Для приготовления запеканки из творога с киви нам понадобятся следующие ингредиенты.

Фото 1

В глубокой миске соединить яйца, сахар, творог, сметану и кукурузный крахмал.

Фото 2

Пробить погружным блендером до получения однородной гладкой массы.

Фото 3

Круглую форму для запекания диаметром 16-18 см смазать сливочным маслом. Выложить творожную массу и разровнять.

Фото 4

Киви помыть и порезать тонкими кружочками.

Фото 5

Выложить кружочки киви на творожную массу.

Фото 6

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Остудить в форме.

Фото 7

Творожная запеканка с киви готова. Подавать со сметаной. Приятного аппетита!