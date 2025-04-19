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Карантин в детском саду: что должны знать родители

Вместе с экспертом расскажем, при каких заболеваниях вводят карантин в детском саду и как долго он длится.
Авторы и эксперты
Карантин в детском саду
Карантин в детском саду — это временная изоляция группы или всего учреждения, чтобы остановить распространение инфекции.источник: https://ru.freepik.com/

Вынужденная мера, которая помогает предотвратить распространение инфекции среди детей, — это объявление карантина в детском саду.

Но не все родители знают, по каким правилам вводится изоляция, кто отвечает за безопасность и что делать, если группа закрыта. В этой статье с Ольгой Алексеевной Казачок, врачом-педиатром и специалистом по превентивной медицине мы обсудим, когда объявляют карантин, как он организуется и что нужно сделать родителям, чтобы дети не заразились. 

Что такое карантин в детском саду

Карантин в детсаду — это временная изоляция группы или всего учреждения. Это мера помогает защитить здоровье детей и сотрудников от распространения инфекции.

Изоляцию вводят, когда число заболевших превышает порог, установленный санитарными нормами. Второй причиной может стать выявление случаев опасной болезни (корь, ветрянка, коклюш), среди воспитанников или сотрудников. В зависимости от появления новых заболевших, карантин вводится в одной группе, нескольких группах или во всем детском саду. Решение о целесообразности введения карантина принимает медработник сада (медсестра или врач) вместе с руководством.

При каких заболеваниях вводят карантин в саду 

Изоляция вводится не при любой простуде, а в случае высокого риска массового заражения. Важно помнить, что если у кого-то из детей выявлена опасная инфекция, родителей обязаны предупредить об этом. В случаях карантина по кори или коклюшу непривитые дети не могут посещать сад. 

Основные болезни, из-за которых объявляют карантин (1):

  • ОРВИ и грипп — заболевших больше 20% группы, сад или группу закрывают;
  • коронавирус (COVID-19);
  • ветряная оспа (ветрянка), краснуха, корь, скарлатина, эпидемический паротит;
  • коклюш;
  • ротавирус и энтеровирус (включая герпангину, Коксаки);
  • менингококковая инфекция;
  • дифтерия;
  • полиомиелит;
  • туберкулез. 

Сколько дней длится карантин в детском саду

Длительность изоляции зависит от вида инфекции и инкубационного периода заболевания, а также рекомендаций врачей и санитарных служб. Родителям нужно уточнить, как долго будет продолжаться карантин по тому или иному заболеванию, чтобы снизить риск повторного заражения (2).

Стандартные сроки карантина по заболеваниям:

  • ОРВИ, грипп — до 7 дней (если заболевших больше 20–30% группы). Отсчет начинается с момента, когда был изолирован первый заболевший;
  • ветряная оспа (ветрянка), корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка) — 21 день с момента последнего заболевшего;
  • коклюш — 14 дней для контактных и 25 для больного ребенка;
  • скарлатина — до 10 дней (при отсутствии новых случаев);
  • ротавирус, энтеровирус, кишечные инфекции — до 10 дней;
  • менингококковая инфекция — 10 дней от госпитализации последнего заболевшего;
  • коронавирусная инфекция (COVID-19) —14 дней от выявления первого заболевшего и этот срок может быть продлен, если появляются новые случаи заражения;
  • дифтерия — от 7 дней и до получения отрицательных результатов анализов у контактных лиц;
  • полиомиелит — карантин может длиться до 60 дней; 
  • туберкулез — дети, контактировавшие с больным туберкулезом, проходят обследование, карантин может быть установлен на срок до одного месяца.
Дети в детском саду
Если инфекция начинает распространяться по всему детскому саду, на карантин может быть закрыто все учреждение.источник: https://ru.freepik.com

Когда могут продлить карантин

Изоляция в детсаду может быть продлена, если сохраняется высокий риск роста заболеваемости. Если во время карантина в группе появляются новые случаи болезни среди детей или сотрудников с подтвержденным диагнозом, отсчет сроков начинается заново. Например, при ветрянке, если на 15-й день заболевает еще один ребенок, карантин продлевается еще на три недели. 

При ОРВИ или гриппе, если количество заболевших увеличивается, группу могут закрыть дополнительно на 5–7 дней. Если инфекция начинает распространяться по всему детскому саду, руководство может закрыть учреждение по указанию Роспотребнадзора. В случае угрозы массового заражения, например при вспышке кори или коклюша в городе, сроки карантина могут быть увеличены для всех дошкольных учреждений.

При особо опасных инфекциях с длительным инкубационным периодом, таких как корь, краснуха или свинка, или с высокой заразностью, например ротавирус и энтеровирус, карантин может быть продлен даже без новых случаев, если возникают сомнения в безопасности.

Правила и условия посещения группы в саду во время карантина

Во время карантина в саду действуют особые правила посещения, направленные на защиту здоровья детей и персонала. 

Когда в группе объявляется карантин, работа продолжается, но с усиленными мерами безопасности. Здоровый ребенок может посещать группу, если он не контактировал с заболевшими до карантина, у него нет симптомов болезни, и родители предоставили справку от врача, хотя это не всегда обязательно. Если ребенок был в контакте с заболевшим или имеет хронические заболевания, ему нельзя приходить в сад.

Запрещается приводить детей с любыми признаками болезни, посещать общие мероприятия и приносить игрушки из дома, так как они могут переносить инфекцию. Воспитатели обязаны ежедневно осматривать детей, дезинфицировать поверхности и изолировать заболевших.

Перевести ребенка в другую группу можно только, если в ней нет карантина и есть разрешение заведующей. Если родители не хотят водить ребенка в сад во время карантина, они оформляют отсутствие без справки на 3–5 дней, а на более долгий срок потребуется справка.

Какие меры принимают при карантине в детском саду 

Если кто-то из детей заболел, то очень важно снизить риск распространения инфекций. Карантинные меры помогают уменьшить рост заболевших и быстрее вернуться к обычной жизни. В этом разделе мы расскажем о мерах для защиты детей и сотрудников и о правилах, которые должны соблюдать родители и воспитатели в этот период.

  1. Официальное уведомление — родителей оповещают о карантине приказом заведующей и сообщением в общем чате.
  2. Запрет на прием в карантинную группу тех детей, которые не посещали сад в период выявления болезни.
  3. Ограничение контактов — группа изолируется: дети не участвуют в общих мероприятиях, не посещают музыкальный и спортивный залы.
  4. Ежедневный осмотр детей — медработник или воспитатель проверяет температуру, осматривает кожные покровы, следит за общим состоянием.
  5. Своевременная изоляция заболевших — при первых симптомах ребенка переводят в медицинский кабинет и вызывают родителей.
  6. Ведение журнала здоровья — фиксируются все случаи заболеваний и контактов.
  7. Усиленная дезинфекция — игрушки, поверхности, дверные ручки и посуда обрабатываются антисептиками несколько раз в день.
  8. Кварцевание и проветривание — помещение регулярно проветривают, в некоторых случаях используют бактерицидные лампы.
  9. Контроль за посещениями — родителей просят не приводить детей с любыми признаками болезни и ограничить контакты вне сада.
  10.  Введение масочного режима для персонала при высококонтагиозных инфекциях (грипп, коронавирус).
  11. Отмена занятий со специалистами — логопеды, психологи временно не работают с карантинной группой.

Дают ли больничный родителям при карантине

Сразу скажем, что ситуация неоднозначная. Если ваш ребенок здоров, но не может посещать сад из-за карантина (например, потому что был в контакте с заболевшим ветрянкой), больничный лист не выдается. В этом случае у вас нет медицинских оснований для освобождения от работы. Если же ребенок заболел инфекцией, из-за которой был объявлен карантин, больничный оформляется на весь период болезни.

В некоторых регионах, при карантине по особо опасным инфекциям, педиатр может выдать больничный, особенно если ребенок младшего возраста или имеет хронические заболевания. Если в семье несколько детей, и один из них вынужден оставаться дома из-за карантина, а другой здоров, больничный обычно не предоставляется, так как предполагается, что родитель может организовать уход без освобождения от работы. Для родителей детей-инвалидов иногда делают исключения, но стоит уточнить этот вопрос у педиатра.

Если больничный не выдается, родителям следует рассмотреть возможность взять отпуск за свой счет, попросить удаленную работу или обратиться за помощью к родственникам. Важно помнить, что решение о выдаче больничного остается на усмотрение врача. Если карантин длительный, а ребенок требует присмотра, стоит обсудить ситуацию с педиатром для поиска компромиссного варианта.

Мать учит девочку мыть руки
Приучите ребенка к частому мытью рук. источник: https://ru.freepik.com/

Как минимизировать риски заражения ребенка в детском саду 

Все родители переживает, когда ребенок начинает ходить в детский сад — новый коллектив означает новые вирусы и бактерии. Чтобы укрепить иммунитет малыша и создать надежную защиту от инфекций, важно соблюдать несколько простых, но важных правил:

  • приучите ребенка мыть руки с мылом, особенно после игр, посещения туалета и перед едой;
  • соблюдайте график прививок, особенно от опасных инфекций (корь, коклюш, ветрянка);
  • укрепляйте иммунитет — закаляйте ребенка, введите в рацион больше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, по рекомендации врача давайте ребенку витамины, особенно D и С; 
  • старайтесь ограничивать взаимодействие ребенка с теми, кто проявляет признаки болезни;
  • одевайте ребенка по погоде – перегрев так же опасен, как и переохлаждение; 
  • не водите ребенка в сад при первых признаках болезни;
  • используйте профилактические меры в сезон простуд, например, перед выходом в сад можно смазывать нос оксолиновой мазью, а после возвращения — промыть солевым раствором;
  • если в саду карантин, а у ребенка ослабленный иммунитет, лучше оставить его дома (3).

Рекомендации эксперта

Карантин в детском саду — это способ защитить детей от инфекций. Врач-педиатр Ольга Казачок делится рекомендациями. 

— Ольга, расскажите, пожалуйста, как определить, что ребенок мог заразиться во время карантина? На какие первые симптомы болезни следует обратить внимание? 

— Для каждой инфекции свой инкубационный (скрытый) период. Если ребенок контактировал с заболевшими детьми, то необходимо тщательно наблюдать за его состоянием. Первые симптомы могут появиться:
  • при ветрянке — через 10–14 дней., 
  • коклюше — через 5–14, 
  • краснухе — через 11–21, 
  • кори — через 8–17, 
  • паротите — через 21 день.

Скарлатина может давать проявления через 3–4 дня с начала заражения, кишечные инфекции — в течение 12 часов и раньше.

Родителям нужно ежедневно измерять температуру тела ребенка. Если в группе дети болеют ветрянкой, корью, краснухой, нужно ежедневно осматривать тело на предмет высыпаний, в том числе волосистую часть головы.

При кишечных инфекциях следить за характером стула. При скарлатине осматривать горло. При коклюше — любые симптомы вирусной инфекции и особенно кашель. 

— А если ребенок имел контакт с заболевшим, но чувствует себя нормально, нужно ли делать анализы или принимать профилактические препараты?

— Профилактикой многих детских инфекций является вакцинация. Если ранее ребенок был не привит, то для ветрянки, паротита и кори можно провести экстренную вакцинацию той же вакциной, но не позднее, чем через 72 часа от момента контакта с заболевшим. Против кори есть специальные иммуноглобулины для экстренной защиты. Против кишечных инфекций (ротавирус, гепатит А) тоже существует вакцина.

Если ребенок все же заболел, тут проводится диагностика заболевания со сдачей анализов и проб. Заранее что-то сдавать не нужно. 

— Как поддержать иммунитет ребенка после карантина, если он всё же заболел? Нужны ли специальные витамины или режим?

— Если ребенок все же заболел, нужно оставить его дома, вызвать педиатра, установить диагноз и передать сведения в детский сад. Обязательно слушать рекомендации педиатра, соблюдать домашний режим столько, сколько требует карантинный период.

С точки зрения доказательной медицины, кроме витамина D, ребенок не нуждается в витаминах. С точки зрения превентивной и интегративной медицины, ребенок нуждается в поддержке слизистых с первых дней болезни. Это специальные дозы витамина D, цинк, витамин С (если нет аллергии к нему) и другие нутрицевтики. 

И самое важное: в случае болезни вашего ребенка не утаивайте диагноз. Вовремя наложенный карантин позволит провести необходимые карантинные мероприятия в группе, что обезопасит других детей, не даст инфекции распространиться по всему детскому саду. 

Главное о карантине в детском саду 

Предлагаем вам список основных моментов из статьи, чтобы вы быстро нашли ответы на главные вопросы.

  1. Карантин в детском саду — это изоляция группы или всего учреждения, чтобы предотвратить распространение инфекций. Решение о введении карантина принимают медицинские работники и руководство сада.
  2. Карантин вводят при различных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп, если заболевших больше 20%, а также при кори, ветрянке, коклюше, скарлатине, ротавирусе, COVID-19 и других опасных инфекциях.
  3. Длительность карантина зависит от конкретной болезни. Например, при ОРВИ и гриппе карантин может длиться до 7 дней, при ветрянке и коре — 21 день.
  4. Карантин может быть продлен, если появляются новые заболевшие или существует риск массового заражения. Например, при ветрянке отсчет времени начинается заново.
  5. Во время карантина здоровые дети могут посещать группу, если не контактировали с больными. Запрещены общие мероприятия и использование игрушек из дома. Перевод в другую группу возможен только с разрешения заведующей.
  6. Чтобы снизить риски заражения, важно соблюдать гигиену, мыть руки и промывать нос, следить за графиком прививок и укреплять иммунитет с помощью витаминов и закаливания. Не следует водить ребенка в сад при первых симптомах болезни.
  7. Эксперт-педиатр рекомендует внимательно следить за состоянием ребенка после контакта с больными, так как инкубационный период зависит от заболевания. В случае необходимости может быть проведена экстренная вакцинация, например от ветрянки или кори. Важно не скрывать диагноз, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

 Список литературы

  1. «Карантин в детском саду». Пакет документов. 2024.
  2. Заплатников А. «В детский сад без болезней». 2006.
  3. Горенков Р. В., Васильева Т. П., Ротов В. М. «Инфекционные риски зон жилых помещений для здоровья детей: как их минимизировать». 2021.
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