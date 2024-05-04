Пастила из яблок в духовке

Для приготовления пастилы из яблок в домашних условиях (в духовке) потребуется минимум ингредиентов - собственно, сами яблоки, и желательно зеленые, в них больше пектина. Обычно я делаю пастилу из яблок сорта Семеренко, добавляю совсем немного сахара и водички. Если вы берете яблоки более сладкие на вкус, то сахар можно даже не добавлять.

Фото 1

Для начала помоем яблоки и порежем их на дольки, удаляя сердцевинки.

Фото 2

Теперь складываем яблочные дольки в кастрюльку или сотейник.

Фото 3

Вливаем воду.

Фото 4

Накрываем крышкой и ставим на маленький огонь. Яблоки должны размягчиться, для этого понадобится 20-30 минут. Когда внешне они будут выглядеть как на фото, снимаем кастрюлю с огня, даем яблокам немного остыть, чтобы не обжечься, и аккуратно сливаем образовавшийся сок. Его можно просто выпить, ведь он очень вкусный и напоминает даже не сок, а кисель.

Фото 5

Теперь яблочные дольки надо освободить от кожуры. Можно это сделать через сито, перетирая всю массу по частям или убирая ложкой кожуру с каждой дольки отдельно.

Фото 6

В получившееся яблочное пюре всыпаем сахар и опять ставим на медленный огонь и провариваем пюре 15 минут. После превращаем его с помощью погружного блендера в однородную массу.

Фото 7

Противень застилаем пергаментом и смазываем небольшим количеством растительного масла. Это позволит проще снять с пергамента готовую пастилу. Выкладываем яблочное пюре ровным слоем на пергамент.

Фото 8

Ставим противень в духовку и сушим пастилу при 130 градусах час-полтора, дверцу во время сушки немного приоткроем. Для этого я просто кладу ложку между дверцей и самой духовкой.

Фото 9

Готовая яблочная пастила выглядит вот таким образом. Пока она горячая, она будет немного мягкой, оставьте ее просто полежать при комнатной температуре, она остынет и затвердеет. Чтобы ее проще было снять с пергамента, разрезаем пергамент вместе с пастилой ножницами.

Фото 10

А теперь поддевая с одной стороны, снимаем пастилу с пергаментной бумаги и сворачиваем каждый кусочек в рулончик.

Фото 11

Вот такие рулончики пастилы из яблок у нас получились.

Фото 12

А если хотите подарить такое лакомство близким, то оберните кусочками пергамента каждый рулончик, обвяжите веревочкой или яркой ленточкой и сложите в красивую коробочку. Сладкий подарок готов!

Фото 13

Кусочек такого сладкого десерта не навредит вам, даже если вы съедите его вечером. Приятного аппетита!