Карантин в детском саду: что должны знать родители

В некоторых регионах, при карантине по особо опасным инфекциям, педиатр может выдать больничный, особенно если ребенок младшего возраста или имеет хронические заболевания. Если в семье несколько детей, и один из них вынужден оставаться дома из-за карантина, а другой здоров, больничный обычно не предоставляется, так как предполагается, что родитель может организовать уход без освобождения от работы. Для родителей детей-инвалидов иногда делают исключения, но стоит уточнить этот вопрос у педиатра.