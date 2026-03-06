РЕБЁНОК.РУ
Почему у кошек глаза становятся узкими на свету: объяснение для детей и советы родителям

Если внимательно посмотреть на кошку днём, можно заметить, что её глаза становятся узкими, словно тонкие щёлочки. А в темноте они вдруг превращаются в большие круглые «фонарики». Ребёнок удивляется: «Почему у неё глаза меняются?» На самом деле меняется не весь глаз, а зрачок — чёрная часть в центре. И делает он это, чтобы защитить зрение.

Журналист, филолог
кошка
Источник: freepik

Что такое зрачок и зачем он нужен

Зрачок — это отверстие, через которое свет попадает внутрь глаза. Он работает как «дверца», которая может открываться шире или уже.

Когда света мало, зрачок расширяется — чтобы впустить больше света.
Когда света много, он сужается — чтобы защитить глаз от слишком ярких лучей.

Можно объяснить ребёнку так: «Зрачок — это как шторка, которая регулирует свет».

Почему у кошек зрачок узкий, как щёлочка

У кошек зрачок не круглый, а вытянутый вертикально. Такая форма помогает им особенно хорошо видеть в сумерках и ночью — а именно тогда кошки наиболее активны.

Днём яркий свет для кошки слишком сильный. Поэтому зрачок превращается в тонкую полоску. Это снижает количество света, который попадает в глаз, и защищает чувствительную сетчатку.

Можно сказать ребёнку: «Кошачьи глаза устроены так, чтобы лучше видеть в темноте, поэтому днём они немного “прячутся” от света».

Почему у людей глаза так не сужаются

У человека зрачок всегда остаётся круглым. Он тоже может становиться меньше на ярком свету, но не превращается в щёлочку.

У кошек глаза более чувствительные, потому что они ночные охотники.
Их зрение настроено на слабое освещение, поэтому днём им нужно сильнее защищаться от яркого солнца.

Почему в темноте глаза кошки кажутся огромными

Когда света мало, зрачки у кошки раскрываются почти полностью — чтобы собрать максимум света. Именно поэтому в темноте её глаза выглядят большими и блестящими.

Кроме того, у кошек внутри глаза есть специальный отражающий слой. Он помогает видеть при слабом освещении и делает глаза «светящимися» в темноте.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно привести простой образ. Представь окно с жалюзи. Когда солнце яркое — жалюзи закрываются почти полностью. Когда темно — их открывают шире.

Или сказать так: «Кошачий зрачок — как умная шторка, которая сама знает, когда нужно закрыться».

Советы родителям

Объясняйте просто: «У кошек глаза становятся узкими на свету, чтобы защитить зрение. В темноте они расширяются, чтобы лучше видеть».

Можно провести маленький эксперимент: в тёмной комнате осторожно посветить фонариком рядом (не прямо в глаза) и показать, как зрачок меняется. Это производит на детей сильное впечатление.

Важно подчеркнуть, что это нормальный и полезный механизм.

Этот вопрос помогает ребёнку понять, что разные животные видят мир по-разному. То, что кажется необычным, — всего лишь особенность, которая помогает кошке выживать и быть отличным ночным охотником.

