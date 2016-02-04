Убить ребенка за долги?

Двухлетний ребенок чуть не сгорел заживо из-за непогашенного кредита деда.
На первый взгляд новость кажется настолько чудовищной, что в нее отказываешься верить. Но этот ужасный инцидент произошел два дня назад в Ульяновске и уже успел шокировать всех, кто о нем услышал.
45-летний мужчина, работник коллекторского агентства, бросил в окно дома должника бутылку с зажигательной смесью, которая попала в кроватку, где спал двухлетний мальчик. Ребенка удалось спасти чудом, но серьезные ожоги изуродовали лицо малыша.
Наверное, это станет последней каплей, которая переполнит чашу терпения не только людей, но и законодателей.
Буквально на следующий день после происшествия, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложила приостановить деятельность коллекторских агентств до принятия закона, регламентирующего их работу и временно вернуть закон о банковской деятельности в котором существовал запрет передавать права, связанные с банковскими услугами, лицам, не имеющим банковской лицензии. По мнению сенатора, это позволит оградить граждан от общения с «сомнительными личностями из непонятных организаций, которые действуют под вывеской коллекторских агентств».
А оградить, если честно, есть от кого и от чего. Методы «выбивания долгов» у коллекторов известны всем – звонки с угрозами, залитые клеем двери, исписанные оскорблениями подъезды, и даже избиения должников.
Вот всего лишь два примера подобного беспредела:
Но в последнее время деятельность коллекторов становится опасной и для окружающих, а не только для самого должника. Уже были случаи, когда из-за мелкого долга коллекторы практически парализовали работу городской скорой помощи в Челябинске и грозились взорвать детский сад в Ростовской области. А в Воронеже, в одной из школ, эвакуировали детей после того как один из коллекторов угрожал взорвать школу, если одна из учительниц не вернет долг.
Из-за того, что эта тема уже давно вышла за рамки цивилизованного русла, сейчас существует два возможных развития событий – либо принять законы, строго регулирующие деятельность коллекторских агентств, либо вообще запретить внесудебное взыскание долгов и полностью запретить любые действия коллекторов на территории России.
Только проблема в том, что и сейчас существуют разные законопроекты о деятельности фирм по выбиванию долгов. И в них прописаны строгие рамки, которые нельзя нарушать. Так, запрещено изводить должника звонками сутки напролет, запрещено угрожать его детям, пожилым родителям, соседям и сослуживцам, и уж тем более, применять физическую силу. И уж само собой разумеется, что противозаконно доводить должника или его близких до нервных срывов или суицида.
Но коллекторы и не собираются их соблюдать, потому что все, в них перечисленное сегодня составляет суть работы этих контор.
Изменят ли сложившуюся ситуацию новые законы неизвестно, а жизнь ульяновского мальчика могла оборваться два дня назад.
Может быть правильней будет совсем запретить все эти коллекторские агентства, вместе со всеми фирмами, выдающими микрозаймы, и остановиться на том, что сегодня в стране есть лишь одна организация, которая законно может требовать погасить долг - это Служба судебных приставов, которая действует по вступившему в законную силу решению суда.
Пусть кредиты выдают только крупные банки, после тщательной проверки платежеспособности будущего заемщика, а не все кому не лень, пытаются сделать максимальную маржу на различных «домашних» и «быстрых» деньгах. И тогда, как и страшные 90-е, уйдут в прошлое рассказы про то, как провинциальный коллектор обезглавил котенка за долг по микрозайму, про то, как коллектор поймал после школы сына должника и, обмакнув в куриную кровь палец, написал ему на лбу «займ», и про то, как коллекторы довели до сумасшествия женщину, и она попыталась «рассчитаться» по долгу мертвым ребенком.
Источник: http://fishki.net/1830719-ubit-rebenka-za-dolgi.html?mode=tag:deti:recent © Fishki.net
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