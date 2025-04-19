Карантин в детском саду: что должны знать родители

Вынужденная мера, которая помогает предотвратить распространение инфекции среди детей, — это объявление карантина в детском саду.Ольгой Алексеевной Казачок, врачом-педиатром и специалистом по превентивной медицине мы обсудим, когда объявляют карантин, как он организуется и что нужно сделать родителям, чтобы дети не заразились.
Что такое карантин в детском саду
Карантин в детсаду — это временная изоляция группы или всего учреждения. Это мера помогает защитить здоровье детей и сотрудников от распространения инфекции.
При каких заболеваниях вводят карантин в саду
Изоляция вводится не при любой простуде, а в случае высокого риска массового заражения. Важно помнить, что если у кого-то из детей выявлена опасная инфекция, родителей обязаны предупредить об этом. В случаях карантина по кори или коклюшу непривитые дети не могут посещать сад.
Основные болезни, из-за которых объявляют карантин (1):
- ОРВИ и грипп — заболевших больше 20% группы, сад или группу закрывают;
- коронавирус (COVID-19);
- ветряная оспа (ветрянка), краснуха, корь, скарлатина, эпидемический паротит;
- коклюш;
- ротавирус и энтеровирус (включая герпангину, Коксаки);
- менингококковая инфекция;
- дифтерия;
- полиомиелит;
- туберкулез.
Сколько дней длится карантин в детском саду
Длительность изоляции зависит от вида инфекции и инкубационного периода заболевания, а также рекомендаций врачей и санитарных служб. Родителям нужно уточнить, как долго будет продолжаться карантин по тому или иному заболеванию, чтобы снизить риск повторного заражения (2).
Стандартные сроки карантина по заболеваниям:
- ОРВИ, грипп — до 7 дней (если заболевших больше 20–30% группы). Отсчет начинается с момента, когда был изолирован первый заболевший;
- ветряная оспа (ветрянка), корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка) — 21 день с момента последнего заболевшего;
- коклюш — 14 дней для контактных и 25 для больного ребенка;
- скарлатина — до 10 дней (при отсутствии новых случаев);
- ротавирус, энтеровирус, кишечные инфекции — до 10 дней;
- менингококковая инфекция — 10 дней от госпитализации последнего заболевшего;
- коронавирусная инфекция (COVID-19) —14 дней от выявления первого заболевшего и этот срок может быть продлен, если появляются новые случаи заражения;
- дифтерия — от 7 дней и до получения отрицательных результатов анализов у контактных лиц;
- полиомиелит — карантин может длиться до 60 дней;
- туберкулез — дети, контактировавшие с больным туберкулезом, проходят обследование, карантин может быть установлен на срок до одного месяца.
Когда могут продлить карантин
Изоляция в детсаду может быть продлена, если сохраняется высокий риск роста заболеваемости. Если во время карантина в группе появляются новые случаи болезни среди детей или сотрудников с подтвержденным диагнозом, отсчет сроков начинается заново. Например, при ветрянке, если на 15-й день заболевает еще один ребенок, карантин продлевается еще на три недели.
При особо опасных инфекциях с длительным инкубационным периодом, таких как корь, краснуха или свинка, или с высокой заразностью, например ротавирус и энтеровирус, карантин может быть продлен даже без новых случаев, если возникают сомнения в безопасности.
Правила и условия посещения группы в саду во время карантина
Во время карантина в саду действуют особые правила посещения, направленные на защиту здоровья детей и персонала.
Когда в группе объявляется карантин, работа продолжается, но с усиленными мерами безопасности. Здоровый ребенок может посещать группу, если он не контактировал с заболевшими до карантина, у него нет симптомов болезни, и родители предоставили справку от врача, хотя это не всегда обязательно. Если ребенок был в контакте с заболевшим или имеет хронические заболевания, ему нельзя приходить в сад.
Запрещается приводить детей с любыми признаками болезни, посещать общие мероприятия и приносить игрушки из дома, так как они могут переносить инфекцию. Воспитатели обязаны ежедневно осматривать детей, дезинфицировать поверхности и изолировать заболевших.
Перевести ребенка в другую группу можно только, если в ней нет карантина и есть разрешение заведующей. Если родители не хотят водить ребенка в сад во время карантина, они оформляют отсутствие без справки на 3–5 дней, а на более долгий срок потребуется справка.
Какие меры принимают при карантине в детском саду
Если кто-то из детей заболел, то очень важно снизить риск распространения инфекций. Карантинные меры помогают уменьшить рост заболевших и быстрее вернуться к обычной жизни. В этом разделе мы расскажем о мерах для защиты детей и сотрудников и о правилах, которые должны соблюдать родители и воспитатели в этот период.
- Официальное уведомление — родителей оповещают о карантине приказом заведующей и сообщением в общем чате.
- Запрет на прием в карантинную группу тех детей, которые не посещали сад в период выявления болезни.
- Ограничение контактов — группа изолируется: дети не участвуют в общих мероприятиях, не посещают музыкальный и спортивный залы.
- Ежедневный осмотр детей — медработник или воспитатель проверяет температуру, осматривает кожные покровы, следит за общим состоянием.
- Своевременная изоляция заболевших — при первых симптомах ребенка переводят в медицинский кабинет и вызывают родителей.
- Ведение журнала здоровья — фиксируются все случаи заболеваний и контактов.
- Усиленная дезинфекция — игрушки, поверхности, дверные ручки и посуда обрабатываются антисептиками несколько раз в день.
- Кварцевание и проветривание — помещение регулярно проветривают, в некоторых случаях используют бактерицидные лампы.
- Контроль за посещениями — родителей просят не приводить детей с любыми признаками болезни и ограничить контакты вне сада.
- Введение масочного режима для персонала при высококонтагиозных инфекциях (грипп, коронавирус).
- Отмена занятий со специалистами — логопеды, психологи временно не работают с карантинной группой.
Дают ли больничный родителям при карантине
Сразу скажем, что ситуация неоднозначная. Если ваш ребенок здоров, но не может посещать сад из-за карантина (например, потому что был в контакте с заболевшим ветрянкой), больничный лист не выдается. В этом случае у вас нет медицинских оснований для освобождения от работы. Если же ребенок заболел инфекцией, из-за которой был объявлен карантин, больничный оформляется на весь период болезни.
В некоторых регионах, при карантине по особо опасным инфекциям, педиатр может выдать больничный, особенно если ребенок младшего возраста или имеет хронические заболевания. Если в семье несколько детей, и один из них вынужден оставаться дома из-за карантина, а другой здоров, больничный обычно не предоставляется, так как предполагается, что родитель может организовать уход без освобождения от работы. Для родителей детей-инвалидов иногда делают исключения, но стоит уточнить этот вопрос у педиатра.
Если больничный не выдается, родителям следует рассмотреть возможность взять отпуск за свой счет, попросить удаленную работу или обратиться за помощью к родственникам. Важно помнить, что решение о выдаче больничного остается на усмотрение врача. Если карантин длительный, а ребенок требует присмотра, стоит обсудить ситуацию с педиатром для поиска компромиссного варианта.
Как минимизировать риски заражения ребенка в детском саду
Все родители переживает, когда ребенок начинает ходить в детский сад — новый коллектив означает новые вирусы и бактерии. Чтобы укрепить иммунитет малыша и создать надежную защиту от инфекций, важно соблюдать несколько простых, но важных правил:
- приучите ребенка мыть руки с мылом, особенно после игр, посещения туалета и перед едой;
- соблюдайте график прививок, особенно от опасных инфекций (корь, коклюш, ветрянка);
- укрепляйте иммунитет — закаляйте ребенка, введите в рацион больше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, по рекомендации врача давайте ребенку витамины, особенно D и С;
- старайтесь ограничивать взаимодействие ребенка с теми, кто проявляет признаки болезни;
- одевайте ребенка по погоде – перегрев так же опасен, как и переохлаждение;
- не водите ребенка в сад при первых признаках болезни;
- используйте профилактические меры в сезон простуд, например, перед выходом в сад можно смазывать нос оксолиновой мазью, а после возвращения — промыть солевым раствором;
- если в саду карантин, а у ребенка ослабленный иммунитет, лучше оставить его дома (3).
Рекомендации эксперта
Карантин в детском саду — это способ защитить детей от инфекций. Врач-педиатр Ольга Казачок делится рекомендациями.
— Ольга, расскажите, пожалуйста, как определить, что ребенок мог заразиться во время карантина? На какие первые симптомы болезни следует обратить внимание?
- при ветрянке — через 10–14 дней.,
- коклюше — через 5–14,
- краснухе — через 11–21,
- кори — через 8–17,
- паротите — через 21 день.
Скарлатина может давать проявления через 3–4 дня с начала заражения, кишечные инфекции — в течение 12 часов и раньше.
Родителям нужно ежедневно измерять температуру тела ребенка. Если в группе дети болеют ветрянкой, корью, краснухой, нужно ежедневно осматривать тело на предмет высыпаний, в том числе волосистую часть головы.
При кишечных инфекциях следить за характером стула. При скарлатине осматривать горло. При коклюше — любые симптомы вирусной инфекции и особенно кашель.
— А если ребенок имел контакт с заболевшим, но чувствует себя нормально, нужно ли делать анализы или принимать профилактические препараты?
— Профилактикой многих детских инфекций является вакцинация. Если ранее ребенок был не привит, то для ветрянки, паротита и кори можно провести экстренную вакцинацию той же вакциной, но не позднее, чем через 72 часа от момента контакта с заболевшим. Против кори есть специальные иммуноглобулины для экстренной защиты. Против кишечных инфекций (ротавирус, гепатит А) тоже существует вакцина.
— Как поддержать иммунитет ребенка после карантина, если он всё же заболел? Нужны ли специальные витамины или режим?
— Если ребенок все же заболел, нужно оставить его дома, вызвать педиатра, установить диагноз и передать сведения в детский сад. Обязательно слушать рекомендации педиатра, соблюдать домашний режим столько, сколько требует карантинный период.
С точки зрения доказательной медицины, кроме витамина D, ребенок не нуждается в витаминах. С точки зрения превентивной и интегративной медицины, ребенок нуждается в поддержке слизистых с первых дней болезни. Это специальные дозы витамина D, цинк, витамин С (если нет аллергии к нему) и другие нутрицевтики.
И самое важное: в случае болезни вашего ребенка не утаивайте диагноз. Вовремя наложенный карантин позволит провести необходимые карантинные мероприятия в группе, что обезопасит других детей, не даст инфекции распространиться по всему детскому саду.
Главное о карантине в детском саду
Предлагаем вам список основных моментов из статьи, чтобы вы быстро нашли ответы на главные вопросы.
- Карантин в детском саду — это изоляция группы или всего учреждения, чтобы предотвратить распространение инфекций. Решение о введении карантина принимают медицинские работники и руководство сада.
- Карантин вводят при различных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп, если заболевших больше 20%, а также при кори, ветрянке, коклюше, скарлатине, ротавирусе, COVID-19 и других опасных инфекциях.
- Длительность карантина зависит от конкретной болезни. Например, при ОРВИ и гриппе карантин может длиться до 7 дней, при ветрянке и коре — 21 день.
- Карантин может быть продлен, если появляются новые заболевшие или существует риск массового заражения. Например, при ветрянке отсчет времени начинается заново.
- Во время карантина здоровые дети могут посещать группу, если не контактировали с больными. Запрещены общие мероприятия и использование игрушек из дома. Перевод в другую группу возможен только с разрешения заведующей.
- Чтобы снизить риски заражения, важно соблюдать гигиену, мыть руки и промывать нос, следить за графиком прививок и укреплять иммунитет с помощью витаминов и закаливания. Не следует водить ребенка в сад при первых симптомах болезни.
- Эксперт-педиатр рекомендует внимательно следить за состоянием ребенка после контакта с больными, так как инкубационный период зависит от заболевания. В случае необходимости может быть проведена экстренная вакцинация, например от ветрянки или кори. Важно не скрывать диагноз, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Список литературы
- «Карантин в детском саду». Пакет документов. 2024.
- Заплатников А. «В детский сад без болезней». 2006.
- Горенков Р. В., Васильева Т. П., Ротов В. М. «Инфекционные риски зон жилых помещений для здоровья детей: как их минимизировать». 2021.
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