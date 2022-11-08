Как понять готов ли ребенок к школе, и кому подходит программа «1-3»

Сегодня попросим разъяснений у нейропсихологов. Пусть помогут понять, готов ли ваш ребенок к школе, и есть ли у него внутренние ресурсы пройти программу начальной школы три года.
Каждому своё
- Будущий ученик имеет свой собственный уровень зрелости: способность внимательно слушать, подолгу сидеть за партой, подстраивать свое поведение под требования учителя.
- Да и «багаж знаний» перед 1 классом у каждого свой: некоторые уже «глотают» целые книги, а кому-то только предстоит узнать, как выглядит буква «А».
Несомненно, это повлияет на будущие учебные достижения и адаптацию первоклассника.
От того, какую именно школу вы выберете, тоже зависит результат учебных достижений вашего отпрыска: можно ведь «запихнуть» чадо в престижную частную с интенсивной программой обучения, а можно в обычное районное учебное учреждение.
- Да и программы тоже различаются: вы имеете возможность выбрать традиционную четырехлетнюю образовательную программу началки, а можете предложить ребенку пойти ускоренную трехлетнюю.
Важно определить именно ту, которая идеально подойдет вашему юному ученику.
Давайте присмотримся к новой (хорошо забытой старой) трехлетней системе начального образования «Эффективная начальная школа 1-3».
А всем ли она подходит?
Да, трехлетнее обучение в началке ввели, только вот о специальных учебниках не позаботились.
- Поэтому детишки за три года вынуждены в ускоренном темпе пройти тот материал, который рекомендуют авторы учебников, написанных для традиционной четырехлетней системы начального образования.
Самая большая нагрузка при такой системе приходится на первый класс: уже к середине семестра малыш должен усвоить программу первого класса, а к концу учебного года - программу второго класса четырехлетней школы. А где же адаптация?
Тяжеловато, если учесть, что уроки по 45 минут и домашние задания уже с первых дней обучения.
Разве подойдет такая программа среднестатистическому Васе, который не может ни портфель сложить, ни руку на уроке поднять?
- Хотя отлично подготовленным детишкам со зрелой мотивацией и опытом систематического дошкольного обучения она вполне подойдет.
Кстати, и среди них к середине года немало тех, кто приходит на консультацию к психологу с жалобами на «убитую» мотивацию, перенагрузку и депрессию.
Психологически будь готов!
Но это не значит, что готовить ребенка к обучению не нужно.
- Не стоит мучить будущего первоклассника, требуя, чтобы он прошел всю программу первого класса еще до 1 сентября. Лучше уделить качественное внимание развитию мелкой моторики, развить речь будущего школьника.
Кроме того важно:
- Рисовать, лепить из пластилина, шить или заниматься выжигание по дереву. Это здорово стимулирует подвижность кистей рук ребенка.
- Научить детку читать хотя бы по слогам.
- Ориентироваться в счете и математических действиях.
- Ознакомить с составом чисел, понятием «количество».
Но и это вовсе не главное! Важно сформировать психологическую готовность к обучению.
Именно она повлияет на дальнейшую мотивацию ребенка к учебе.
Определение готовности дошкольника
1. Саморегулятивные умения. Ребенок умеет управлять своим поведением, концентрировать внимание на уроке хотя бы 15-20 минут подряд.
2. Готовность сепарироваться от мамы с папой. Это важно, ведь ему будет необходимо выстраивать свои собственные отношения с другими ребятами и педагогом.
3. Развитая речь. Научите дошкольника высказывать свои пожелания, мысли, связано излагать предположения.
4. Представления о пространстве и времени. Без осознания понятий «право», «лево», «верх», «низ», «вчера», «сегодня», «год», «неделя» в школе делать нечего.
5. Развитая моторика. Это бесконечно важно, поэтому необходимо заниматься ее тренировкой уже после 3 лет: помощь маме на кухне, творческие занятия и так далее.
Перед поступлением в первый класс важно посетить с малышом консультацию психолога, который даст полезные рекомендации и поможет устранить существенные пробелы перед началом обучения.
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