БесогонТВ «Давос и ныне там»

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает вернуться к докладу философа Александра Дугина, о котором мы говорили ещё в 2014 году. Почему этот доклад актуален сегодня как никогда, и какие новые подтверждения его точности появляются в наши дни? Как давно и какими методами ведётся «сетевая» война с Россией? Каких успехов достигли наши противники? Почему столько времени понадобилось для осознания того, что представляют собой такие СМИ, как «Эхо Москвы», или какой вред нашей стране наносит Болонская система образования? И какую реальность продвигают участники Всемирного экономического форума в Давосе? Эти и многие другие вопросы Никита Сергеевич поднимает в новом выпуске «БесогонТВ» под названием «Давос и ныне там».