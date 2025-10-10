Каридопита (греческий десерт)

Ингредиенты
Масло сливочное - 180 г
Сахар - 1 стакан
Яйца - 7 шт.
Цедра 1 апельсина
Цедра половины лимона
Коньяк - 75 мл
Песочное печенье (или панировочные сухари) - 180 г
Грецкие орехи (очищенные) - 400 г
Гвоздика молотая - 1,5 ч.л.
Корица молотая - 2 ч.л.
Мускатный орех - 1 ч.л.
Разрыхлитель - 4 ч.л.
Соль - щепоткаДля сиропа:
Сахар - 2 стакана
Вода - 0,5 стакана
Сок 1 апельсина
Сок половины лимона
Коньяк - 25 мл
Ванильный экстракт - 1 ч.л.А так же:
Сливочное масло или маргарин - для смазывания противня
Немного грецких орехов для украшения
Форма для выпечки диаметром 23 см
- 369 кКал
- 3 ч. 30 мин.
- Б: 6.34
- Ж: 23.71
- У: 30.35
Процесс приготовления
Подготовим по списку продукты для приготовления греческого десертного пирога Каридопита. Вместо печенья можно использовать панировочные сухари. Сливочное масло и яйца желательно заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры.
Сначала сварим сироп для пропитки пирога. Из апельсина и половинки лимона выжимаем сок, смешиваем его с водой, добавляем сахар и перемешиваем.
Добавляем ванильную эссенцию, 25 мл коньяка и ставим на огонь.
Доводим сироп до кипения и варим на среднем огне, пока сахар не растворится.
Теперь займёмся приготовлением пирога. В чашу миксера всыпаем сахар, добавляем размягчённое сливочное масло и взбиваем минут 5, пока сахар не растворится и масса не станет однородной.
Желтки отделяем от белков и перекладываем желтки в сахарно-масляную смесь. Продолжаем взбивать миксером.
С апельсина и половины лимона счищаем цедру мелкой тёркой, добавляем её в смесь и вливаем 75 мл коньяка. Всё хорошо перемешиваем миксером до однородного состояния.
Измельчаем грецкие орехи любым удобным способом. Можно порубить их ножом, измельчить скалкой или в блендере. Орехи не должны превратиться в муку, желательно, чтобы остались маленькие кусочки.
Печенье тоже измельчаем, но в отличие от орехов, печенье лучше измельчить до крошки.
Соединяем измельчённые орехи и печенье, добавляем разрыхлитель, молотые мускатный орех, гвоздику и корицу. Перемешиваем всё ложкой.
В ореховую смесь добавляем сахарно-масляную смесь и перемешиваем ложкой до однородности.
В отдельной миске взбиваем яичные белки со щепоткой соли до пышной пены, затем добавляем белки в приготовленное ореховое тесто и аккуратно перемешиваем ложкой или лопаткой.
Форму для выпечки смазываем маслом или маргарином и переливаем в неё тесто.
Ставим пирог в прогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 30-40 минут, до сухой шпажки.
Готовый пирог заливаем остывшим процеженным сиропом и оставляем пропитываться минимум на 2 часа, но можно оставить на ночь или даже на сутки. Пару ложек сиропа отложим для украшения пирога.
Достаём пирог из формы, сверху смазываем оставшимся сиропом и украшаем измельчёнными или целыми грецкими орехами.
Греческий десертный пирог Каридопита готов к подаче на стол. Приятного чаепития!
