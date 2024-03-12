«Я срываюсь на ребенка: у него будет психотравма?» Рассказывает психолог

На йоге мы с дочкой научились интересному и очень действенному методу — «задувание свечек». Когда я чувствую, что обстановка накаляется, я сразу включаю игровой элемент и говорю: «Так, у меня 5 тортов и 20 свечек. Сколько у тебя?» Дочка вовлекается в игру отвечает: «У меня три торта и 17 свечек». Тогда мы начинаем «задувать» эти воображаемые свечки и с каждым новым циклом вдоха и выдоха все больше успокаиваемся. Механизм этого упражнения прост — происходит быстрое переключение внимания, а подсчитывание цифр помогает перенести активность с эмоциональной зоны мозга на рациональную.