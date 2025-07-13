Как сохранить зрение школьников?

Ответ редакции

«Нельзя забывать о всеобщих правилах гигиены зрения, особенно при использовании гаджетов. Нужно делать регулярные перерывы, правильно сидеть за столом. Чередовать чтение, просмотр ТВ и работу с гаджетами с разными видами активности: прогулкой, занятиями спортом, даже уборкой.

Нежелательно использовать гаджеты перед сном: они мешают засыпанию и глубокому сну. А лучше – и вовсе по максимуму сократить экранное время в течение дня!», - дает рекомендации

Так, дети, которые проводят за экраном более 3 часов в день, почти в 4 раза чаще страдают миопией.

Регулярное пребывание на солнце и получение естественного света благоприятно влияет на зрительную функцию. Даже в случае, когда ребёнок уже близорук, увеличение времени пребывания на свежем воздухе замедляет темпы прогрессирования миопии.

Независимо от объемов зрительной нагрузки и возраста следует ежедневно делать гимнастику для глаз. Она не требует много времени и усилий, но может оказаться невероятно полезной.

«Моргай, смотри на удаленные предметы или в окно, делай круговые движения глазами или перемигивайся. Это можно делать в любое время, без длительного отрыва от прогулок и любимых занятий. С малышами могут заниматься родители. Можно делать это в игровой форме: попросить следить за игрушкой только глазками – как ежик пошел направо, а затем налево, поднялся вверх, спустился вниз. Это и будет гимнастикой.

Дети постарше, подростки могу запомнить небольшой комплекс упражнений и повторять его», - рассказала Наталья Алимова.

Положительно на здоровье глаз влияют и увлекательные игры – особенно с мячом. Ловля и увертывание, бросание и метание мяча способствуют формированию у детей не только основных движений, но и развитию глазодвигательных функций. Например, полезны теннис, футбол, волейбол, бадминтон.

Не стоит забывать и о правильном питании. В ежедневный рацион стоит включить овощи и фрукты, особенно сезонные. При отсутствии аллергических реакций рекомендуется есть свежую чернику, овощи и фрукты желтого и оранжевого цвета, капусту (белокочанную, брюссельскую, брокколи), зеленый горошек, тыкву, шпинат.