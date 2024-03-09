5 типичных конфликтов на детской площадке

Не поделили игрушки, подрались, не уступили качели, насыпали в рот песка... На детских площадках и не такое случается. Психолог рассказывает, как конструктивно разрешать подобные ситуации.
Наш консультант – Марина Ризванова, мама двоих детей и психолог, работающий в системном подходе – утверждает, что в ее семье прогулки проходят спокойно, без ссор и слез. Секрет заключается в знании возрастных особенностей детей и правильном поведении мамы в конфликтных ситуациях.
Проблема No 1: Дележ игрушек
«Все конфликты из-за игрушек я бы разделила на три ситуации, – рассказывает Марина.
1. Ребенок плачет и не хочет ни с кем делиться.
2. Наоборот, раздает все игрушки, и в итоге ему не с чем играть.
3. Хочет играть чужими игрушками и расстраивается, если с ним не поделились.
Что со всем этим делать?
От мам я часто слышу два противоположных мнения: «Надо учить ребенка делиться, потому что жадность – плохое качество» и «Надо учить малыша защищать свои границы, вы же не дадите подруге свой айфон, если та попросит». Мой ответ – всему свое время. В этом вопросе важны детские возрастные особенности. Возможно, вы замечали, что малыши до года (иногда – до полутора лет) почти всегда охотно делятся игрушками, а вот начиная с 2-3 начинают «жадничать» и все чаще произносить слово «мое!» Это вовсе не значит, что ребенок внезапно превратился в жадину и теперь всегда будет таким. Просто он проходит один из этапов психического развития, осваивая чувство собственности, осознавая, что в мире «есть Я, есть Мое».
Конечно, заставлять ребенка делиться насильно не стоит. Но мама может сказать: «Посмотри, какие интересные игрушки у других ребят. Давай поделимся с ними, и они нас примут в свою игру». Дети постарше быстро понимают выгоду: свои игрушки уже надоели, а если поделиться, то и им дадут поиграть новыми. А малышам можно предлагать обмениваться игрушками, которых не жалко. Любимого зайца или машинку лучше оставить дома.
Берите на площадку только те игрушки, которые не жалко сломать и которыми ребенок готов делиться. Это значительно снизит градус напряжения и мамы, и малыша во время прогулки.Важное правило!
В случае если ваш ребенок просит у другого игрушку, а тот не дает, можно спокойно сказать: «Этот мальчик сейчас играет, давай не будем ему мешать и попросим игрушку позже или у другого ребенка». Хороший вариант – предложить детям совместную игру, например, «Мальчик везет самосвал, а ты насыпай песочек или строй для него дорогу». Главное, держите в голове установку, что все дети хорошие, нет никаких жадин. Чем спокойнее и позитивнее будете вы, тем легче будет влиться в социум вашему малышу.
Проблема No 2: Замечания чужим детям
Мамы меня часто спрашивают: «Могу ли я делать замечания чужим детям? Допустим, когда они бросаются песком или заняли горку и никому не дают кататься». В таких случаях первым делом стоит вспомнить, что «плохих детей нет, просто не все пока научились играть вместе». Песком обычно обсыпаются совсем малыши. Спокойно оботрите своего влажными салфетками и на время уведите в сторону.
На горках за маленькими детьми, как правило, следят мамы. Можно подойти и приветливо предложить: «А давайте мы все будем кататься по очереди? Сначала ты, Саша, потом Катя, за ней – Степан». Детей вообще очень просто организовывать, они спокойно реагируют на правила и участие взрослых в игре. А вот нравоучения и назидательный тон ни к чему хорошему не приводят.
Если на площадку пришли дети постарше, скажем, школьники, и мешают малышам играть, то родитель на правах защитника может подойти и сказать: «Ребята, здесь гуляют малыши, вы можете их случайно ударить». Но опять же все дружелюбным тоном. Вы не ругаете, а просто доносите информацию. Если же ваш ребенок побежал туда, где играют старшие, то будет логично увести оттуда его, а не наводить там свои порядки. Мы ведь у себя на работе сотрудничаем, договариваемся, уступаем. А площадка – это тоже своего рода коллектив, в котором действуют те же правила.
В любых конфликтах на детских площадках сохраняйте дружелюбие и безоценочность. Не говорите о других детях плохо и не ругайте их. Вместо этого постарайтесь организовать общую игру.Важно
Проблема No 3: Замечания другим мамам
Бывает, что вам не нравится, как другая мама воспитывает своего ребенка. Возможно, она на него кричит, громко ругает, называет неприемлемыми для вас словами или даже бьет. Стоит ли вмешиваться и делать ей замечания?
Начну с того, что у нас детоцентрированная страна, после войны дети – большая ценность, и подобное зрелище возмутит, наверное, 90% присутствующих мам. Но делать замечание кому бы то ни было вы не имеете права, это вопрос нарушения личных границ.
Если какой-то малыш набедокурил, и его мама устраивает показательное выступление на тему «Смотрите, какая я хорошая строгая мама», то максимум, что вы можете сделать – это подойти и отвлечь детей, предложить им какую-то совместную игру, разрядить обстановку. Подскакивать к ней со словами «Перестаньте сейчас же орать на ребенка» вы не должны. Да и конфликт после такой реакции наверняка обеспечен. Лучше от этого не станет никому – ни вам, ни тому ребенку.
В Европе с этими вопросами все очень четко: «Это ее ребенок, ее семья и ее правила, по которым она воспитывает детей. Это мы даем ее действиям плохую оценку, но есть такое понятие как приватность, а мы не скорая помощь и не милиция, чтобы вмешиваться в чужую жизнь».
Еще я заметила, что примерно половина наказаний делаются напоказ, из страха, что маму осудят, скажут, что ее малыш невоспитанный. Она хочет всем показать, какая она строгая и хорошая, а в итоге сталкивается с еще большим осуждением. Такой маме я бы скорее предложила помощь, а не гневные взгляды и возгласы «Как так можно?!»
Проблема No 4: Истерика на людях
Как же все-таки правильно успокоить ребенка, если у него случилась истерика прямо на детской площадке? Начнем с того, что все дети разные – кто-то аудиал, а кто-то кинестетик. Это значит, что одного ребенка легче успокоить словами, а другого – прикосновениями. Каждая мама лучше кого бы то ни было знает, что помогает именно ее ребенку.
Еще стоит попробовать метод активного слушания. Пока ребенок плачет, вы его гладите и говорите: «Ты плачешь, потому что расстроен», «Да, ты обижен, ты злишься». Озвучивая эмоции, вы моментально снижаете их накал, показываете ребенку свою поддержку и участие. Только старайтесь избегать осуждения («Этот мальчик плохой, больше с ним не играй) или обвинений («Сам виноват. Нечего было отбирать у него игрушку»).
Когда эмоции немного улягутся, можно предложить ребенку дальнейшие действия: «Давай попробуем поиграть этой машинкой вместе» или «Давай оставим мальчика играть, а сами пойдем посмотрим, что делают девочки в песочнице» и т.д. Благодаря такой вашей реакции малыш учится владеть своими эмоциями и вести себя конструктивно в конфликтных ситуациях.
Проблема No 5: Конфликтная мама
Наверное, на каждой площадке есть мама, которая никому не нравится. Пока вы стараетесь соблюдать вышеописанные нормы и относиться к происходящему спокойно, она поступает наоборот – делает замечания чужим детям, своего ругает и бьет, командует и конфликтует. Как общаться с такой особой? Конструктивный вариант – точно так же, как на работе. Если вам неприятна какая-то из коллег, вы же не будете увольняться или вступать с ней в открытый конфликт. Не стоит этого делать и в то время, когда вы «работаете мамой».
Если есть возможность, приходите на площадку в другое время, а если нет, то ведите себя максимально доброжелательно. Не переносите негативное отношение на ребенка той мамы, он ведь ни в чем не виноват.
Свежие комментарии