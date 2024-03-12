«Я срываюсь на ребенка: у него будет психотравма?» Рассказывает психолог

Мамы — не железные, и иногда у них тоже сдают нервы. Как быть, если в порыве гнева вы накричали на ребенка?
Многие мамы, особенно те, которые являются ярыми противницами физических наказаний, очень переживают, если по какой-то причине выплеснули негативные эмоции на ребенка. Они боятся, что теперь у него непременно останется психологическая травма. Так ли это? Рассказывает системный семейный психолог и мама двоих детей Марина Ризванова.
«Ребенок сам виноват, он довел»
Я бы поделила всех мам в этом аспекте на три группы. Первая группа — те, кто регулярно прибегает к физическим наказаниям и считает их нормой. Обычно они руководствуются установками «Без ремня нормальным не вырастет», «Меня пороли и ничего — человеком стала», «Надо держать сына в ежовых рукавицах».
Зачастую это родители, которых «воспитывали кнутом», и теперь они повторяют свой опыт, считая физические наказания единственной действенной мерой.
Вторая категория родителей — это те, кто имеет противоположную установку: «Меня в детстве били, мне было больно и обидно, поэтому сам я так никогда поступать не буду». Или это мамы-сторонницы гуманистического подхода к воспитанию детей, они знают о негативных последствиях крика и физических наказаний. Такие родители, если сорвутся, то испытывают огромное чувство вины, сами могут расплакаться, извиниться перед ребенком, искренне сожалеют о крике и обещают «никогда так больше не делать».
Третья категория мам — это те, кто в принципе не одобряет физических наказаний, однако в порыве гнева или из-за сильного страха (ребенок неожиданно выбежал на дорогу и чудом не попал под машину) могут прикрикнуть, шлепнуть, наказать. Для них это не норма, как для первой категории, но они оправдывают себя тем, что «ребенок сам виноват, он довел», «сил больше терпеть не было» и так далее.
«Мамы сами знают, ранимый у них ребенок или нет»
Физические наказания, безусловно, нельзя считать нормой. Однако они оказывают разное по силе воздействие на разных детей. Степень травматичности во многом зависит от темперамента ребенка. Например, дети-холерики и меланхолики на мамин срыв могут отреагировать сильнее, запомнить его надолго, затаить обиду. Сангвиники и флегматики менее ранимые, быстрее переключаются, забывают негативный опыт. Обычно мамы сами знают, ранимый у них ребенок или нет.
Также травматичность того или иного события сильно зависит от контекста.
Я знаю детей из неблагополучных семей, которых родители воспитывают исключительно ремнем и криком. Так вот, им хоть бы что. А бывает ребенок «залюбленный» и сверхопекаемый после первого маминого срыва попадает на прием к психологу, потому что начал, к примеру, заикаться или у него появился ночной энурез.
Это, конечно, не значит, что ребенка надо периодически пороть в профилактических целях, «чтобы привыкал». В идеале насильственных мер в воспитании нужно избегать. А чтобы это получалось, следует для начала разобраться, откуда вообще берется агрессия по отношению к такому любимому и долгожданному малышу.
«Дети выступают в роли «громоотвода»
Две самые распространенные причины — это ярость (злость) и страх. Злятся мамы обычно, когда ребенок не слушается, снова и снова делает то, что ему запретили. А страх или, скорее, испуг возникает при угрозе для его жизни (ребенок выбежал на дорогу, потерялся в торговом центре, открыл дверь незнакомцу). У мамы возникает сильная эмоциональная реакция, она кричит или грубо обращается с ребенком, ведь «могла случиться беда».
Такие бурные эмоциональные реакции у родителей зачастую возникают на фоне серьезного психического истощения.
Счастливый, уравновешенный родитель в состоянии себя контролировать и все-таки обойтись без крика. Но, допустим, мама работает, ухаживает за домом и за ребенком, у нее катастрофически не хватает времени на себя и на отдых. А в соцсетях она видит совершенно другие сценарии — счастливые мамы на дорогих курортах с идеальными фигурами, детками-ангелочками и мужем-миллиардером... Недовольство своей жизнью накапливается и выливается на ребенка в момент пиковых переживаний.
Еще одна распространенная причина срывов — это высокое напряжение в семье. В такой ситуации дети выступают в роли «громоотвода». Часто на прием приходят пары, у которых очень напряженные отношения, но жалуются они не друг на друга, а на... ребенка. Он и «ходит на голове», и «никого не слушается», и «от учителей в школе каждый день замечания».
На самом деле ребенок бессознательно провоцирует родителей, чтобы они разряжали все накопленное напряжение на нем. Таким образом он, по сути, спасает семью от развода.
«Жить постоянно «на минусе» можно, но — зачем?»
Если причина срывов кроется в психологическом истощении, то первым делом необходимо ответить себе на вопрос «Что меня больше всего опустошает, а что — придает сил?» Женщина обычно «наполняется» энергией, когда занимается тем, что для нее важно и интересно. Помогают даже сущие мелочи.
Я рекомендую составить список из 100 приятных вещей и делать хотя бы одну из них каждый день. Например, «сегодня я съем любимый десерт», «а завтра наконец схожу на массаж лица, о котором давно мечтала», «на выходных съезжу в гости к подруге», «а в понедельник выходит новый номер моего любимого журнала». Это только на первый взгляд кажется, что 100 приятностей не придумать. Когда начнете, окажется, что их на самом деле гораздо больше.
«Подарите себе хотя бы 30 минут в день»
К слову, мужчине важно понимать, насколько ему выгодно позволять женщине психологически восстанавливаться. Поверьте, если счастлива женщина, то счастливы все вокруг, и – наоборот.
30 минут в день, посвященных только себе, — это психологическая техника безопасности для мамы и отличная профилактика срывов.
Кто-то «восстанавливается» через кинестетику — прикосновения, массаж, горячие ванны, ароматерапию и спорт. Кому-то по душе аудиальные способы — музыка, общение, разговоры по телефону. Мамам-визуалам важно созерцать красоту — ходить на выставки, гулять в парках, дома всегда видеть цветы, постоянно получать новые зрительные впечатления.
По сути все, что вам нужно, чтобы войти в состояние гармонии, — это «отрезать» от себя то, что вас истощает и «подключиться» к источникам энергии и жизненной силы.
Жить постоянно «на минусе» можно, но — зачем?
«Вместо того чтобы кричать, задувайте свечки»
Когда вы чувствуете себя на грани срыва, важно уметь вовремя остановиться. Например, если вы находитесь дома и рядом нет ничего опасного для ребенка, можно на пару минут выйти из комнаты, а когда успокоитесь, вернуться и спокойно объяснить, что вас так разозлило.
На йоге мы с дочкой научились интересному и очень действенному методу — «задувание свечек». Когда я чувствую, что обстановка накаляется, я сразу включаю игровой элемент и говорю: «Так, у меня 5 тортов и 20 свечек. Сколько у тебя?» Дочка вовлекается в игру отвечает: «У меня три торта и 17 свечек». Тогда мы начинаем «задувать» эти воображаемые свечки и с каждым новым циклом вдоха и выдоха все больше успокаиваемся. Механизм этого упражнения прост — происходит быстрое переключение внимания, а подсчитывание цифр помогает перенести активность с эмоциональной зоны мозга на рациональную.
«Мой светофор уже желтый и скоро станет оранжевым»
Есть еще один отличный метод, связанный с воображением, это — «светофор». Договоритесь с ребенком, что перед тем как начать злиться и кричать, вы скажете следующую фразу: «Мой светофор уже желтый и скоро станет оранжевым». Дети постарше прекрасно понимают метафоры и могут оценить последствия «красного светофора».
Юлия Гиппенрейтер и многие другие психологи рекомендуют использовать так называемые «Я-высказывания», то есть озвучивать эмоции, которые вы переживаете. Например, когда я ухожу на работу, дочка иногда начинает плакать и усиленно требовать внимания. Тогда я говорю: «Я вижу, что ты расстроена. Тебе хотелось побыть со мной дольше. Но маме пора на работу. Когда я вернусь, мы обязательно почитаем твою любимую книжку».
Как по взмаху волшебной палочки ребенок успокаивается и приходит в себя.
Впрочем, не только детям, любому человеку проще контролировать эмоции, когда он видит, что его понимают, слушают и сообщают, когда будут исполнены его желания.
«Из-за однократного срыва у ребенка не останется травма на всю жизнь»
Если вы сорвались на ребенке впервые, то для начала успокойтесь сами, а затем приведите в чувство его. Обнимите, объясните, что вывело вас из себя. Договоритесь, как вы будете поступать в подобных ситуациях в будущем.
У детей довольно адаптивная психика, поэтому не стоит бояться, что из-за однократного срыва у ребенка останется травма на всю жизнь.
Гораздо важнее проанализировать причины, приведшие к эмоциональному взрыву и поработать над тем, чтобы это не повторялось в будущем.
Расскажите, удается ли вам воспитывать детей без крика и физических наказаний. Как вы сохраняете спокойствие в напряженных ситуациях?
Фото на обложке материала: Freepik
Свежие комментарии