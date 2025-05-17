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Творожная запеканка с киви

Предлагаю приготовить нежнейшую творожную запеканку с киви в духовке. Это именно тот вариант, когда рецепт пишется дольше, чем готовится блюдо. Все ингредиенты, кроме киви, мы пробьем погружным блендером, что придаст нашей запеканке воздушную структуру. Кисло-сладкий вкус киви великолепно сочетается со сладкой творожной массой.

Ингредиенты

Творог (9-11%) - 400 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Сметана - 2-3 ст.л.

Крахмал кукурузный - 40 г

Сахар - 60 г

Киви - 2 шт.

Круглая форма диаметром 16-18 см
  • 173 кКал
  • 55 мин.
  • Б: 9.04
  • Ж: 6.42
  • У: 19.58

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления запеканки из творога с киви нам понадобятся следующие ингредиенты.

 

Фото 1

 

 

В глубокой миске соединить яйца, сахар, творог, сметану и кукурузный крахмал.

 

Фото 2

 

 

Пробить погружным блендером до получения однородной гладкой массы.

 

Фото 3

 

 

Круглую форму для запекания диаметром 16-18 см смазать сливочным маслом. Выложить творожную массу и разровнять.

 

Фото 4

 

 

Киви помыть и порезать тонкими кружочками.

 

Фото 5

 

 

Выложить кружочки киви на творожную массу.

 

Фото 6

 

 

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Остудить в форме.

 

Фото 7

 

 

Творожная запеканка с киви готова. Подавать со сметаной. Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

Творожная запеканка с киви, рецепт с фото
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