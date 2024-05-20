Питание кормящей матери влияет на здоровье ребенка

Изучая состав грудного молока 14 кормящих женщин, которых переводили с одного типа питания на другой, ученые пришли к выводу, что, в зависимости от материнской диеты, в молоке изменяется композиция олигосахаридов – сложных углеводов, которые являются пищей для обитающих в молоке полезных микробов.