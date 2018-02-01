Дети в Сети. Почему надо учить безопасному поведению в Интернете

Родители часто не понимают, разрешать ли ребёнку общение в соцсетях. С одной стороны в Интернете много полезной информации, в группе класса можно обсудить задания и получить консультацию, с другой стороны - подростков поджидают соблазны и опасности.

Всё запретное привлекательно. Особенно для подростков, которые всё делают с точностью до наоборот. © /Александр Фирсов / АиФ

Трагедия в школе № 127 стала настоящим потрясением для пермяков. Двое подростков нанесли 17 ранений учительнице, напали с ножами на её учеников. Били в шею и голову, как будто хотели оставить как можно меньше шансов на жизнь.

После трагедии многие категорично заявили: соцсети во всём виноваты. Появились предложения ограничить доступ детей к Интернету и контроль всех аккаунтов. Стоит ли идти на крайтие меры - читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Станция Балдёжная

«А теперь – паровоз. На станции Балдёжная остановите, пожалуйста. Вот так вот балдеют настоящие пацаны с Садового. Это высший отдых», – заплетающимся языком говорит молодой человек с затуманенным взглядом. Он то закидывает ногу на стол, то встаёт и начинает пританцовывать. Парень явно позирует перед видеокамерой, как бы желая показать зрителям, какой он крутой. Это предполагаемый зачинщик резни в учебном заведении. Через некоторое время после того, как он сделал эту видеозапись, парень и его приятель вошли в школу. Минуя охрану, они поднялись на третий этаж, зашли в один из кабинетов и набросились с ножами на беззащитных детей и учительницу.

Трагедия в школе вскрыла большой пласт проблем: от обеспечения безопасности в школах до принципов работы комиссии по делам несовершеннолетних. Много стали говорить и о контроле за действиями детей и подростков в соцсетях.

На странице одного из подозреваемых – того самого, которого считают инициатором преступления, – было немало групп, посвящённых расправам в школах, в том числе видео бойни в американской школе «Колумбайн». Тогда, в 1999 году, двое подростков расстреляли учеников и педагогов, убив 13 человек. Потом застрелились сами. Их ужасный поступок вызвал волну подражаний. Судя по всему, юный пермяк тоже был большим поклонником заокеанских убийц. Однако после резни в школе эти группы с его страницы исчезли. Остались две последних записи, датированных 15 января. Первая: «Не волнуйтесь, я не доживу до суда». И вторая: «Я разочарован совершённым».

Сейчас в соцсети есть как минимум четыре «его» страницы. Появилась группа, в которую авторы добавляют всю информацию о нём и о ЧП. Таков Интернет. Там разносится любая информация. О трагедиях – со скоростью ураганного ветра. И этот корабль пока кажется совершено неуправляемым. Всё, что щекочет нервы, особенно интересует подростков. Возраст такой. Одни просто смотрят, а другие пытаются повторить.

Доступ запрещён?

И что теперь, запретить все эти группы, или соцсети, или вообще закрыть Интернет? Все понимают, что это невозможно. Мы не можем остановить прогресс с тех пор, как человек впервые взял в руки палку-копалку. В Поднебесной построили «великий китайский файрвол», перекрыв в стране глобальный Интернет. Но в китайской Сети творится то же самое, что и везде в мире: молодые и не очень жители страны успешно обходят все технические ограничения, выходя во Всемирную паутину. Для этого сейчас есть VPN-приложения. И это при том, что в Китае за подобную деятельность грозит серьёзное наказание. Наши законодатели, пытающиеся поставить Сеть под контроль, должны это понимать. Для подростков Интернет – не просто Сеть. Это неотъемлемая часть жизни.

«Интернет для нас важен как для учёбы, так и для общения, – говорит 16-летний Даниил П. – В соцсетях можно легко наткнуться на видео или группы, которые побудили моих ровесников на вооружённое нападение. Считаю, что если человек маргинален, то он легко может загореться этой идеей. Но подавляющее большинство ребят не будут задумываться о воплощении просмотренного видео в реальность. Если наши странички решат проверять учителя или социальные педагоги, то мы будем создавать другие аккаунты или общаться по закрытым каналам, так как то, что мы размещаем у себя, – это личная информация, которой мы не готовы делиться».

Фильтр для информации

Доцент кафедры информационной безопасности и систем связи ПГНИУ Елена Никитина говорит, что технически ограничить доступ ребят в Сеть возможно. Провайдеры предоставляют услугу «Родительский контроль», позволяющую блокировать доступ ребёнка в Интернет дома. Но сын или дочь запросто могут выйти в Сеть у друзей или в интернет-кафе.

«Теоретически можно настроить контроль групп, которые посещают дети. Другое дело, пойдут ли на это владельцы соцсетей? Да, сейчас можно жаловаться на отдельные группы, и если администрация решит, что они опасны, доступ к ним может быть заблокирован. Но этим проблему не решить. Такие сообщества быстро клонируются, – рассказывает Елена Никитина. – Считаю, что выход один – с детства учить безопасному поведению в Интернете».

О необходимости интернет-просвещения говорит и зам. руководителя Роскомнадзора по Пермскому краю Алексей Юшков. По его словам, ведомство имеет право во внесудебном порядке закрывать ресурсы, связанные с определённой тематикой: суициды, детская порнография, продажа наркотиков и алкоголя в Сети, азартные игры. Если же группа в соцсети не относится к данной категории, доступ к ней можно перекрыть только по решению суда. В любом случае, чтобы убрать опасный ресурс, нужно время.

Именно поэтому важно научить детей и подростков фильтровать информацию.

И вот это самое сложное. Способностями выбирать, анализировать информацию ребята не обладают: не только в силу возраста и присущего поколению «клипового» мышления, но и потому что этому отбору их никто не учит. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой, сейчас специалисты предложили несколько вариантов обеспечения информационной безопасности.

Среди них: автоматическое блокирование и в дальнейшем невозможность создания групп, которые несут негативное психологическое воздействие на детей, контроль мессенджера «Теле­грам» на предмет открытых и закрытых групп, чатов, пропагандирующих продажу наркотиков и оружия, создание информационных государственных ресурсов для школьников. Предлагают автоматически привязать странички детей в соцсетях к аккаунтам родителей и ограничить доступ к контенту, а также рекомендовать мамам и папам заводить специальные сим-карты для детей с запретом доступа к определённым ресурсам. А уроки по информационной безопасности нужны как детям, так и родителям.

Перечисленные меры – в основном ограничительные. Это можно понять, поскольку контроль всё-таки нужен. Главное, чтобы это не превратилось в закручивание гаек. В этом случае, предупреждают эксперты, возможен прямо противоположный эффект.

Подростки ищут понимания

Руководитель общественной организации «ПравДА вместе» и «КИБЕРдружина Пермского края» Ирина Чернова:

«В 2016 году мы создали в крае «КИБЕРдружину». Толчком к её появлению стало широкое распространение деструктивных сообществ в соцсетях. Волонтёры, которые проверяют соцсети и выявляют сообщества с опасным контентом, – молодые ребята и студенты. Информацию о деструктивных сообществах мы передаём в правоохранительные органы, администрации соцсети (которая, кстати, идёт навстречу и блокирует подобные группы), сообщаем в Роскомнадзор. Я считаю, что госорганам стоит дать право самим выявлять и закрывать подобные сообщества. Также мы смотрим, что интересует детей и подростков в соцсетях по просьбам родителей, социальных педагогов. Полученная нами информация порой шокирует взрослых.

Деструктивных групп в Сети много, и подростков не так сложно в них затянуть. К сожалению, взрослые куда чаще замечают ошибки детей, наказывают их за промахи. А вот хвалить и отмечать даже небольшие победы не спешат. Даже в благополучных семьях родители пропадают на работе, у них нет времени поговорить с детьми. Учителя завалены отчётами и бумажками. А детям нужно понимание, и они готовы искать его везде».

Близкие отношения – панацея от проблем

Директор Центра психолого-медико-социального сопровождения Перми Светлана Козырева:

«Так как запретить Интернет невозможно, необходимо научить ребёнка извлекать из него максимум пользы. То есть важно показать позитивную и очень полезную сторону Сети.

Запрещать пользоваться Интернетом – это не выход. Так мы ещё больше подогреем к нему интерес. Всё запретное привлекательно. Особенно для подростков, которые протестуют и делают всё с точностью до наоборот. Беседовать с детьми и рассказывать об опасных группах – тоже довольно сомнительная идея. Так мы можем разбудить интерес, которого у него, может быть, и не было. Куда лучше обсудить с ним проблему, если она его волнует, чтобы он сам мог сделать выводы.

Чтобы знать об увлечениях ребёнка, необходимо выстроить с ним доверительные отношения, интересоваться тем, чем он живёт. Внимательные родители всегда заметят, что с ребёнком что-то не так. Ведь какие дети проявляют наибольший интерес к опасным и деструктивным группам? Одинокие дети, лишённые общения, с проблемами, которые не с кем обсудить. Первая любовь, низкие оценки, конфликты родителей, развод. Каждый идёт в Сеть за своими ответами. Именно близкие отношения – это панацея от проблем».