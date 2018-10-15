Министерство сексуального просвещения

Минпросвет вместе с НРА внедряет в школьные программы бредовую «гендерную» теорию под видом «Семьеведения»



Традиционное российское общество категорически не приемлет новые европейские «ценности», и либерал-глобалисты вынуждены придумывать разные легенды, чтобы прививать их нашим детям под благовидными предлогами вроде заботы о традициях. Новости СМИ2



В июле с.г. председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства (а также, по «счастливой случайности», руководитель лаборатории профилактики асоциального поведения ВШЭ) Артур Реан в интервью «Российской газете» обрисовал суть и задачи новой «дисциплины». По его мнению, современная семья категорически не справляется с обучением своих детей семейной жизни.



«Она просто и не занимается этим. 58 процентов старшеклассников, согласно нашему опросу, не могут безусловным образцом назвать свою родительскую семью. А если семья — не образец, то где детям взять ориентиры?», — задается вопросом академик РАО.



Ответ известен заранее: ну конечно в методичках педагогов-психологов, сопровождение и уроки которых с подачи высоких чиновников и депутатов ныне навязываются в школах и детсадах в принудительной форме, в антитрадиционной концепции «ответственного родительства», в западной системе «воспитания родителей-профессионалов», за которым логичным образом следует выдача «одобренным мамам и папам» патентов на право заводить детей. Наше Минобрнауки (ныне — Минпросвет) уже забросило удочку в эту область, выдвинув законодательную инициативу об обязательном одобрении приемных родителей психологом.



Далее Реан отвечает на ожидаемый вопрос: «А будет ли в этом курсе что-то о сексуальном воспитании?» (секспросвет).



«Конечно. На тему продолжения рода, сексуальной жизни заложено несколько часов. В 10-11-м классах будем говорить о зачатии, о симптомах беременности, надо успеть рассказать об абортах, об их вреде для организма раньше, чем это все в жизни случится», — отмечает ученый.



А как избежать «нежелательной беременности» и при этом получить все удовольствия от влюбленности? Разумеется, здесь на помощь придет рассказ о разнообразных способах контрацепции, о «вариациях» сексуальной жизни и т.д. В общем, то, ради чего все и затевалось. Оцените весь пафос концовки беседы: Реан говорит о сверхзадаче курса — «помочь людям достичь семейного счастья». Просто праздник какой-то! На радостях Минобрнауки летом 2018 г. направило во все регионы страны методические рекомендации по подготовке курсов для школьников и их родителей о семейном укладе.



А теперь перейдем к обзору практического применения «знаний» психологов об устройстве семьи. В Татарстане рабочая программа по факультативу «Семьеведение» появилась еще в 2013 г., тогда же в регионе был выпущен приказ по включению занятий по психологии семейных отношений в учебный план. В планах местных преподавателей мы видим такие пункты, как:



— «Гендерные отношения и трансформация гендерных ролей в современном обществе»;

— «Изучение понятий "гендер", "гендерные роли", "гендерные отношения"».



Педагог-психолог из Нижнекамска Ирина Чистякова выложила на открытый конкурс свою презентацию дисциплины «Семьеведение» (2013-2014 гг.) для школьников 9-11 классов. Начинается все с расшифровки определения брака и семьи (которые заимствованы ею у коллеги и звучат тождественно).















Удивимся тому, что брак как регистрируемый государством союз мужчины и женщины полностью приравнивается к семье — мужа и жену без детей никак нельзя назвать полноценной семьей в традиционном понимании. Но первая мысль здесь: спасибо хотя бы за «форму отношений между мужчиной и женщиной». Потому что, к примеру, в принятом в Якутии при активной поддержке ювенальных лоббистов законопроекте «Об ответственном родительстве» (№ 1гс-732/16 от 09.02.2016 г.) введено следующее определение:



«Семья — это объединение двух и более лиц, основанное на родстве и (или) свойстве (и иных формах принятия детей на воспитание), связанное общностью жизни и ведением совместного хозяйства, и (или) воспитанием детей, а также личными и имущественными правами и обязанностями, предусмотренными законодательством».



Вот так, без лишних изысков, в правовое поле России вводится представление о семье как об объединении любых (!) людей, просто сожительствующих или ведущих совместное хозяйство. Ну и в качестве не особо важной опции — воспитывающих детей. Приемных, родных, временно опекаемых — никакой разницы нет. Сколько людей могут так сожительствовать, какого они пола — также не уточняется. Фактически, ровно как на Западе, объединение двух или более лиц нетрадиционной ориентации, вообще любая «совокупность совокупителей», находящихся с ребенком — это вроде как юридически будет семья. Или, к примеру, один ребенок и шесть взрослых «опекунов», получивших положительные заключения психологов, еще и регулярно получающих госдотации — ну чем вам не семья?



Но вернемся к презентации Чистяковой. Далее она действует в полном соответствии с методичками ООН и ЮНЕСКО — надо непременно рассказать подросткам обо всей палитре нетрадиционных семейных отношений. Более того, в рамках «трансформации» института семьи все они безусловно имеют право на существование и признаются «вариантом нормы», а отдельные формы непременно привлекут подростков.



























Полигамия, неофициальное сожительство, одновременная жизнь на несколько семей, групповой секс, групповой брак, наконец, «открытые отношения», где брак является лишь видимостью, и оба партнера свободно ходят «налево» — вот в такое пестрое разнообразие «семейной жизни» погружают наших детей на «Семьеведении». Пока прямо не говорится о гомосексуальных «семьях», но намек на них явно имеется — на занятии психологу останется только немного сымпровизировать, ответить на вопрос «свободомыслящих» школьников, уже познавших «всю суть» в бесконтрольном интернете — и вуаля.



Приведем также отдельные блоки программы обучения «Семьеведению» по госпоже Чистяковой, где усиленно продвигается «гендерный» взгляд на современные отношения между людьми. Даже не скажешь «между полами», ибо гендер — это заведомо антинаучное и бредовое понятие «социального пола», не совпадающего с биологическим, базис ЛГБТ-идеологии, выдающей любое отклонение в самовосприятии (например, ощущение себя «розовым дельфином с Марса») и половой идентификации за вариант нормы. Термин гендер «протаскивает» возможность легализации однополых браков (как и браков с детьми, животными и вообще любых извращений т.д.), так как позволяет нормировать неограниченный спектр в распределении половых и социальных ролей. Педагог-психолог Чистякова предлагает по полной влить этот яд в головы школьников:



Тема 1-2. Гендерные различия в отношениях к семье и браку у молодежи



«Пол» и «гендер» в социокультурных исследованиях. Пол как биологическая и социальная категория. Пол как процесс, статус и структура. Гендерная идентичность как базовая структура социальной идентичности. Взаимодействие парных понятий «мужское» и «женское», «мужественность» и «женственность», «фемининность» и «маскулинность» во взаимоотношениях мужчин и женщин в обществе и в супружестве. Представления о мужественности и женственности в индивидуальном самосознании молодежи. Гендерные отношения и трансформация гендерных ролей.



А одно из завершающих, «жизнеутверждающих» занятий с детьми г-жа Чистякова предлагает посвятить «внебрачным семьям» и «альтернативным формам семейных отношений». Тут даже не надо ничего комментировать, из подзаголовков все понятно:



Тема 8. Внебрачная семья. Тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных отношений. Модели внебрачных союзов.



Альтернативные формы брака и семьи. Сознательно бездетный брак. Принцип автономии как основа открытого брака. Групповой брак или жилые сообщества.



Альтернативность семейности: одиночество или моновариантность существования.



Трансформация семейных ценностей: переход от культуры брака к культуре развода.



Модели внебрачной семьи: незарегистрированное сожительство, после развода, материнская семья, после овдовения.



Гендерные аспекты формирования брака и семьи. Критика концепции половых ролей и применение феминистской методологии к анализу родительства и супружества. Роль гендерного фактора в разводах. Гендерные различия в отношении к семье и браку у молодежи.



Можно прямо говорить: перед нами один из образцов плохо замаскированной подрывной антисемейной программы, по которому, между прочим, в традиционном религиозном Татарстане успело «отучиться» немало подростков. Причем некие сторонние дяди и тети (психологи, соцпедагоги, тьюторы) рассказывают самой «нерадивой» молодежи о том, каковы должны быть ее «гендерные различия» в отношении к семье — это формирование будущего и пропаганда в чистом виде. Пропаганда, не имеющая ничего общего с традиционными семейными ценностями.



Также обратим внимание, что в предлагаемых программах «Семьеведения» нет ни одного пункта, которые поясняли роль любви, жертвенности как основы патриотизма, говорили о взаимопомощи и поддержке ближнего с целью достижения общего блага. Цель там совсем иная — не объединить и укрепить, а атомизировать российское общество. Семья там анализируется как абстрактное явление, совершенно оторванное от русских традиций, а о ее воспитательной функции и вовсе умалчивается. Хотя делается все это якобы во исполнении поручений Президента. 1 января 2018 г. Владимир Путин призвал более уважительно относиться к семье, поддерживать многодетные семьи как основу страны. По его словам, «семья должна быть неприкосновенна, так как в ней воспроизводится духовная целостность России». В реальной жизни семья как целостность формирует социальный, нравственный, профессиональный облик человека. Разве этому посвящены описанные нами выше гендерные программы и секспросвет, рекламирующие промискуитет и «гражданские партнерства» без обязательств? Может, Президента просто не так поняли?



Конечно же, на самом деле ни о каком недопонимании речь не идет. Технологии разрушения семьи давно апробируются во многих регионах России в полном соответствии с методичками запрещенного в РФ Фонда Сороса. Технология отработана, реализуется она через компрадоров в Правительстве (в данном случае — в Минобрнауки) и систему межведомственного взаимодействия. Ее подробно описывает нормативный психолог Н.В. Мигашкин:



«На первом этапе в регионы без афиширования высылаются методические рекомендации и список литературы, из которых предлагается сделать выборку тем для занятий. Затем разработанные в пилотных школах программы "Семьеведения" выкладываются в Интернет и становятся базой для составления аналогичных программ по всей стране (пример такой работы от г-жи Чистяковой мы разбирали выше — РИА Катюша).



Эти программы собираются по принципу конструктора "Лего", позволяя моделировать различные представления из одних и тех же элементов. Так преподаватели обществознания могут создавать свои программы, историки, психологи, воспитатели и другие преподаватели также могут собирать свои "пазлы" о семье, ее роли в обществе и для каждого человека. Идеология плюрализма мнений становится всеобщей и в оценке значимости семьи — типичным подходом деструктивных пособий, финансируемых "Отрытом обществом" Джорджа Сороса», — отмечает Мигашкин.



И действительно, вы не найдете двух психологов с одинаковым мнением — эта профессия (по западным канонам) вообще предполагает максимальное выпячивание собственной «самости» и «креативности». У каждого психолога есть свой взгляд на природу семьи, соответственно, в разных направлениях и школах психологии мы получаем бесконечное количество представлений о семье. И это разнообразие зачастую не имеет ничего общего с устоявшимися традиционными социальными нормами. Но либерал-глобалистам на это плевать, и сейчас они собираются организовать во всех школах «психологическую поддержку» детей и родителей с первого по одиннадцатый класс (мы подробно рассказывали о лоббировании этой инициативы депутатом ГД Л. Духаниной). Очевидно, что в результате психологический климат в школе только ухудшится.



Можно вспомнить, что по аналогичному сценарию в России продвигали «мегаперспективную» образовательную реформу под руководством печально знакомой ВШЭ. Что получили в итоге? Транснациональный бизнес видит в учащихся лишь перспективный «человеческий капитал», у сторонников традиционной русской школы, многих авторитетных академиков РАН и Кузьминова с Грефом воззрения на процесс, естественно, прямо противоположные. Но либеральный кабмин отдал бескрайние полномочия по «трансформации» образования именно ВШЭ, форсайтщикам-трансгуманистам из АСИ и их «уважаемым партнерам». Теперь по аналогичной технологии перевирания смыслов эти же персонажи пытаются внедрить нам «Семьеведение».



При этом существует множество позитивных альтернатив — к примеру, курс «Нравственные основы семьи» от Русской Православной Церкви, идеи патриотического воспитания от общественности, лекции, беседы, которые могли бы вести со школьниками счастливые многодетные родители. Но эти ценности продвигать сверху почему-то никто не спешит…



Вердикт таков: в нынешнем виде рассматриваемые программы «Семьеведения» направлены на уничтожение института семьи, развращение и травмирование детей и подростков, формирование у них ложных асоциальных стереотипов, разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей, являются угрозой национальной безопасности. Они должны быть немедленно запрещены к преподаванию во всех школах.



РИА Катюша