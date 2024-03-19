Названы факторы, спасающие подростков от вейпинга

Так, позитивная ориентация на будущее и высокий уровень родительской поддержки связаны с 10-процентным и 25-процентным снижением риска увлечения вейпингом у подростка соответственно в сравнении со сверстниками, набравшими низкие баллы по каждому из этих защитных факторов. Однако, отмечают исследователи, все эти факторы никак не связаны с желанием уже начавших курить подростков отказаться от этой привычки — если уж подросток начал курить, убедить его бросить будет гораздо труднее, чем убедить не начинать.