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Питание кормящей матери влияет на здоровье ребенка

От того, что женщина ест в период лактации, зависит качество грудного молока.

Источник: pexels.com

Предыдущие исследования доказали, что грудное молоко – оптимальный источник питания для новорожденных и младенцев, который защищает их от болезней и обеспечивает хорошее здоровье на всю предстоящую жизнь.

Было понятно, что на качество грудного молока, на то, как именно оно воздействует на организм малыша, каким-то образом влияет то, что мама ест во время ГВ, однако как именно и почему это происходит, до сих пор оставалось неясным.

Исследователи из Бэйлорского колледжа медицины и Техасской детской больницы (США), статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, впервые смогли дать ответ на этот вопрос.

Изучая состав грудного молока 14 кормящих женщин, которых переводили с одного типа питания на другой, ученые пришли к выводу, что, в зависимости от материнской диеты, в молоке изменяется композиция олигосахаридов – сложных углеводов, которые являются пищей для обитающих в молоке полезных микробов.
В результате новорожденный получает с материнским молоком более правильный, более полезный состав микроорганизмов, которые поселяются в его кишечнике, и определяют его хорошее здоровье на всю будущую жизнь.

 

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