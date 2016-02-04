Убить ребенка за долги?

Но в последнее время деятельность коллекторов становится опасной и для окружающих, а не только для самого должника. Уже были случаи, когда из-за мелкого долга коллекторы практически парализовали работу городской скорой помощи в Челябинске и грозились взорвать детский сад в Ростовской области. А в Воронеже, в одной из школ, эвакуировали детей после того как один из коллекторов угрожал взорвать школу, если одна из учительниц не вернет долг.



Из-за того, что эта тема уже давно вышла за рамки цивилизованного русла, сейчас существует два возможных развития событий – либо принять законы, строго регулирующие деятельность коллекторских агентств, либо вообще запретить внесудебное взыскание долгов и полностью запретить любые действия коллекторов на территории России.



Только проблема в том, что и сейчас существуют разные законопроекты о деятельности фирм по выбиванию долгов. И в них прописаны строгие рамки, которые нельзя нарушать. Так, запрещено изводить должника звонками сутки напролет, запрещено угрожать его детям, пожилым родителям, соседям и сослуживцам, и уж тем более, применять физическую силу. И уж само собой разумеется, что противозаконно доводить должника или его близких до нервных срывов или суицида.



Но коллекторы и не собираются их соблюдать, потому что все, в них перечисленное сегодня составляет суть работы этих контор.