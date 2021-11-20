Курганские ювенальщики готовы вернуть матери сына после публикации видео издевательств в детдоме



Продвижение ковидобесия и QR-ризация России не отменяет и других проектов глобального противника, от цифровой трансформации мира и продвижения содомии до ювенальной юстиции. А они продолжаются тихой сапой, под чиновничьи рапорты о "борьбе за безопасность детей" в рамках нацпроекта "Демография" что на деле оборачивается изъятием детей у бедных и передачи их на расправу молодым преступникам. Именно это стало причиной трагедии попавших в Кипельский детдом 2-летних малышей.



Сама история насколько жуткая, настолько и показательная. Об издевательствах над малышами в Кипельском детдоме стало известно накануне вечером после того, как в пабликах в соцсети «ВКонтакте» появились видео, на которых видно, что подростки бьют маленьких детей по голове, пинают ногами и заставляют курить сигареты и материться. На видео видно, как двое подростков дразнят мальчика апельсином. Ребенок доверчиво тянет ручки, но вместо лакомства получает пощечину. Дальше недоросли решают пополнить его словарный запас, и из уст младенца звучит мат. Потом они выдыхают в рот мальчику сигаретный дым.



Видео буквально всколыхнуло страну. Включились в дело силовики. По факту издевательств над ребенком СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Виновными объявили воспитателей и учителей. Накануне областные власти заявили, что после ЧП в Кипельском детдоме с некоторыми педагогами контракты будут расторгнуты, часть сотрудников получат выговоры. К ним действительно есть вопросы, но спихивание на них откровенного садизма чиновников – ювеналов, мягко говоря, неэтично. Особенно, если узнать всю историю в целом.



Жила была в деревне Курганской области нормальная многодетная семья: папа, мама и 5 детишек. Да в 2019 году случилось у них горе – случился пожар, сгорели баня, да приусадебные постройки. Жилое здание не пострадало. Сдуру семья обратилась за помощью к чиновникам, ведь в тот же год президент нацпроект "Демография" презентовал, о рождаемости говорил. А оказалось все наоборот, деньги по этому проекту положены кому угодно, только не семьям многодетным, да и зачем Курганской области рождаемость, когда она и так неплохо вымирает.



Как сообщают местные СМИ , в Кургане снова ухудшили прогноз по демографии. Согласно новому базовому прогнозу, в 2023 году население Кургана составит 303 786 человек, тогда как в прошлом году там проживало 310 824 жителя. Всего же по области за семь месяцев 2021 года население сократилась на 6 428 человек. Притом бороться с этой проблемой власти собираются уж точно не подъемом рождаемости. "Для улучшения демографической ситуации городские власти будут уделять внимание профилактике инфекционных заболеваний, муниципальному проекту «Старшее поколение», муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья». Также разработаны план мероприятий по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов и Концепция демографического развития Курганской области до 2025 года", - сообщают курганские новости.



Так что о деньгах и помощи этой семье и речи быть не могло. Все наоборот, органы опеки, курирующие многодетную семью, решили, что малышам в таких условиях жить нельзя. А вместо включения в какую-то из федеральных программ, дали два дня на поиски нового жилья, а затем просто забрали детей. Семья не сдавалась, но из-за нервотрепок здоровье подвело отца и он вскоре скончался. Мать детей Ирина вынуждена была снять квартиру в городе, нашла работу, но детей вернуть так и не могла – их раскидали по разным детдомам.



Самый маленький попал в Курганский Дом ребенка. Но в октябре его расформировали, а здание отдали под ковидный госпиталь. Детей просто разбросали по детдомам. Почему понадобилось отдавать Дом малютки под ковидную больницу- тоже не секрет. Здесь можно поклониться в ноги Дмитрию Медведеву и местному губернатору, который так активно оптимизировал медицину, что с 2014 по 2019 годы количество медучреждений сократилось с 54 до 45, количество койко-мест за тоже время уменьшилось с 8 тыс. 373 до 7 тыс. 233. Именно такие цифры приводит официальный статистический отчет региона, под названием "Курганская область в цифрах – 2019". И ведь на этом дело не закончилось. В 2019-ом сокращения продолжились. Причину оптимизации больниц и поликлиник в Курганской области объяснил губернатор Вадим Шумков. Комментарий главы региона прозвучал во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Отрезаем старые здания, там просто пусто. Ездил недавно в один из районов, выяснилось, что в пустом помещении больницы сожгли тепла на 1,7 млн рублей. Эти деньги могли пойти на зарплату», — заявил Шумков.



Вообще, ситуация дошла бы до закрытия почти всех больниц, да грянул коронавирус, а людей девать некуда. Вот и пришлось малюток разбросать по детдомам, а туда класть больных. Ответил ли кто за уничтожение медицины, которая привела к подобной ситуации? Нет, Медведев до сих пор на свободе и продолжает пить самогон на своей элитной даче в Плесе а иногда подписывать безумные предательские статейки про то, как нужно сдать нац. суверенитет ВОЗ . Губернаторы, понятное дело, тоже ни за что не отвечают.



Более того, никто теперь возвращать Дом малютки самим малюткам не собирается. Как отметил источник в Главном управлении социальной защиты населения Зауралья, на сегодняшний день в Курганской области достаточно детских домов и мест в этих учреждениях для сирот всех возрастов, начиная от 0 и до 18 лет. «По закону, в детских домах у нас и в Курганской области, и в России вообще могут содержаться дети в возрасте от 0 и до 18 лет. В нашем регионе на протяжении нескольких лет сироты воспитываются все вместе, разновозрастные. Это не значит, что их держат всех в одном помещении. Для каждой возрастной группы создан отдельный блок, свои условия по возрасту. Сейчас не планируется открывать какое-то отдельное специализированное учреждение именно для маленьких сирот», – уточнил чиновник. Отметим, это было уже после случая с издевательствами над малышами в детдоме.



Уже на этом этапе рассказа от черствости и наплевательства берет оторопь, но это была только присказка, "сказка", а точней фильм ужасов, начинается дальше. Из того самого Дома ребенка в Кипельский детдом попало 10 малышей. И отправляя их туда у чиновников-ювеналов не дрогнуло ни в одном месте, хотя детей везли на фоне жуткой истории с нападением воспитанников – членов запрещенной в России организации АУЕ на воспитателей и полицию. История тогда прогремела на всю область. Буквально на днях трём воспитанникам этого детского дома вынесли приговоры за нападение на сотрудников полиции. ЧП произошло накануне Нового года, когда троица выпивала коньяк в детдоме. Как подтвердили 45.ru источники, речь идёт о Кипельском детском доме, который находится в Юргамышском районе.



"Воспитатели пробовали разогнать тусу, но были посланы. Пришлось просить помощи у полицейских. Наудачу они как раз уже были в здании — искали других сбежавших сирот. Двое сотрудников пошли разгонять пьянку, только пацаны встретили их не радушно: избили, отняли оружие и загнали в кабинет врача. Возраст: 18, 17 и 17. Пока не приехала подмога, детдомовцы выломали дверь в медпункт, где прятались полицейские, и взорвали там петарду", — сообщили местные СМИ.



По словам самих полицейских, один из нападавших пытался отобрать у него пистолет, а также сорвал с шеи цепочку и угрожал задушить. Когда стражи порядка закрылись от нападавших в комнате фельдшера, воспитанники сломали ее. Несовершеннолетних преступников задержал прибывший на помощь дополнительный наряд. Двое воспитанников Кипельского детского дома признали свою вину, еще один признал ее частично. Персонал учреждения и участковый характеризуют их отрицательно, заявляя, что они неоднократно нарушали правила поведения в детском доме и состоят на учете у нарколога. Судья зачитывала приговор около часа. Все трое получили реальные сроки заключения.



И эта история не случайна. В 2018 году жалобы на детдомовцев дошли до прокурора области, который лично приезжал разбираться в ситуации и даже добился смены директора. Сельчане пожаловались, что воспитанники периодически наведываются к ним в огород за овощами и ягодами. «Спиртное как-то в магазине украли, но руководство это как-то замяло. Часть они успели выпить, остальное воспитатели изъяли», — рассказала жительница села. Один из бывших сотрудников детского дома сообщил, что воспитательная работа в учреждении сошла на нет: «Они не могут загнать на занятия детей. Воспитатели покупают шоколадки и чупа-чупсы, чтобы дети хотя бы пришли. И вот пока они едят — воспитатели их развлекают». В заключение собеседник отметил, что многие из работников учреждения сами недавно были его воспитанниками. Некоторые из них стараются, другие — просто отрабатывают часы. Такая работа "дала результат". По данным прокурора области Игоря Ткачева, только в первом полугодии 142 воспитанника сбегали оттуда почти 500 раз.



И зная обо всем этом чуть не лучше всех, прекрасно понимая, что отдают детей на расправу, ювенальные фашисты из опеки все равно оформили туда малышню. Пострадавшего мальчика и старшего на год брата никогда не разлучали. А вот где остальные дети, их мама даже не знает. Няни из дома малютки, которые по сути заменили мальчикам мать, это видео смотрели сквозь слезы. Лариса Ежкова, воспитатель: «Мальчики хорошие. У них нет психических отклонений. Всему научились. Кушать, одеваться, раздеваться, занятия проводили. Стали нормальными, в чем-то даже лучше домашних, потому что самостоятельные и любознательные».



План бы и сработал, да малолетние дурни видео сняли, за что и накажут теперь воспитателей. Но никак не тех, кто отбирал детей у родителей, тех, кто выбросил их на улицу из Дома ребенка и тех, кто отвез их в этот детдом. Действительно, как же вся местная власть может наказать сама себя? Не увольняться же губернатору из-за того, что он закрыл больницы, и пришлось здание у детей отнимать? Не наказывать же органы опеки, за то что вместо оказания помощи они добили семью? Не наказывать же специалистов, что в детдомах творится мрак и именно туда отвезли малышей? Слишком много виноватых выйдет, а Новый год на носу, премии, праздник.



Правда, у этой истории все-таки счастливый конец. После того, как история попала в СМИ и стала слишком резонансной, а значит и привлекающей внимание Москвы, маме двухлетнего малыша, над которым издевались старшие воспитанники Кипельского детского дома, сообщили, что могут вернуть сына, а также еще четверых детей, изъятых из семьи. Как сообщил женщина Znak.com, после скандала из-за видео, на котором ее маленького сына избивает подросток, с ней связались органы опеки и сообщили, что помогут подготовить необходимые для суда документы. То есть, теперь, когда реально припекло, она стала очень даже зажиточной и хорошим родителем. К слову, финансовой помощи так никто и не пообещал, видимо действительно нацпроект "Демография" – это не про детей или, по крайней мере, не для бедных детей.



Будем надеяться, что семья наконец-то воссоединится, а чиновники вынесут из этой истории хоть какой-то урок. Нам же остается констатировать только одно, чем дальше, тем у нас все больше пролезает всей этой западной заразы, вроде той же ювенальной юстиции, целью которой как было, так и осталось, моральное, а то и физическое уничтожение будущего страны – наших детей.



РИА Катюша