деятельность коллекторских агентств, либо вообще запретить внесудебное взыскание долгов и полностью запретить любые действия коллекторов на территории России.

Только проблема в том, что и сейчас существуют разные законопроекты о деятельности фирм по выбиванию долгов. И в них прописаны строгие рамки, которые нельзя нарушать. Так, запрещено изводить должника звонками сутки напролет, запрещено угрожать его детям, пожилым родителям, соседям и сослуживцам, и уж тем более, применять физическую силу. И уж само собой разумеется, что противозаконно доводить должника или его близких до нервных срывов или суицида.

Но коллекторы и не собираются их соблюдать, потому что все, в них перечисленное сегодня составляет суть работы этих контор.

Убить ребенка за долги? дети, коллекторы, насилие
 

Изменят ли сложившуюся ситуацию новые законы неизвестно, а жизнь ульяновского мальчика могла оборваться два дня назад.

Может быть правильней будет совсем запретить все эти коллекторские агентства, вместе со всеми фирмами, выдающими микрозаймы, и остановиться на том, что сегодня в стране есть лишь одна организация, которая законно может требовать погасить долг - это Служба судебных приставов, которая действует по вступившему в законную силу решению суда.

Пусть кредиты выдают только крупные банки, после тщательной проверки платежеспособности будущего заемщика, а не все кому не лень, пытаются сделать максимальную маржу на различных «домашних» и «быстрых» деньгах. И тогда, как и страшные 90-е, уйдут в прошлое рассказы про то, как провинциальный коллектор обезглавил котенка за долг по микрозайму, про то, как коллектор поймал после школы сына должника и, обмакнув в куриную кровь палец, написал ему на лбу «займ», и про то, как коллекторы довели до сумасшествия женщину, и она попыталась «рассчитаться» по долгу мертвым ребенком.

Убить ребенка за долги? дети, коллекторы, насилие



Источник: http://fishki.net/1830719-ubit-rebenka-za-dolgi.html?mode=tag:deti:recent © Fishki.net

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