Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления запеканки из творога с киви нам понадобятся следующие ингредиенты.
В глубокой миске соединить яйца, сахар, творог, сметану и кукурузный крахмал.
Пробить погружным блендером до получения однородной гладкой массы.
Круглую форму для запекания диаметром 16-18 см смазать сливочным маслом. Выложить творожную массу и разровнять.
Киви помыть и порезать тонкими кружочками.
Выложить кружочки киви на творожную массу.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Остудить в форме.
Творожная запеканка с киви готова. Подавать со сметаной. Приятного аппетита!
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