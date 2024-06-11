Ингредиенты
Картофель - 2 шт.
Рис - 3 ст.л.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 дольки
Морковь - 1 шт.
Щавель - 1 пучок
Соль, перец - по вкусу
Лавровый лист - 1 шт.
- 86 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Предлагаю вашему вниманию рецепт простого постного зелёного борща - со щавелем.
Нюансов в приготовлении блюда нет, разве что щавеля надо взять столько, сколько любите вы. Я люблю, чтобы борщ получился кисленьким, поэтому беру больше зелени.
Для приготовления постного зелёного борща с щавелем подготовим продукты по списку.
Картофель нарежем брусочками, рис промоем и выкладываем в кастрюлю с картофелем. Заливаем водой и варим до полуготовности картофеля.
Тем временем приготовим заправку. Овощи нарежем, обжарим.
Выкладываем заправку в кастрюлю, проварим несколько минут.
Затем очередь щавеля. Добавим его в кастрюлю и проварим буквально 2 минуты.
Постный зелёный борщ со щавелем готов. Солим, перчим по вкусу. Добавим лавровый лист и дадим настояться.
Подаем блюдо горячим.
Приятных вам обедов!
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