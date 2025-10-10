Каридопита (греческий десерт)

Подготовим по списку продукты для приготовления греческого десертного пирога Каридопита. Вместо печенья можно использовать панировочные сухари. Сливочное масло и яйца желательно заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

Фото 1

Сначала сварим сироп для пропитки пирога. Из апельсина и половинки лимона выжимаем сок, смешиваем его с водой, добавляем сахар и перемешиваем.

Фото 2

Добавляем ванильную эссенцию, 25 мл коньяка и ставим на огонь.

Фото 3

Доводим сироп до кипения и варим на среднем огне, пока сахар не растворится.

Снимаем с огня и оставляем остывать.

Фото 4

Теперь займёмся приготовлением пирога. В чашу миксера всыпаем сахар, добавляем размягчённое сливочное масло и взбиваем минут 5, пока сахар не растворится и масса не станет однородной.

Фото 5

Желтки отделяем от белков и перекладываем желтки в сахарно-масляную смесь. Продолжаем взбивать миксером.

Фото 6

С апельсина и половины лимона счищаем цедру мелкой тёркой, добавляем её в смесь и вливаем 75 мл коньяка. Всё хорошо перемешиваем миксером до однородного состояния.

Фото 7

Измельчаем грецкие орехи любым удобным способом. Можно порубить их ножом, измельчить скалкой или в блендере. Орехи не должны превратиться в муку, желательно, чтобы остались маленькие кусочки.

Фото 8

Печенье тоже измельчаем, но в отличие от орехов, печенье лучше измельчить до крошки.

Фото 9

Соединяем измельчённые орехи и печенье, добавляем разрыхлитель, молотые мускатный орех, гвоздику и корицу. Перемешиваем всё ложкой.

Фото 10

В ореховую смесь добавляем сахарно-масляную смесь и перемешиваем ложкой до однородности.

Фото 11

В отдельной миске взбиваем яичные белки со щепоткой соли до пышной пены, затем добавляем белки в приготовленное ореховое тесто и аккуратно перемешиваем ложкой или лопаткой.

Фото 12

Форму для выпечки смазываем маслом или маргарином и переливаем в неё тесто.

Фото 13

Ставим пирог в прогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 30-40 минут, до сухой шпажки.

Фото 14

Готовый пирог заливаем остывшим процеженным сиропом и оставляем пропитываться минимум на 2 часа, но можно оставить на ночь или даже на сутки. Пару ложек сиропа отложим для украшения пирога.

Фото 15

Достаём пирог из формы, сверху смазываем оставшимся сиропом и украшаем измельчёнными или целыми грецкими орехами.

Греческий десертный пирог Каридопита готов к подаче на стол. Приятного чаепития!

Фото 16

Фото 17