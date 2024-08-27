В СМИ стала появляться информация, что школьникам отказывают в поступлении в 10-й класс. Минпросвещения отреагировало на спорные случаи, объяснив, почему так происходит.

В последние месяцы в СМИ стала появляться скандальная информация, что школьникам отказывают в поступлении в 10-й класс. Так издание 74.

ru утверждало , якобы детям внушают, чтобы они "не тратили время и поступали в колледжи".

Резонансные ситуации дошли до компетентных органов, и Минпросвещения отреагировало на спорные случаи, которые активно обсуждались в СМИ.

ФОТО: SVETLANA VOZMILOVA/GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Минпросвещения России заявила "Интерфаксу", что министерство совместно с регионами постоянно контролирует вопросы перехода детей в следующий класс. Каждый спорный случай рассматривается индивидуально с акцентом на интересы школьников. Примечательно, что правила индивидуального отбора для поступления в 10-е классы определяются самими образовательными учреждениями.

Для того чтобы поступить в 10-й класс, ученику необходимо иметь аттестат об основном общем образовании. Приём обучающихся на основе индивидуального отбора регламентируется статьей 67 Закона "Об образовании", а также пунктами 18 и 19 действующего с 2020 года Порядка приёма на обучение. Это указывает на то, что индивидуальный отбор не связан с государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

В настоящее время школы по всей стране активно модернизируются, и это создаёт новые возможности для углубленного изучения предметов, соответствующих интересам и способностям учащихся, а также помогает им определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения, получая необходимые практические навыки.

Таким образом, если учебное учреждение отказывается переводить школьника в 10-й класс, то стоит получить от руководства письменный отказ, а потом обратиться с жалобой в компетентные органы.