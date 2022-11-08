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Как понять готов ли ребенок к школе, и кому подходит программа «1-3»

Сегодня попросим разъяснений у нейропсихологов. Пусть помогут понять, готов ли ваш ребенок к школе, и есть ли у него внутренние ресурсы пройти программу начальной школы три года.

Каждому своё

  • Будущий ученик имеет свой собственный уровень зрелости: способность внимательно слушать, подолгу сидеть за партой, подстраивать свое поведение под требования учителя.
  • Да и «багаж знаний» перед 1 классом у каждого свой: некоторые уже «глотают» целые книги, а кому-то только предстоит узнать, как выглядит буква «А».

Несомненно, это повлияет на будущие учебные достижения и адаптацию первоклассника.

Как понять готов ли ребенок к школе, и кому подходит программа «1-3»

От того, какую именно школу вы выберете, тоже зависит результат учебных достижений вашего отпрыска: можно ведь «запихнуть» чадо в престижную частную с интенсивной программой обучения, а можно в обычное районное учебное учреждение.

  • Да и программы тоже различаются: вы имеете возможность выбрать традиционную четырехлетнюю образовательную программу началки, а можете предложить ребенку пойти ускоренную трехлетнюю.

Важно определить именно ту, которая идеально подойдет вашему юному ученику.

Давайте присмотримся к новой (хорошо забытой старой) трехлетней системе начального образования «Эффективная начальная школа 1-3».

А всем ли она подходит?

Да, трехлетнее обучение в началке ввели, только вот о специальных учебниках не позаботились.

  • Поэтому детишки за три года вынуждены в ускоренном темпе пройти тот материал, который рекомендуют авторы учебников, написанных для традиционной четырехлетней системы начального образования.

Самая большая нагрузка при такой системе приходится на первый класс: уже к середине семестра малыш должен усвоить программу первого класса, а к концу учебного года - программу второго класса четырехлетней школы. А где же адаптация?

Как понять готов ли ребенок к школе, и кому подходит программа «1-3»

Тяжеловато, если учесть, что уроки по 45 минут и домашние задания уже с первых дней обучения.

Разве подойдет такая программа среднестатистическому Васе, который не может ни портфель сложить, ни руку на уроке поднять?

  • Хотя отлично подготовленным детишкам со зрелой мотивацией и опытом систематического дошкольного обучения она вполне подойдет.

Кстати, и среди них к середине года немало тех, кто приходит на консультацию к психологу с жалобами на «убитую» мотивацию, перенагрузку и депрессию.

Психологически будь готов!

Но это не значит, что готовить ребенка к обучению не нужно.

  • Не стоит мучить будущего первоклассника, требуя, чтобы он прошел всю программу первого класса еще до 1 сентября. Лучше уделить качественное внимание развитию мелкой моторики, развить речь будущего школьника.Как понять готов ли ребенок к школе, и кому подходит программа «1-3»

Кроме того важно:

  • Рисовать, лепить из пластилина, шить или заниматься выжигание по дереву. Это здорово стимулирует подвижность кистей рук ребенка.
  • Научить детку читать хотя бы по слогам.
  • Ориентироваться в счете и математических действиях.
  • Ознакомить с составом чисел, понятием «количество».

Но и это вовсе не главное! Важно сформировать психологическую готовность к обучению.

Именно она повлияет на дальнейшую мотивацию ребенка к учебе.

Как понять готов ли ребенок к школе, и кому подходит программа «1-3»

Определение готовности дошкольника

1. Саморегулятивные умения. Ребенок умеет управлять своим поведением, концентрировать внимание на уроке хотя бы 15-20 минут подряд.

2. Готовность сепарироваться от мамы с папой. Это важно, ведь ему будет необходимо выстраивать свои собственные отношения с другими ребятами и педагогом.

3. Развитая речь. Научите дошкольника высказывать свои пожелания, мысли, связано излагать предположения.

4. Представления о пространстве и времени. Без осознания понятий «право», «лево», «верх», «низ», «вчера», «сегодня», «год», «неделя» в школе делать нечего.

5. Развитая моторика. Это бесконечно важно, поэтому необходимо заниматься ее тренировкой уже после 3 лет: помощь маме на кухне, творческие занятия и так далее.

Перед поступлением в первый класс важно посетить с малышом консультацию психолога, который даст полезные рекомендации и поможет устранить существенные пробелы перед началом обучения.

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