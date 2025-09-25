Как вкусно приготовить гречку: секретный рецепт для мамы

Гречневая крупа — источник медленных углеводов, растительного белка, железа, магния, витаминов группы B. Она легко усваивается, не содержит глютен и подходит практически всем. Но проблема чаще всего не в самой крупе, а в том, как её готовят: пересушивают, переваривают, не добавляют ароматов. А ведь гречка может быть мягкой, рассыпчатой, маслянистой, с тонким ореховым ароматом и ярким вкусом.