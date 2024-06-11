Предлагаю вашему вниманию рецепт простого постного зелёного борща - со щавелем.

Готовится такой борщ быстро, обед получится вкусным.

Нюансов в приготовлении блюда нет, разве что щавеля надо взять столько, сколько любите вы. Я люблю, чтобы борщ получился кисленьким, поэтому беру больше зелени.

Для приготовления постного зелёного борща с щавелем подготовим продукты по списку.

Фото 1

Картофель нарежем брусочками, рис промоем и выкладываем в кастрюлю с картофелем. Заливаем водой и варим до полуготовности картофеля.

Фото 2

Тем временем приготовим заправку. Овощи нарежем, обжарим.

Фото 3

Выкладываем заправку в кастрюлю, проварим несколько минут.

Фото 4

Затем очередь щавеля. Добавим его в кастрюлю и проварим буквально 2 минуты.

Фото 5

Постный зелёный борщ со щавелем готов. Солим, перчим по вкусу. Добавим лавровый лист и дадим настояться.

Фото 6

Подаем блюдо горячим.

Приятных вам обедов!