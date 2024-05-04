Пастила из яблок в духовке

Ингредиенты
Яблоки - 1100 г
Сахар - 60 г
Вода - 50 мл
Растительное масло - для смазки пергамента
- 62 кКал
- 2 ч. 10 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления пастилы из яблок в домашних условиях (в духовке) потребуется минимум ингредиентов - собственно, сами яблоки, и желательно зеленые, в них больше пектина. Обычно я делаю пастилу из яблок сорта Семеренко, добавляю совсем немного сахара и водички. Если вы берете яблоки более сладкие на вкус, то сахар можно даже не добавлять.
Для начала помоем яблоки и порежем их на дольки, удаляя сердцевинки.
Теперь складываем яблочные дольки в кастрюльку или сотейник.
Вливаем воду.
Накрываем крышкой и ставим на маленький огонь. Яблоки должны размягчиться, для этого понадобится 20-30 минут. Когда внешне они будут выглядеть как на фото, снимаем кастрюлю с огня, даем яблокам немного остыть, чтобы не обжечься, и аккуратно сливаем образовавшийся сок. Его можно просто выпить, ведь он очень вкусный и напоминает даже не сок, а кисель.
Теперь яблочные дольки надо освободить от кожуры. Можно это сделать через сито, перетирая всю массу по частям или убирая ложкой кожуру с каждой дольки отдельно.
В получившееся яблочное пюре всыпаем сахар и опять ставим на медленный огонь и провариваем пюре 15 минут. После превращаем его с помощью погружного блендера в однородную массу.
Противень застилаем пергаментом и смазываем небольшим количеством растительного масла. Это позволит проще снять с пергамента готовую пастилу. Выкладываем яблочное пюре ровным слоем на пергамент.
Ставим противень в духовку и сушим пастилу при 130 градусах час-полтора, дверцу во время сушки немного приоткроем. Для этого я просто кладу ложку между дверцей и самой духовкой.
Готовая яблочная пастила выглядит вот таким образом. Пока она горячая, она будет немного мягкой, оставьте ее просто полежать при комнатной температуре, она остынет и затвердеет. Чтобы ее проще было снять с пергамента, разрезаем пергамент вместе с пастилой ножницами.
А теперь поддевая с одной стороны, снимаем пастилу с пергаментной бумаги и сворачиваем каждый кусочек в рулончик.
Вот такие рулончики пастилы из яблок у нас получились.
А если хотите подарить такое лакомство близким, то оберните кусочками пергамента каждый рулончик, обвяжите веревочкой или яркой ленточкой и сложите в красивую коробочку. Сладкий подарок готов!
Кусочек такого сладкого десерта не навредит вам, даже если вы съедите его вечером. Приятного аппетита!
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