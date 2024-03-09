5 типичных конфликтов на детской площадке

От мам я часто слышу два противоположных мнения: «Надо учить ребенка делиться, потому что жадность – плохое качество» и «Надо учить малыша защищать свои границы, вы же не дадите подруге свой айфон, если та попросит». Мой ответ – всему свое время. В этом вопросе важны детские возрастные особенности. Возможно, вы замечали, что малыши до года (иногда – до полутора лет) почти всегда охотно делятся игрушками, а вот начиная с 2-3 начинают «жадничать» и все чаще произносить слово «мое!» Это вовсе не значит, что ребенок внезапно превратился в жадину и теперь всегда будет таким. Просто он проходит один из этапов психического развития, осваивая чувство собственности, осознавая, что в мире «есть Я, есть Мое».