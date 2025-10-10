РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...
  • Nata
    Вернуть  советскую школьную программу, хватит плодить недорослей.Реформы и политич...
  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...

Каридопита (греческий десерт)

Традиционный десертный пирог родом из Греции, необыкновенно ароматный, вкусный и сочный. Готовится он из грецких орехов и пропитывается сладким сиропом из апельсинового сока и душистых специй. Такой пирог можно подать даже к праздничному столу!

Ингредиенты

Для пирога:

Масло сливочное - 180 г

Сахар - 1 стакан

Яйца - 7 шт.

Цедра 1 апельсина

Цедра половины лимона

Коньяк - 75 мл

Песочное печенье (или панировочные сухари) - 180 г

Грецкие орехи (очищенные) - 400 г

Гвоздика молотая - 1,5 ч.л.

Корица молотая - 2 ч.л.

Мускатный орех - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 4 ч.л.

Соль - щепотка

Для сиропа:

Сахар - 2 стакана

Вода - 0,5 стакана

Сок 1 апельсина

Сок половины лимона

Коньяк - 25 мл

Ванильный экстракт - 1 ч.л.

А так же:

Сливочное масло или маргарин - для смазывания противня

Немного грецких орехов для украшения

Стакан - 200 мл
Форма для выпечки диаметром 23 см
Получается примерно 12 порций
  • 369 кКал
  • 3 ч. 30 мин.
  • Б: 6.34
  • Ж: 23.71
  • У: 30.35

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовим по списку продукты для приготовления греческого десертного пирога Каридопита. Вместо печенья можно использовать панировочные сухари. Сливочное масло и яйца желательно заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

 

Фото 1

 

 

Сначала сварим сироп для пропитки пирога. Из апельсина и половинки лимона выжимаем сок, смешиваем его с водой, добавляем сахар и перемешиваем.

 

Фото 2

 

 

Добавляем ванильную эссенцию, 25 мл коньяка и ставим на огонь.

 

Фото 3

 

 

Доводим сироп до кипения и варим на среднем огне, пока сахар не растворится.

Снимаем с огня и оставляем остывать.

 

Фото 4

 

 

Теперь займёмся приготовлением пирога. В чашу миксера всыпаем сахар, добавляем размягчённое сливочное масло и взбиваем минут 5, пока сахар не растворится и масса не станет однородной.

 

Фото 5

 

 

Желтки отделяем от белков и перекладываем желтки в сахарно-масляную смесь. Продолжаем взбивать миксером.

 

Фото 6

 

 

С апельсина и половины лимона счищаем цедру мелкой тёркой, добавляем её в смесь и вливаем 75 мл коньяка. Всё хорошо перемешиваем миксером до однородного состояния.

 

Фото 7

 

 

Измельчаем грецкие орехи любым удобным способом. Можно порубить их ножом, измельчить скалкой или в блендере. Орехи не должны превратиться в муку, желательно, чтобы остались маленькие кусочки.

 

Фото 8

 

 

Печенье тоже измельчаем, но в отличие от орехов, печенье лучше измельчить до крошки.

 

Фото 9

 

 

Соединяем измельчённые орехи и печенье, добавляем разрыхлитель, молотые мускатный орех, гвоздику и корицу. Перемешиваем всё ложкой.

 

Фото 10

 

 

В ореховую смесь добавляем сахарно-масляную смесь и перемешиваем ложкой до однородности.

 

Фото 11

 

 

В отдельной миске взбиваем яичные белки со щепоткой соли до пышной пены, затем добавляем белки в приготовленное ореховое тесто и аккуратно перемешиваем ложкой или лопаткой.

 

Фото 12

 

 

Форму для выпечки смазываем маслом или маргарином и переливаем в неё тесто.

 

Фото 13

 

 

Ставим пирог в прогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 30-40 минут, до сухой шпажки.

 

Фото 14

 

 

Готовый пирог заливаем остывшим процеженным сиропом и оставляем пропитываться минимум на 2 часа, но можно оставить на ночь или даже на сутки. Пару ложек сиропа отложим для украшения пирога.

 

Фото 15

 

 

Достаём пирог из формы, сверху смазываем оставшимся сиропом и украшаем измельчёнными или целыми грецкими орехами.

 

Греческий десертный пирог Каридопита готов к подаче на стол. Приятного чаепития!

 

Фото 16

 

 

 

Фото 17

 

 

 

Фото 18

 

 

Каридопита (греческий десерт), рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх