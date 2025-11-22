РЕБЁНОК.РУ
Чему мамы должны научить сыновей

Есть очень важные вещи, которые мальчики должны узнать от мам.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
Мама с сыном
Источник: Freepik

Связь между матерью и сыном – это нечто особенное. Есть что-то в том, как сын разговаривает с мамой, чего не увидишь в его общении с отцом или друзьями.

В идеале мамы – понимающие, терпеливые, слушающие и слышащие: они всегда готовы выслушать и дать сыну совет. Конечно, мальчику нужен и папа, от которого он может получить ценные жизненные уроки, но некоторые из таких уроков ему должна преподать именно мама.

Одежда имеет значение

То, как человек одет, говорит о нем очень многое, поэтому маме необходимо научить сына одеваться так, чтобы произвести нужное впечатление.

Это совсем не значит, что сын никогда не должен носить удобную ему одежду или следовать нравящемуся ему стилю, но он обязан знать и понимать, куда и как следует одеваться в зависимости от ситуации.

Например, если сын идет на собеседование по поводу своей первой офисной работы, он должен понимать, что, скорее всего, ему не стоит надевать свою любимую растянутую толстовку и треники с пузырями на коленях.

Слушай себя

К сожалению, жизнь устроена так, что люди иногда делают то и участвуют в том, что на самом деле противоречит их желаниям и моральным принципам. Это происходит по разным причинам – из-за желания не выделяться из толпы, быть «крутым», из-за давления со стороны других людей или обстоятельств, или просто потому, что человек плывет по течению.

Но мамам необходимо научить сыновей прислушиваться к себе, слушать свои инстинкты, свою интуицию, и, вне зависимости от ситуации, поступать осознанно – не ввязываться в то, во что ввязываться не стоит, не делать того, о чем он потом пожалеет.

Окружай себя надежными людьми

Когда ты ребенок, заводить друзей легко, потому что все, что для этого надо – подбежать и позвать играть. Когда ты подросток или взрослый, это становится гораздо более сложной задачей, потому что чем ты старше, тем больше у тебя негативный опыт общения с людьми, тем больше боли ты от них уже получил. Поэтому так важны в жизни верные друзья, которым ты можешь доверять. Мамам нужно внушать сыновьям, что поиск и обретение действительно близких, надежных людей, которые не бросят и не подведут тебя, и которых не бросишь и не подведешь ты, – одна из самых главных жизненных задач.

Мама и сын
Источник: Freepik

Никогда не сдавайся

Жизнь любит сбивать людей с ног, чтобы проверить, насколько они на самом деле хотят что-то получить. Иногда, когда цель кажется слишком труднодостижимой, или постигает неудача после первой же попытки ее достичь, люди просто сдаются. Поэтому, когда такое случится с вашим сыном, нужно поддержать его и вдохновить, сказав ему: «Держись, не сдавайся, продолжай попытки».

Мальчик должен понимать, что даже если он проиграл, он все равно сделал для победы все, что мог, и это то, чем можно и нужно гордиться.

Не бойся просить совета

Некоторые люди считают, что они сами все знают и умеют, а просить совета или помощи – это проявление слабости, что на самом деле очень далеко от правды. Мамам необходимо внушить сыновьям, что те вполне могут и даже должны советоваться или просить помочь, когда это им нужно. Например, если сын чего-то не понимает в школе или оказался на жизненном перепутье и не знает, в каком направлении двигаться дальше. Самое лучшее в этой ситуации – спросить совета у мамы и выслушать ее мнение и рекомендации.

Иди за мечтой

Всю жизнь следовать за своими мечтами, посвятить жизнь их воплощению – одна из самых лучших рекомендаций, которые мама может дать сыну. Это может быть абсолютно что угодно — от мечты полететь в космос до мечты построить дом на дереве. Если сын даже не попытается реализовать свою мечту, он проиграет прямо на старте. Но если он будет работать над этим изо всех сил, он может добиться чего угодно. Мечта будет подстегивать его постоянно двигаться вперед, к своей цели. Дайте ему надежду и решимость сделать то, что он хочет сделать.

Будь собой

На Земле миллиарды людей, и все они отличаются друг от друга. Они любят разную музыку, фильмы, книги, они по-разному одеваются и выглядят, у них разное прошлое, цели, опыт, надежды и желания — словом, каждый человек совершенно уникален. Но иногда в жизни мы встречаем людей, которым не нравится то, как мы выглядим или ведем себя. Важно научить сына, что быть собой – это нормально, и ни в коем случае не нужно заставлять себя меняться ради каких-то других людей, которые, скорее всего, даже его не понимают и не ценят.

Что можно есть кормящим мамам новорожденных детей: колонка педиатра
Источник: Freepik

Эмоции – это нормально

Существует такой очень вредный стереотип: мальчики и мужчины не должны плакать или вообще показывать свои чувства, потому что это, якобы, не по-мужски. Этот стереотип наносит огромный вред мальчикам, пока они растут. И именно поэтому мамам обязательно следует воодушевлять сыновей не стесняться и выражать совершенно любые свои чувства. Мальчики должны плакать, если им плохо и грустно, кричать от восторга, если они узнали хорошую новость, и трястись от страха, когда они смотрят страшный фильм. Все эти эмоции, как и многие другие, как раз и делают людей людьми, и пытаться скрывать свои истинные чувства – это неправильно.

Семья – это важно

Что бы с вами в жизни ни случилось, семья всегда вас поддержит. И мамам следует внушать сыновьям, что они тоже всегда должны поддерживать свою семью. Как бы далеко их не занесло, сыновья должны помнить о родителях, звонить им, проверять, все ли с ними в порядке, общаться с ними и стараться навещать их как можно чаще.

Женщин нужно уважать

С раннего возраста мамы должны учить мальчиков уважать представительниц женского пола. Кроме того, мамы должны «вбить» в головы своих сыновей, что женщины – это человеческие существа, а не сексуальные объекты, они просто живут на планете рядом с мужчинами, а не существуют для того, чтобы прислуживать им и ублажать их.

По материалам сайта moms.com

