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Названы факторы, спасающие подростков от вейпинга

Традиционные методы борьбы с курением, в рамках которых подростков предупреждают об опасностях табака для здоровья, в случае электронных сигарет не работают.

«Отучить» подростка от курения вейпа можно, грамотно обозначив для него цели на будущее и постоянно поддерживая. К такому выводу пришли исследователи из Школы медицины Питтсбургского университета. Соответствующая статья опубликована в журнале Pediatrics.

источник: Unsplash

Как отметил ведущий автор исследования Николас Зоко, в последние годы в развитых странах наблюдается настоящая эпидемия вейпинга среди молодежи, но традиционные методы борьбы с курением, в рамках которых подростков предупреждают об опасностях табака для здоровья, в случае электронных сигарет не работают.

Дело в том, что электронные сигареты позиционируются совершенно не так, как обычные. Их представляют так, будто они не приносят вреда (хотя это совсем не так!), у них много вкусов — поэтому вейпинг стал очень моден среди молодых людей. 

Электронные сигареты, вернее, вещества, которые попадают в организм при их курении, наносят огромный вред здоровью. Поэтому необходимо искать новые подходы к тому, чтобы мотивировать подростков отказаться от курения вейпов, подчеркнул Зоко.

Чтобы выяснить, какие факторы могут помочь, Зоко и его коллеги проанализировали результаты анонимного опроса, в котором приняли участие почти две с половиной тысячи школьников старших классов (средний возраст — 15,7 года). Участников, помимо прочего, спрашивали, курят ли они электронные сигареты, если да, то как часто.

В итоге были выделены четыре основных фактора, которые снижают риск того, что подросток увлечется вейпингом:
  • ориентация на будущее, то есть наличие у подростка надежд и целей, связанных с его будущей жизнью;
  • родительская поддержка, то есть регулярное позитивное общение с родителями;
  • социальная поддержка, то есть возможность опереться на друзей и сверстников;
  • связь со школой, то есть чувство сопричастности и включенности в школьный коллектив.

Так, позитивная ориентация на будущее и высокий уровень родительской поддержки связаны с 10-процентным и 25-процентным снижением риска увлечения вейпингом у подростка соответственно в сравнении со сверстниками, набравшими низкие баллы по каждому из этих защитных факторов. Однако, отмечают исследователи, все эти факторы никак не связаны с желанием уже начавших курить подростков отказаться от этой привычки — если уж подросток начал курить, убедить его бросить будет гораздо труднее, чем убедить не начинать.

Татьяна Щеглова
Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
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здоровье детей

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