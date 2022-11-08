Как понять готов ли ребенок к школе, и кому подходит программа «1-3»

Сегодня попросим разъяснений у нейропсихологов. Пусть помогут понять, готов ли ваш ребенок к школе, и есть ли у него внутренние ресурсы пройти программу начальной школы три года.

Каждому своё

Будущий ученик имеет свой собственный уровень зрелости : способность внимательно слушать, подолгу сидеть за партой, подстраивать свое поведение под требования учителя.

: способность внимательно слушать, подолгу сидеть за партой, подстраивать свое поведение под требования учителя. Да и «багаж знаний» перед 1 классом у каждого свой: некоторые уже «глотают» целые книги, а кому-то только предстоит узнать, как выглядит буква «А».

Несомненно, это повлияет на будущие учебные достижения и адаптацию первоклассника.

От того, какую именно школу вы выберете, тоже зависит результат учебных достижений вашего отпрыска: можно ведь «запихнуть» чадо в престижную частную с интенсивной программой обучения, а можно в обычное районное учебное учреждение.

Да и программы тоже различаются: вы имеете возможность выбрать традиционную четырехлетнюю образовательную программу началки, а можете предложить ребенку пойти ускоренную трехлетнюю.

Важно определить именно ту, которая идеально подойдет вашему юному ученику.

Давайте присмотримся к новой (хорошо забытой старой) трехлетней системе начального образования «Эффективная начальная школа 1-3».

А всем ли она подходит?

Да, трехлетнее обучение в началке ввели, только вот о специальных учебниках не позаботились.

Поэтому детишки за три года вынуждены в ускоренном темпе пройти тот материал, который рекомендуют авторы учебников, написанных для традиционной четырехлетней системы начального образования.

Самая большая нагрузка при такой системе приходится на первый класс: уже к середине семестра малыш должен усвоить программу первого класса, а к концу учебного года - программу второго класса четырехлетней школы. А где же адаптация?

Тяжеловато, если учесть, что уроки по 45 минут и домашние задания уже с первых дней обучения.

Разве подойдет такая программа среднестатистическому Васе, который не может ни портфель сложить, ни руку на уроке поднять?

Хотя отлично подготовленным детишкам со зрелой мотивацией и опытом систематического дошкольного обучения она вполне подойдет.

Кстати, и среди них к середине года немало тех, кто приходит на консультацию к психологу с жалобами на «убитую» мотивацию, перенагрузку и депрессию.

Психологически будь готов!

Но это не значит, что готовить ребенка к обучению не нужно.

Не стоит мучить будущего первоклассника, требуя, чтобы он прошел всю программу первого класса еще до 1 сентября. Лучше уделить качественное внимание развитию мелкой моторики, развить речь будущего школьника.

Кроме того важно:

Рисовать, лепить из пластилина, шить или заниматься выжигание по дереву. Это здорово стимулирует подвижность кистей рук ребенка.

или заниматься выжигание по дереву. Это здорово стимулирует подвижность кистей рук ребенка. Научить детку читать хотя бы по слогам .

. Ориентироваться в счете и математических действиях.

и математических действиях. Ознакомить с составом чисел, понятием «количество».

Но и это вовсе не главное! Важно сформировать психологическую готовность к обучению.

Именно она повлияет на дальнейшую мотивацию ребенка к учебе.

Определение готовности дошкольника

1. Саморегулятивные умения. Ребенок умеет управлять своим поведением, концентрировать внимание на уроке хотя бы 15-20 минут подряд.

2. Готовность сепарироваться от мамы с папой. Это важно, ведь ему будет необходимо выстраивать свои собственные отношения с другими ребятами и педагогом.

3. Развитая речь. Научите дошкольника высказывать свои пожелания, мысли, связано излагать предположения.

4. Представления о пространстве и времени. Без осознания понятий «право», «лево», «верх», «низ», «вчера», «сегодня», «год», «неделя» в школе делать нечего.

5. Развитая моторика. Это бесконечно важно, поэтому необходимо заниматься ее тренировкой уже после 3 лет: помощь маме на кухне, творческие занятия и так далее.

Перед поступлением в первый класс важно посетить с малышом консультацию психолога, который даст полезные рекомендации и поможет устранить существенные пробелы перед началом обучения.