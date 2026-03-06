Почему у кошек глаза становятся узкими на свету: объяснение для детей и советы родителям

Если внимательно посмотреть на кошку днём, можно заметить, что её глаза становятся узкими, словно тонкие щёлочки. А в темноте они вдруг превращаются в большие круглые «фонарики». Ребёнок удивляется: «Почему у неё глаза меняются?» На самом деле меняется не весь глаз, а зрачок — чёрная часть в центре. И делает он это, чтобы защитить зрение.