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Не лень, а сигнал. Что делать, если ребенок не хочет учиться: 5 советов

Чтобы вернуть школьнику ответственность и интерес, отдайте ему часть контроля.
Чтобы вернуть школьнику ответственность и интерес, отдайте ему часть контроля. istockphoto.com

Только прошло 1 сентября, а некоторые родители в печали. Фраза «Я не хочу учиться!», брошенная ребенком, способна выбить почву из-под ног у самых стойких из них.

Впереди маячат вечерние баталии за уроками и испорченные нервы. Но что, если подойти к проблеме иначе? Психолог Татьяна Василькова уверяет aif.ru: нежелание ребенка идти в школу — это не симптом лени, а сигнал, с которым можно и нужно работать мягко, без ультиматумов. Разберем неочевидные шаги, которые помогут превратить учебу из каторги в увлекательный процесс.

Начни с себя: почему ваш настрой — это настрой ребенка

Часто корень проблемы кроется в нас самих. У ребенка есть инстинктивная потребность быть «на одной волне» с родителями, особенно с мамой. Если дома регулярно звучат раздраженные фразы в духе «В этих современных школах ничему не учат» или «Учительница ваша совершенно некомпетентна», ребенок впитывает этот негатив как губка.

Зачем стараться и идти туда, где, по словам авторитетного взрослого, все плохо? Дети интуитивно солидаризируются с матерью: если мама против школы, я тоже буду против. Решение одно: осознанно сменить фокус. Начните находить положительные моменты школьной жизни. Хвалите учителей: «Как здорово, что Марья Ивановна заметила твои старания!». Перестав транслировать собственный скепсис, родители замечают, как меняется настрой школьника.

По данным на август 2025 года, минимально оборудованное рабочее место школьника обходится родителям в среднем в 16,2 тыс. рублей.
Магия веры: подсвечивайте успехи, а не промахи

Многие выросли на токсичном правиле «красной ручки»: кажется, что, если строго указать ребенку на ошибку, он тут же исправится.

На деле постоянная концентрация на неудачах — это не воспитание, а подавление. В состоянии подавленности ни у кого нет мотивации действовать. Человеческая психика устроена так: мы проявляемся так, как нас видят значимые люди.

Мама для ребенка — главный человек, ее слова — истина. Если изо дня в день видеть в нем «лентяя», он им станет. Но если замечать его сильные стороны, ситуация переломится. Ищите поводы для гордости в мелочах: «Как здорово, что ты сам сел за уроки!», «У тебя потрясающая память!» Опираясь на теплое чувство «я могу, раз мама это видит», ребенок сам захочет двигаться вперед.

Свобода выбора: пусть тетрадки будут «теми самыми»

Подготовка к 1 сентября — особый ритуал. И здесь родители часто совершают ошибку, лишая ребенка права голоса: «Зачем тебе этот дневник с монстрами?», «Эта ручка неудобная, бери ту». В этот момент учеба перестает быть делом ребенка и становится исключительно маминым проектом.

Чтобы вернуть школьнику ответственность и интерес, отдайте ему часть контроля. Оговорите бюджет и позвольте выбрать канцелярию самостоятельно. Пусть это будет «странная» линейка или кислотный ластик, главное, что это его выбор. Когда ребенок идет на уроки с вещами, выбранными им самим, его причастность к учебе возрастает.

Оценки — отдельно, любовь — отдельно

Самое важное послание, которое должен регулярно слышать школьник: «Независимо от твоих оценок, я всегда буду любить тебя». Ребенок должен ясно понимать: его безусловно любят и с пятерками, и с двойками, и с невыполненной домашкой.

Крайне важно отделить отношения в семье от школы. Если ребенок решает, что его любят только за хорошие отметки («У меня пятерка — значит, я хороший мальчик»), школа становится инструментом манипуляции. Поссорившись с вами из-за бардака в комнате, ребенок может неосознанно включить режим мести. А как проще всего отомстить помешанным на успеваемости родителям? Перестать учиться. Убрав этот знак равенства, вы лишаете конфликт почвы.

Знания важнее оценок, а «свой» учитель — на вес золота

Ответьте себе честно: что для вас важнее — реальные знания или красивая цифра в дневнике? Оценка крайне субъективна и сильно зависит от коммуникации с педагогом. Если вам важен кругозор ребенка, требуйте не пятерок, а живого интереса к предмету.

При этом далеко не все школьные учителя подойдут вашему ребенку. И это нормально. Мы тщательно выбираем стоматолога или массажиста, ища «своего» человека. В школе же на класс из тридцати человек назначается один педагог. Он физически не может совпасть по темпераменту абсолютно со всеми. Один ребенок прекрасно усваивает материал, а у другого от голоса этого учителя случается ступор.

Если контакт не сложился, не ломайте ребенка. Найдите наставника, который сможет зажечь в нем искру. Сегодня на просторах интернета можно найти потрясающих репетиторов. Современным детям часто нужно, чтобы преподаватель был моложе 30 лет и общался на «ты». Кому-то комфортнее с преподавателем-мужчиной. Порой достаточно месяца-двух с талантливым педагогом, чтобы ребенок понял предмет, поверил в себя и начал учиться самостоятельно.

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