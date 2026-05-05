Что нужно сделать сейчас, чтобы ребенок никогда не столкнулся с ожирением

Защита ребенка от ожирения – задача, с которой могут справиться родители.
Понятно, что гены у всех разные. Но многое зависит от образа жизни и характера питания, а они начинаются с семьи.
Завтракайте
Справедливость поговорки «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу» доказана научно. Полноценный завтрак защищает от набора лишнего веса.
В июле 2017 года ученые из Калифорнии провели исследование, в котором приняло участие более 50 000 человек. В течение нескольких лет эти люди заполняли опросники, в которых рассказывали о своем питании. Оказалось, что полноценный завтрак способствует снижению индекса массы тела (ИМТ).
Исследователи назвали оптимальный перерыв между завтраком и обедом: 5-6 часов.
Телевизор, компьютер и гаджеты — враги
Движение – это не только жизнь, но и нормальный вес. Сейчас на улицах редко увидишь детей, играющих в догонялки, прятки или вышибалы. Зато ребенок, часами сидящий перед экраном телевизора или «режущийся» в компьютерную «стрелялку» – уже давно норма жизни.
На самом деле никакая это не норма. Ребенку нужна физическая активность. Она помогает сжечь лишние калории, повысить успеваемость в школе, улучшить память и внимание.
Не стоит совмещать просмотры телевизора с приемом пищи. Когда ребенок увлечен интересным мультфильмом, то не следит за вкусом и количеством пищи, ему сложно отследить чувство насыщения. Повышается склонность к перееданию.
Меньше сладкой газировки
Сладкие газированные напитки – один из основных источников добавленных сахаров. Эти «углеводы-партизаны» незаметно проникают в организм и нагружают его «пустыми» калориями. В 2010 году было проведено исследование с участием 4000 человек, которое показало: потребление одной или более порций сладкой газировки ежедневно повышает риск ожирения на 37%.
Головной мозг сладкоежки «подсаживается» на сахар. Сладкие напитки, шоколад, конфеты и пирожные повышают выработку дофамина – «гормона удовольствия». Хочется еще и еще.
Это не повод совсем лишать ребенка сладостей. Но контроль за их «оборотом» в доме однозначно нужен.
Не надо есть до последней ложки
Аппетит у всех детей разный, это нормально. Но многие мамы и бабушки искренне считают, что ребенок должен доедать все до последней ложки.
Увы, миссия накормить любой ценой обычно не приводит ни к чему хорошему.
Если ребенок отодвигает тарелку и отказывается доедать суп или кашу, это говорит о том, что в его организме сработал естественный «датчик насыщения». Когда вы заставляете его съесть «хотя бы еще три ложки за маму, папу и бабушку», вы грубо вмешиваетесь в работу этого датчика, нарушаете ее. В будущем это может привести к перееданию.
Приведите ребенка в спорт
Современные дети ведут малоподвижный образ жизни. Однако детский организм должен не только потреблять, но и расходовать калории.
Конечно, головной мозг – тот еще энергозатратный орган.
Но нельзя весь день сидеть за столом и напрягать голову. Мышцы тоже должны работать.
Физическое развитие способствует развитию умственному, и это – еще один веский повод записать ребенка в спортивную секцию. Не ради грамот и медалей – ради здоровья.
Не создавайте эмоции, которые приходится «заедать»
На уровне нервной и эндокринной системы существует связь между стрессом и питанием. Во время приема пищи тело запасает энергию, во время стресса – расходует.
Для наших первобытных предков стресс часто был связан с необходимостью сражаться с хищниками (а то и с собратьями из соседнего племени) или убегать от них. Энергия потрачена – срочно надо запасать новую.
Жизнь современного человека изменилась, но стрессы остались, став хроническими.
Переживания из-за оценок, перегруженность кружками, проблемы со сверстниками, упреки родителей – все это стресс. Тело получает команду запасать энергию, повышается аппетит.
Если ситуация повторяется регулярно, формируется нарушение пищевого поведения. Вывод: для того чтобы ребенок не переедал, нужно бережно относиться к его нервным клеткам.
Не искушайте
Многие взрослые – сами большие сладкоежки. В их домах на видном месте постоянно лежат конфеты, шоколад, к которым регулярно совершают паломничество все члены семьи. При этом взрослые зачастую в недоумении: вроде бы ребенок почти не ест, а его вес все растет.
Следите за порциями
Размер посуды напрямую влияет на количество съедаемой пищи. Проведите простой эксперимент. Положите котлету на большое блюдо. Кажется, что оно совсем пустое, неправда ли? Котлета на нем совсем «потерялась». Теперь переложите ее на десертную тарелочку. Заметили, как она «подросла»?
Не нужно класть еду ребенку в слишком большие тарелки. Порции не должны быть гигантскими. Если ребенок не наестся – пусть лучше попросит добавки.
Готовьте вкусную и полезную еду дома
Многие родители слишком заняты, чтобы готовить дома. Дети из таких семей часто питаются вне дома, перекусывают чем придется. Если у мамы нет времени и сил приготовить ужин, всегда можно заказать пиццу. Так детский организм получает много лишних калорий.
«Домашняя» пища тоже не всегда полезна. Если холодильник забит полуфабрикатами, которые нужно лишь разогреть или залить кипятком – это тот же фаст-фуд.
Здоровое питание не требует особых изысков. Все продукты есть в супермаркете и на рынке. Нужно потратить немного больше времени, но это того стоит. Во многих семьях нездоровые привычки питания наследуются из поколения в поколение. Вы можете исправить их в своей семье.
Главное: подавайте правильный пример
Этот совет касается воспитания в целом. Можно долго рассказывать ребенку о том, насколько вредны сладости и хот-доги, можно прятать пакет с чипсами на верхнюю полку. Толку от этого не будет, если ребенок видит, как родители сами себе «перебивают аппетит» и едят вредные продукты.
Дети любят копировать взрослых – так задумано природой. Многие из нас в детстве хотели поскорее вырасти, потому что взрослые могут делать все, что хотят.
