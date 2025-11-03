Как давали детям имена на Руси?

Листопад, Кисель, Сорока, Сахар, Друган, Чулок – думаете, это обычные существительные? А вот и нет: еще в самом недалеком (по историческим меркам) прошлом вы бы могли всерьез рассматривать их как имя для своего будущего малыша.



Светлана Голицына Журналист

Картина Алексея Ивановича Корзухина "Возвращение из города".

В Древней Руси очень серьезно относились к именам. Считалось, что имя, данное при рождении, влияет на дальнейшую судьбу человека. Кстати, некоторые восточные религии и сейчас полностью разделяют это мнение. До принятия христианства восточные славяне (предки русских, белорусов и украинцев) использовали только личные имена, а вот после Крещения Руси каждый ребенок обретал еще и крестильное имя. Но традиции язычества были крепки – в широком употреблении еще долго оставались имена-прозвища, которые нередко вытесняли имя, данное по святцам.

«Сложились судьбы всех детей по-разному, но имя тоже освещало путь»

По какому же принципу наши предки выбирали имена своим наследникам? Мог сыграть свою роль любой из следующих факторов.

По тем жизненным обстоятельствам, при которых ребенок появился на свет. Например, Ждан – это долгожданный ребенок, Вторак и Третьяк – соответственно, второй и третий в семействе, Любава – любимая родителями. По схожим причинам нередко возникали и имена с негативным оттенком – например, Неждан или Ненаш.

По отличительным признакам характера, которые чадо ярко проявляет – Смеяна, Забава, Будияко, Шумило, Бессон. Кстати, даже самые «резкие», на наш взгляд, имена, вовсе не обязательно имели отрицательный смысл.

Мальчики нередко получали имена в зависимости от времени, и даже от погоды, во время которой они родились. Так появились Суббота и Мороз. А еще наши предки нередко использовали славянские названия месяцев года: так, апрель – Березень, май – Травень, Август – Зарев и т.д.

Были и сложные имена, в которых родители «зашифровывали» свои пожелания. Самые распространенными элементами таких имен были -слав («славный»), -мир («большой»), и -волод («владеющий», «богатый»). Очень показателен пример имени Ярослав, что означает «яркий», «сильный», «славный своей жизненной силой». Существует и другой вариант перевода – «яр» («сильный», «энергичный», «горячий») + «слав» («слава»). Впоследствии христианская церковь приняла и канонизировала это языческое имя.

Существовали и, наоборот, неблагозвучные имена – дань суевериям. Некоторые верили, что стоит назвать малыша Некрасом, Нелюбом, Неустроем, Злобой или Тугариным, как все болезни и несчастья отступят, а злые духи «не заинтересуются» чадом. Иногда даже производили такой обряд: родственники по мужской линии выносили Милаву или Златослава из избы, а возвращали уже «Сорокой» или «Гнилозубом». И приговаривали: мол, свой, любимый, ребенок выброшен, а его место занял другой, никому не нужный.

Еще имена давали, сообразуясь с профессией отца – Дуло или Шуба, его общественным положением – Барышник или Кузнец, национальностью – Карел или Чудин или просто выбирались «слова силы» – Гроза или Правда. Детям давали также имена языческих богов и богинь – Лада, Ярило и т.д.

Среди имен, прочно прижившихся в древней Руси, можно встретить немало заимствованных. Например, варяги, пришедшие в страну в IX веке, обогатили лексикон такими именами как Рюрик («слава» + «сила»), Олег («святой»), Игорь («молодой»). Вообще «чисто славянских» имен сейчас используется не так уж много. В их числе – Глеб, Всеволод, Владимир, Святослав, Ярослав, Ярополк, Изяслав, Ростислав , Мстислав и некоторые другие. Считается, что такой выбор удачен для ребенка, ведь их носили исторические персонажи, известные своими деяниями, и эти имена были впоследствии включены в святцы.

«Радуйтесь, ибо имена ваши написаны на Небесах»

После того, как страна приняла православие в Х веке н.э., наши предки, во время официальной церемонии крещения, стали получать крестильные имена. Так, инициатор Крещения Руси, князь Владимир Святославич (один из прообразов былинного персонажа князя Владимира Красно Солнышко), получил имя Василий. Его сыновья – Борис и Глеб – получили имена Роман и Давид. А его бабушка княгиня Ольга (считающаяся первой русской христианкой), была наречена Еленой.

Как раз в те времена в церкви начинает складываться ономастикон – это набор имен, которые можно давать человеку при крещении.

Имя тому или иному младенцу выбирал сам священник по святцам. Это были, как сейчас принято говорить, календарные имена, так как давались они по церковным календарям. Согласно догме, таким образом новорожденный сразу же приобретал своего небесного покровителя – потому что в эти списки вносились только имена святых. Это могли быть имена древнееврейского происхождения, например, Анна и Яков, греческие – Федор и Екатерина, или латинские – Юлий, Галина и даже сирийские и египетские. Постепенно к именам иностранного происхождения начали добавляться и старославянские имена, обладатели которых были канонизированы церковью: например, Святослав, Вячеслав и Ольга.

Поначалу список крестильных имен был не слишком разнообразен (например, Иван – Иоанн встречается в святцах 170 раз). И наши предки, чтоб выделить своих детей из огромного числа других, продолжали по доброй старой традиции давать им «мирские» имена или прозвища. При этом они охотно использовали привычные языческие имена, но, как правило, в уменьшительной форме. Например, до XVII очень популярными именами были Добрыня или Добрила (от Доброслава). Такие имена постоянно использовались в повседневной жизни и ни у кого не вызывали вопросов.

Но уже на рубеже XVII века в связи с коренными преобразованиями в государстве, этот обычай начал уходить в прошлое. И имена вроде Длинная Сабля, Кречет, Щука, Кольцо или Истома стали восприниматься именно как прозвища, не более того.

Что в имени тебе моем?

До Октябрьского переворота 1917 года официальное имя человеку могла давать только церковь, однако сразу после этого события все ограничения были сняты, и воображение граждан СССР разыгралось не на шутку. Очень скоро родились маленькие Кимы (Коммунистический Интернационал Молодежи), Донары (дочь народа), Вилены и Владлены (от «Владимир Ильич Ленин»), появились и другие «чудесные» девчачьи имена, такие как Сталина, Индустриализация и Энергия, подрастали Трудомиры (труд+мир), Тракторы, и даже Военморы (мальчики, названные в честь военно-морского флота). Этот список можно продолжать еще долго.