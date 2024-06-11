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Постный зелёный борщ

Готовится постный зелёный борщ со щавелем быстро, обед получится вкусным.

Ингредиенты

Картофель - 2 шт.

Рис - 3 ст.л.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 дольки

Морковь - 1 шт.

Щавель - 1 пучок

Соль, перец - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

  • 86 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Предлагаю вашему вниманию рецепт простого постного зелёного борща - со щавелем.

Готовится такой борщ быстро, обед получится вкусным.

Нюансов в приготовлении блюда нет, разве что щавеля надо взять столько, сколько любите вы. Я люблю, чтобы борщ получился кисленьким, поэтому беру больше зелени.

Для приготовления постного зелёного борща с щавелем подготовим продукты по списку.

Ингредиенты для постного зелёного борща со щавелем
Фото 1

Картофель нарежем брусочками, рис промоем и выкладываем в кастрюлю с картофелем. Заливаем водой и варим до полуготовности картофеля.

Соединить рис с картофелем
Фото 2

Тем временем приготовим заправку. Овощи нарежем, обжарим.

Обжарить лук с морковью
Фото 3

Выкладываем заправку в кастрюлю, проварим несколько минут.

Положить заправку в суп
Фото 4

Затем очередь щавеля. Добавим его в кастрюлю и проварим буквально 2 минуты.

Положить щавель
Фото 5

Постный зелёный борщ со щавелем готов. Солим, перчим по вкусу. Добавим лавровый лист и дадим настояться.

Добавить соль, перец и лавровый лист
Фото 6

Подаем блюдо горячим.

Приятных вам обедов!

Рецепт постного зелёного борща со щавелем
Фото 7
Постный зелёный борщ, рецепт с фото
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